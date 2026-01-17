Los Hispanos se vengan de sus verdugos y miran al futuro con ambición en el Europeo de Balonmano Masculino 2026

El equipo de Jordi Ribera gana a Austria por 30-25 y se jugará el primer puesto del grupo este lunes ante la poderosa Alemania

Los Hispanos logran su particular venganza y, de paso, casi se aseguran su pase a la siguiente fase del Europeo de Balonmano masculino 2026 tras derrotar a Austria por 30-25 en un partido en el que se escaparon pronto, mantuvieron su renta y, en unos minutos primorosos de su portero Sergey Hernández ampliaron la ventaja antes del descanso y supieron mantenerla tras el mismo.

El futuro portero del Barça, club al que llegará el próximo año procedente del Magdeburgo alemán, fue clave en el devenir del choque y así se le premió con el MVP del encuentro. Sus paradas en los momentos clave, más la de Biosca en los lanzamientos de siete metros, dieron mucha tranquilidad a los Hispanos cuando se atascaron en ataque, especialmente en la segunda mitad, cuando Austria elevó su agresividad y nivel defensivo y frenó a España, pero no pudo acercarse más allá de los cuatro goles de diferencia.

Austria sólo pudo contener a España durante los cuatro primeros minutos (2-2), pero a partir de ahí siempre fue a remolque. La primera parte tuvo muchas historias: paradas de Sergey Hernández, buenos momentos de Aleix Gómez, -autor de cuatro tantos-, Garciandia o Serdio, los mejores de España, o de Wagner en el pivote y Hutecek para los austriacos... Pero podría resumirse en dos momentos clave.

España se escapa gracias a Sergey Hernández

El primero fue en ese arranque, entre el minuto 8 y el 11, cuando España enlazó un parcial de 0-3 que le puso con tres goles de ventaja, que nunca bajarían de dos y, con diferencias de entre dos y tres goles discurrió casi toda esta primera mitad.

Y el segundo llegó en unos minutos en los que Sergey lo paró todo, entre el 19 y el 26, en los que los Hispanos pasaron de un 12-10 a un 17-10 que, a la postre, fue definitivo. El 19-12 que se veía al descanso fue fruto de ese último estirón y Austria, pese a que lo intentó, nunca pudo reducirlo.

El equipo centroeuropeo ganó la segunda mitad (13-11). Iker Romero, técnico de la selección austriaca, pidió a sus hombres dar un paso más en defensa y ser más agresivos, Bylik encontró más la portería hispana y Möstl, el meta austriaco, empezó a parar de forma más consistente que en la primera mitad. España, de hecho, sólo pudo anotar 11 goles, pero le bastó con mantenerse firme en defensa para ganar el partido.

Si en la primera mitad dejó a su rival en 12 goles, en la segunda alcanzó uno más, los 13. Los austriacos llegaron a acercarse a cuatro goles, pero nunca pudieron pasar de ahí y España no tuvo ni que forzar para llevarse el partido con un marcador cómodo y acorde a lo visto sobre el parquet.

Ficha técnica del España 30-25 Austria

España: Sergey Hernández (2); Aleix Gómez (4, 1p), Garciandia (4), Tarrafeta (2), Gurri (3), Dani Fernández (1) y Serdio (3) -equipo inicial- Biosca (ps), Serradilla (-), Casado (3), Alex Dujshebaev (3), Odriozola (2), Fis (1), Dani Dujshebaev (-), Barrufet (2) y Javi Rodríguez (-)

Austria: Mostl; Nigg (3), Kofler (1), Herburger (-), Hutecek (5), Bylik (5) y Frimmel (4, 1p) -equipo inicial- Bergmann (ps), Mahr (1), Bozovic (-), Petrusic (-), Moser (-), Belos (-), Zivkovic (-), Dambock (-) y Wagner (6)

Marcador cada cinco minutos: 3-2, 7-5, 10-7, 13-10, 16-10 y 19-12 (Descanso) 21-15, 24-17, 24-20, 27-22, 28-24 y 30-25 (Final)

Árbitros: Lah y Sok (SLO). Excluyeron por dos minutos a Frimmel (2) y Kofler (2) por Austria; y a Serradilla, Garciandia, Dani Dujshebaev, Javi Rodríguez y Gurri por España.