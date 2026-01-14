Calendario Europeo Balonmano Masculino 2026 | Fechas, partidos y dónde ver en TV y online

La 17ª edición del torneo continental comienza este jueves 15 de enero y concluirá el 1 de febrero, momento en el que conoceremos al nuevo campeón

¡Esto ya está aquí! Con la preparación cerrada por parte de todas las selecciones (incluidos los Hispanos), el Europeo masculino de balonmano verá el inicio de su 17ª edición este jueves 15 de enero, cerrando la misma el domingo 1 de febrero. En esta ocasión el campeonato se desarrollará en una triple sede histórica, formada por Dinamarca, Suecia y Noruega.

En cuanto a los participantes, habrá hasta 24 selecciones divididas en seis grupos, los cuales forman la fase preliminar de un torneo al que la selección española llega como una de las aspirantes al título. Para empezar, tendrá a Alemania, Austria y Suecia como rivales en el Grupo A.

Fechas del Europeo de Balonmano Masculino 2026

Dividido en tres etapas, el Europeo comenzará con la fase preliminar, la cual se desarrollará del 15 al 20 de enero. En esta habrá seis grupos de cuatro equipos, jugando cada uno de ellos tres partidos. Avanzarán a la siguiente parte del campeonato los dos mejores de cada grupo.

La ronda principal tendrá lugar entre el 22 y el 28 de enero. En esta ocasión solo habrá dos grupos y los dos mejores de cada uno pasan a las semifinales, que se celebrarán el 30 de enero. Dos días después, exactamente el domingo 1 de febrero se disputarán tanto la final como el partido por el bronce.

Partidos del Europeo de Balonmano Masculino 2026

15 de enero (jueves) – Jornada 1

Grupo A (Herning): 18:00 España vs Serbia

Grupo A (Herning): 20:30 Alemania vs Austria

Grupo C (Oslo/Bærum): 18:00 Francia vs Chequia

Grupo C (Oslo/Bærum): 20:30 Noruega vs Ucrania

16 de enero (viernes) – Jornada 1

Grupo B (Herning): 18:00 Portugal vs Rumania

Grupo B (Herning): 20:30 Dinamarca vs República de Macedonia del Norte

Grupo D (Oslo/Bærum): 18:00 Eslovenia vs Montenegro

Grupo D (Oslo/Bærum): 20:30 Islas Feroe vs Suiza

Grupo F (Kristianstad): 18:00 Islandia vs Italia

Grupo F (Kristianstad): 20:30 Hungría vs Polonia

17 de enero (sábado) – Jornada 2

Grupo E (Malmö): 18:00 Croacia vs Georgia

Grupo A (Herning): 18:00 Austria vs España

Grupo C (Oslo/Bærum): 18:00 Ucrania vs Francia

Grupo E (Malmö): 20:30 Suecia vs Holanda

Grupo A (Herning): 20:30 Serbia vs Alemania

Grupo C (Oslo/Bærum): 20:30 Chequia vs Noruega

18 de enero (domingo) – Jornada 2

Grupo B (Herning): 18:00 República de Macedonia del Norte vs Portugal

Grupo D (Oslo/Bærum): 18:00 Montenegro vs Islas Feroe

Grupo F (Kristianstad): 18:00 Polonia vs Islandia

Grupo F (Kristianstad): 20:30 Italia vs Hungría

19 de enero (lunes) – Jornada 3

Grupo A (Herning): 18:00 Austria vs Serbia

Grupo C (Oslo/Bærum): 18:00 Chequia vs Ucrania

Grupo E (Malmö): 18:00 Holanda vs Croacia

Grupo A (Herning): 20:30 Alemania vs España

Grupo C (Oslo/Bærum): 20:30 Francia vs Noruega

Grupo E (Malmö): 20:30 Georgia vs Suecia

20 de enero (martes) – Jornada 3

Grupo B (Herning): 18:00 Rumania vs República de Macedonia del Norte

Grupo D (Oslo/Bærum): 18:00 Suiza vs Montenegro

Grupo F (Kristianstad): 18:00 Italia vs Polonia

Grupo B (Herning): 20:30 Dinamarca vs Portugal

Grupo D (Oslo/Bærum): 20:30 Eslovenia vs Islas Feroe

Grupo F (Kristianstad): 20:30 Hungría vs Islandia

Dónde ver en TV y online el Europeo de Balonmano Masculino 2026

Todos los partidos de los Hispanos en el Europeo de Balonmano 2026 se retransmiten en directo por Teledeporte (TV) y en streaming a través de RTVE Play. En cuanto a otros encuentros destacados, también deben estar disponibles en esta plataforma. Además, el sitio oficial de la EHF ofrece streaming adicional vía EHFTV en algunos países. Por supuesto, podrás seguir al detalle todo lo ocurra en el campeonato a través de ESTADIO Deportivo.