España - Austria en directo, el partido de los Hispanos en el Europeo de Balonmano Masculino 2026

Retransmisión en directo del España - Austria correspondiente a la fase de grupos del Europeo 2026 de Balonmano Masculino

¡Buenas tardes! Comenzamos nuestra retransmisión en directo del partido entre España y Austria correspondiente a la tercera jornada de la fase de grupos del Europeo 2026 de Balonmano Masculino que se va a jugar en HeRning (Dinamarca).

España llega a este partido después de haber derrotado a Serbia (29-27) en su debut mientras que Austria perdió por 30-27 ante Alemania, por lo que, de caer ante los Hispanos, se jugaría su supervivencia en el último partido ante Serbia. Eso puede servir de acicate o de presión para los austriacos.

Dani Dujshebaev y Víctor Romero fueron los descartes de Jordi Ribera ante Serbia; en esta ocasión se quedan fuera Natan Suárez y, de nuevo, Víctor Romero

"Sabíamos que este partido era muy importante para el futuro del campeonato y ahora que ya hemos entrado en ritmo de competición hay que intentar seguir",

Hay siete cambios con respecto al equipo español que empató hace dos años ante Austria y que quedó eliminado del Europeo 2024. No han sido convocados o se han retirado de la selección española Ángel Fernández (Torrelavega), Gonzalo Pérez (Kiel), Maqueda (Kielce), Figueras (Granollers) y Peciña (Bidasoa). Se han retirado Cañellas y Viran Morros.

La selección española masculina de balonmano no tiene respiro. Después de un difícil debut ante Serbia, a la que ganó por sólo dos goles (29-27) llega la Austria de Iker Romero, un equipo que puso contra las cuerdas a la todopoderosa Alemania en su debut y que, además, llega con la necesidad de ganar si no quiere perder todas sus opciones de pelear por las semifinales en este Europeo 2026 de Balonmano Masculino.

El equipo español contará con la ventaja de tener un triunfo como colchón y de que sus jóvenes debutantes ya se foguearon ante los serbios, pero no puede confiarse ante la selección que les echó fuera hace dos años. Aquello no lo han olvidado los muchos jugadores que aún quedan de aquel equipo. De hecho, sólo siete de esa selección no están en ésta, cinco de ellos por decisión técnica y Viran Morros y Cañellas porque ya se han retirado.

Los españoles saben que ganando se aseguran la Main Round y no tendrán que vivir una final ante Alemania y Jordi Ribera reconoció, por ello, que la victoria ante Serbia podría traer mucha tranquilidad a los suyos de cara a este choque.

Austria ha crecido mucho en los últimos años y ante Alemania demostró que el cambio de entrenador no ha hecho sino reforzarles. Iker Romero es todo un mito del balonmano español y, por eso mismo, conoce a la perfección a lo que se va a enfrentar hoy. "Es una final. Así lo vamos a afrontar. Tengo la suerte de conocer al rival. Sabemos que la selección alemana y la española son casi completamente diferentes en todos los sistemas, en el estilo defensivo, en el ofensivo, en el contrataque... Entonces vamos a tratar de ajustarnos a ello, amoldarnos a lo que podemos hacer para intentar ganar ese partido", avisaba el ex de Barça o Ciudad Real.

Austria, un equipo que ha crecido mucho

Entre sus estrellas están el extremo Frimmel, el central Hutecek, el pivote Wagner o el lateral Bilyk. España tiene mucho de lo que preocuparse. Bilyk, de hecho, viene de sumar nueve dianas ante la selección alemana, Pero también destacan por su aspecto defensivo.

Como dice Iker Romero, sus sistemas son diferentes a los de España y, para el portero alemán, Andreas Wolff, casi diferentes a todos. De hecho, los calificó como el "antibalonmano" antes de enfrentarse a ellos. “No es el juego que divierte a los aficionados ni a los jugadores”, indicó el compañero de Gonzalo Pérez de Vargas en el Kiel germano.

Ante esto, España tratará de oponer la movilidad de sus hombres, el desparpajo de jóvenes como Marcos Fis y la defensa, donde el sevillano Antonio Serradilla demostró el jueves ser un 'refuerzo' de lujo para los Hispanos.