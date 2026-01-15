Los Hispanos abren el Europeo por todo lo alto

Un brillante primer tiempo y un segundo repleto de oficio sirven a la selección española para iniciar con paso firme su andadura en el torneo

Había dudas sí, pero también confianza. Los Hispanos arribaban al Europeo con una plantilla repleta de juventud y a la que había que medir una vez comenzase la verdadera batalla. Pues bien, han superado la prueba con creces al debutar con victoria por 29-27 ante Serbia y marcar así el camino de cara a estar en una segunda fase a la que solo pasan los dos primeros de cada grupo.

Lo cierto es que España no titubeó lo más mínimo. En la primera jugada realizó una excelente defensa y seguidamente logró dos goles para ponerse en cabeza en el marcador, condición que no perdería en toda la contienda, ya que cada vez que intentaban reaccionar los serbios aparecían Tarrafeta, Alex Dujshebaev u otro para volver a poner las cosas en su sitio.

Particularmente brillante fueron los primeros 30 minutos. Aprovechando su pegada en la media distancia, los Hispanos castigaron una y otra vez a una hundida defensa serbia para acabar logrando hasta 19 goles, un enorme rendimiento ofensivo que le permitió ganar vestuarios con una renta de hasta cuatro tantos, y eso que los árbitros no paraban de pitar 'siete metros' a favor de los serbios –la dinámica no cambió en la segunda parte–.

Lejos de relajarse o confiarse por la ventaja obtenida, los chicos de Jordi Ribera abrieron la segunda parte menos acertados, pero terriblemente serios en defensa. Así, en cuatro minutos de superioridad no marcaron, pero es que su rival solo metió uno. Ese mínimo bagaje ofensivo por ambas partes permitió que España no estuviese menos de dos tantos arriba; eso sí, sufrió en los minutos finales.

Tarrafeta marca el camino y Alex Dujshebaev conduce a los Hispanos hasta la meta

Tal cual suena. Tarrafeta fue elegido MVP del encuentro tras concluir con 6 goles y 4 asistencias, pero quien dio la puntilla al rival fue Alex Dujshebaev. Con solo dos goles de ventaja y cuatro minutos por jugar, Serbia tenía posesión para ponerse solo uno abajo; sin embargo, primero Sergey detuvo el lanzamiento de Ilic y posteriormente Dujshebaev anotó dos goles consecutivos. Game over y a pensar en Austria y Alemania, los dos siguientes rivales de los Hispanos en el Grupo A.

- Ficha técnica:

29 - España: Sergey Hernández; Aleix Gómez (3, 1p), Garciandia (-), Serdio (4), Serradilla (1), Gurri (2) y Dani Fernández (2, 1p) -equipo inicial-, Biosca (ps), Casado (3), Tarrafeta (6), Alex Dujshebaev (3), Odriozola (-), Fis (3), Natan Suárez (-), Barrufet (1) y Javi Rodríguez (1).

27 - Serbia: Milosavljev; Djukic (5, 2p), Kojadinovic (6), Dodic (1), Borzas (4), Nemanja Ilic (1p) y Marsenic (2) -equipo inicial-, Cupara (ps), Vorkapic (-), Jevtic (-), Vanja Ilic (5, 4p), Damjanovic (-), Kukic (1), Mitrovic (-), Tasic (-) y Pechmalbec (2).

Marcador cada cinco minutos: 3-1, 6-3, 9-6, 11-9, 16-11 y 19-15 (Descanso) 20-16, 21-17, 23-20, 26-23, 27-24 y 29-27 (Final).

Árbitros: Eliasson y Palsson (ISL). Excluyeron por dos minutos a Serradilla y Javi Rodríguez por España; y a Borzas (2), Marsenic, Djukic y Cupara por Serbia.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la primera jornada del grupo A de la primera fase del Europeo de Dinamarca, Suecia y Noruega 2026, disputado en el Jyske Bank Boxing de Herning (Dinamarca).