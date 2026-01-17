España - Austria de Balonmano | Horario, canal y dónde ver en TV a los Hispanos en el Europeo Masculino 2026

La selección española se ve las caras justo con el combinado que les apeó en 2024 de la fase final de la competición

Casi sin tiempo para saborear la victoria en el debut ante Serbia, los Hispanos encaran este sábado 17 de enero la segunda jornada del Europeo de Balonmano 2026 ante Austria, un rival que no les trae buenos recuerdos por lo ocurrido en la cita continental de 2024, pero ante el que esperan dar un enorme paso para dejar casi hecha la clasificación para la siguiente fase del torneo.

"No nos confiamos en absoluto. Sabemos que es un equipo que hace dos años nos eliminó del Europeo con aquel empate, y los que estuvimos allí lo tenemos presente", comenta Ian Tarrafeta sobre lo acaecido hace dos años con aquel 33-33 que dejó a España fuera de la fase decisiva de la competición.

En esta ocasión, y con un campeonato que se está desarrollando en Dinamarca, Suecia y Noruega, Tarrafeta recalca que lo más importante es ganar, si bien ello no evita que se les venga a la cabeza tan fatídico momento.

"Lo más importante es ganar. Todos recordamos lo que pasó, pero el pasado es pasado: no hay que olvidarlo, pero tampoco obsesionarse con una revancha. Lo fundamental es salir mañana a ganar, con la ilusión de todos los jugadores nuevos que han llegado al equipo, y estoy seguro de que lo vamos a conseguir", subraya.

Austria, sin margen de error ante los Hispanos

Lo que está claro es que los centroeuropeos no tienen margen de error tras caer derrotados ante Alemania (30-27). Mientras, la selección española buscará un triunfo que le dé tranquilidad en la tercera y última jornada con opciones de clasificación a la ronda principal.

"Son partidos muy intensos, especialmente en un Europeo, donde cada encuentro es ajustado y no hay ningún partido fácil. Por ahora estamos bien, con buenas sensaciones, y esperando con ganas lo que viene. Hay que aguantar físicamente lo que hay y lo que viene para llegar lo mejor posible", finaliza el jugador español.

A qué hora es el España - Austria de balonmano

Los Hispanos se enfrentarán a Austria este sábado en el segundo partido de la fase de grupos del Campeonato de Europa de Balonmano Masculino 2026. El duelo entre españoles y austriacos está previsto para las 18:00 horas –hora peninsular española– en la localidad danesa de Herning. También este jueves, a las 20:30 horas, se disputa el otro partido del Grupo A entre Serbia y Alemania.

Dónde ver por TV este España - Austria del Europeo de Balonmano Masculino 2026

RTVE suele acoger habitualmente los partidos de la selección española de balonmano y los grandes acontecimientos en los que participa. Y, en esta ocasión, no es diferente, por lo que los partidos de los Hispanos en el Europeo de Balonmano Masculino 2026 se pueden ver a través de Teledeporte y por la plataforma RTVE Play.

