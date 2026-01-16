Así queda el Europeo de Balonmano Masculino 2026: resultados y clasificaciones tras la jornada 2 de fase de grupos hoy 16 de enero

Sin sorpresas, Dinamarca impuso su papel de favorita, mientras que Italia se llevó una soberana paliza por parte de Islandia

Hasta seis partidos se disputaron en la segunda fecha del Europeo de Balonmano Masculino 2026, siendo así los grupos B, D y F los que disputaban sus primeras jornadas con el debut de la gran Dinamarca, una de las favoritas al título continental, y grandes dosis de emoción en otros encuentros como el Isla Feroe - Suiza, que no quedó definido hasta los últimos segundos.

Empezando por la mencionada Dinamarca, la realidad es que no encontraron rival en Macedonia del Norte. Al finalizar el primer tiempo ya ganaban por cinco goles y de ahí al final ampliaron tal renta hasta los 12. Tal resultado les sirve para ser líderes del Grupo B, en el cual tampoco falló Portugal ante Rumanía.

La historia se repitió en el Grupo F con dos partidos en los que apenas hubo historia, ya que si Hungría batió con comodidad a Polonia por 29-21, la selección de Islandia directamente apabulló a los italianos para cerrar el choque por un contundente 39-26 que les coloca en la primera plaza de la clasificación.

El Grupo D, repleto de emoción

Si bien no se puede decir que estén las mejores selecciones del torneo, lo cierto es que no faltó ni un gramo de espectáculo, ya que si ver ganar a Eslovenia por un solo tanto a Montenegro ya tuvo suspense, qué decir de lo que se vio entre Islas Feroe y Suiza.

El clásico país neutral fue mejor en la segunda parte para remontar y ver en su mano la victoria, pero esta se escapó cuando restaban solo cuatro segundos por un tanto de su contrincante. Es el primer empate del Europeo.

Así quedan las clasificaciones del Europeo de Balonmano Masculino 2026

GRUPO A

Resultados 1ª jornada

España 29-27 Serbia

Alemania 30-27 Austria

Clasificación

1. Alemania 2 (+4)

2. España 2 (+3)

3. Serbia 0 (-2)

4. Austria 0 (-3)

GRUPO B

Resultados 1ª jornada

Dinamarca 36-24 Macedonia del Norte

Portugal 40-34 Rumanía

Clasificación

1. Dinamarca 2 (+12)

2. Portugal 2 (+6)

3. Rumanía 0 (-6)

4. Macedonia del Norte 0 (-12)

GRUPO C

Resultados 1ª jornada

Francia 42-28 República Checa

Noruega 39-22 Ucrania

Clasificación

1. Noruega 2 (+17)

2. Francia 2 (+14)

3. República Checa 0 (-14)

4. Ucrania 0 (-17)

GRUPO D

Resultados 1ª jornada

Islas Feroe 28-28 Suiza

Eslovenia 41-40 Montenegro

Clasificación

1. Eslovenia 2 (+1)

2. Islas Feroe 1 (0)

3. Suiza 1 (0)

4. Montenegro 0 (-1)

GRUPO F

Resultados 1ª jornada

Hungría 29-21 Polonia

Islandia 39-26 Italia

Clasificación

1. Islandia 2 (+13)

2. Hungría 2 (+8)

3. Polonia 0 (-8)

4. Italia -13 (-3)