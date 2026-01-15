Así queda el Europeo de Balonmano Masculino 2026: resultados y clasificaciones tras la jornada 1 de fase de grupos hoy 15 de enero

La jornada inaugural deja a los Hispanos bien situados de cara a pasar a la segunda fase y recalca el poderío de selecciones como Francia o Noruega

Fantástica primera jornada la que hemos vivido en el Europeo de balonmano masculino 2026 en este jueves 15 de enero. El gran aliciente era ver el debut de España, el cual se ha saldado con triunfo de los Hispanos ante Serbia. Además, Alemania hizo los deberes, mientras que Francia y Noruega apabullaron a sus rivales.

Empezando por los Hispanos, estos han firmado un partido muy serio ante Serbia, el cual les ha servido para estar por delante en el marcador en todo momento y situarse en la segunda plaza del Grupo A con una enorme actuación de Tarrafeta (6 goles y 4 asistencias).

Primera del grupo de España es una Alemania que ha vencido a Austria por un gol más que los Hispanos a los balcánicos. Así, la actual subcampeona olímpica no perdona y subraya de nuevo su condición de favorita.

Francia y Noruega, a base de palizas

Ya en el Grupo C, Francia ha pasado por encima de la República Checa por 42-28; eso sí, el primer tiempo estuvo bastante más igualado. Y a un ritmo parecido se desplegó Noruega, que casi dobla en el marcador a Ucrania al terminar con una diferencia de 17 goles a favor, la cual les lleva de manera automática a liderar su grupo por delante del combinado galo.

Habla Jordi Ribera, entrenador de la selección española

Como no puede ser de otro modo, el entrenador de los Hispanos, Jordi Ribera, se muestra más que satisfecho al ver el gran rendimiento de sus chicos ante Serbia, selección a la que dominaron en el marcador en todo momento.

"Hemos controlado el marcador desde el principio y en los instantes finales, en los que ellos evidentemente tenían que apretar, hemos sabido jugar con tranquilidad y hemos cometido el mínimo de errores posibles. Hemos hecho un partido bastante completo, con sus errores, porque el equipo todavía tiene que crecer a medida que vayan pasando los partidos, pero que nos permite afrontar con moral el partido del próximo sábado con Austria, que tampoco va a ser nada fácil", expresa.

Así quedan las clasificaciones del Europeo de Balonmano Masculino 2026

GRUPO A

Resultados 1ª jornada

España 29-27 Serbia

Alemania 30-27 Austria

Clasificación

1. Alemania 2 (+4)

2. España 2 (+3)

3. Serbia 0 (-2)

4. Austria 0 (-3)

GRUPO C

Resultados 1ª jornada

Francia 42-28 República Checa

Noruega 39-22 Ucrania

Clasificación

1. Noruega 2 (+17)

2. Francia 2 (+14)

3. República Checa 0 (-14)

4. Ucrania 0 (-17)