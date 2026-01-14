Calendario Europeo Balonmano Masculino 2026 | Fechas, partidos y dónde ver en TV y online
La 17ª edición del torneo continental comienza este jueves 15 de enero y concluirá el 1 de febrero, momento en el que conoceremos al nuevo campeón
¡Esto ya está aquí! Con la preparación cerrada por parte de todas las selecciones (incluidos los Hispanos), el Europeo masculino de balonmano verá el inicio de su 17ª edición este jueves 15 de enero, cerrando la misma el domingo 1 de febrero. En esta ocasión el campeonato se desarrollará en una triple sede histórica, formada por Dinamarca, Suecia y Noruega.
En cuanto a los participantes, habrá hasta 24 selecciones divididas en seis grupos, los cuales forman la fase preliminar de un torneo al que la selección española llega como una de las aspirantes al título. Para empezar, tendrá a Alemania, Austria y Suecia como rivales en el Grupo A.
Fechas del Europeo de Balonmano Masculino 2026
Dividido en tres etapas, el Europeo comenzará con la fase preliminar, la cual se desarrollará del 15 al 20 de enero. En esta habrá seis grupos de cuatro equipos, jugando cada uno de ellos tres partidos. Avanzarán a la siguiente parte del campeonato los dos mejores de cada grupo.
La ronda principal tendrá lugar entre el 22 y el 28 de enero. En esta ocasión solo habrá dos grupos y los dos mejores de cada uno pasan a las semifinales, que se celebrarán el 30 de enero. Dos días después, exactamente el domingo 1 de febrero se disputarán tanto la final como el partido por el bronce.
Partidos del Europeo de Balonmano Masculino 2026
15 de enero (jueves) – Jornada 1
Grupo A (Herning): 18:00 España vs Serbia
Grupo A (Herning): 20:30 Alemania vs Austria
Grupo C (Oslo/Bærum): 18:00 Francia vs Chequia
Grupo C (Oslo/Bærum): 20:30 Noruega vs Ucrania
16 de enero (viernes) – Jornada 1
Grupo B (Herning): 18:00 Portugal vs Rumania
Grupo B (Herning): 20:30 Dinamarca vs República de Macedonia del Norte
Grupo D (Oslo/Bærum): 18:00 Eslovenia vs Montenegro
Grupo D (Oslo/Bærum): 20:30 Islas Feroe vs Suiza
Grupo F (Kristianstad): 18:00 Islandia vs Italia
Grupo F (Kristianstad): 20:30 Hungría vs Polonia
17 de enero (sábado) – Jornada 2
Grupo E (Malmö): 18:00 Croacia vs Georgia
Grupo A (Herning): 18:00 Austria vs España
Grupo C (Oslo/Bærum): 18:00 Ucrania vs Francia
Grupo E (Malmö): 20:30 Suecia vs Holanda
Grupo A (Herning): 20:30 Serbia vs Alemania
Grupo C (Oslo/Bærum): 20:30 Chequia vs Noruega
18 de enero (domingo) – Jornada 2
Grupo B (Herning): 18:00 República de Macedonia del Norte vs Portugal
Grupo D (Oslo/Bærum): 18:00 Montenegro vs Islas Feroe
Grupo F (Kristianstad): 18:00 Polonia vs Islandia
Grupo F (Kristianstad): 20:30 Italia vs Hungría
19 de enero (lunes) – Jornada 3
Grupo A (Herning): 18:00 Austria vs Serbia
Grupo C (Oslo/Bærum): 18:00 Chequia vs Ucrania
Grupo E (Malmö): 18:00 Holanda vs Croacia
Grupo A (Herning): 20:30 Alemania vs España
Grupo C (Oslo/Bærum): 20:30 Francia vs Noruega
Grupo E (Malmö): 20:30 Georgia vs Suecia
20 de enero (martes) – Jornada 3
Grupo B (Herning): 18:00 Rumania vs República de Macedonia del Norte
Grupo D (Oslo/Bærum): 18:00 Suiza vs Montenegro
Grupo F (Kristianstad): 18:00 Italia vs Polonia
Grupo B (Herning): 20:30 Dinamarca vs Portugal
Grupo D (Oslo/Bærum): 20:30 Eslovenia vs Islas Feroe
Grupo F (Kristianstad): 20:30 Hungría vs Islandia
Dónde ver en TV y online el Europeo de Balonmano Masculino 2026
Todos los partidos de los Hispanos en el Europeo de Balonmano 2026 se retransmiten en directo por Teledeporte (TV) y en streaming a través de RTVE Play. En cuanto a otros encuentros destacados, también deben estar disponibles en esta plataforma. Además, el sitio oficial de la EHF ofrece streaming adicional vía EHFTV en algunos países. Por supuesto, podrás seguir al detalle todo lo ocurra en el campeonato a través de ESTADIO Deportivo.