Qué resultados clasifican y eliminan a España en el Europeo 2026 de Balonmano Masculino

España jugará este lunes ante Alemania sabiendo el resultado del partido entre Austria y Serbia, aunque pasar como primeros de grupo también es vital de cara a la segunda fase

España se juega este lunes el pase en el Europeo de Balonmano 2026@RFEBalonmano

Pocos en la selección española masculina de balonmano pensaban en tener que tirar de calculadora después de ganar a Austria este sábado (30-25) en su segundo compromiso del Europeo 2026 que el equipo español está jugando en Dinamarca. Las cábalas pasaban por jugarse el primer puesto del grupo ante Alemania a una carta, en un partido en el que, el que ganara, pasaría con dos puntos a la siguiente fase y el que perdiera lo haría con cero.

España llegará como primera de grupo y dependiendo de sí mismo para quedarse ahí, pero lo que se juega este lunes frente al equipo germano (20:30 horas -hora peninsular español-) no es ya ser primera o segunda, sino seguir en competición.

Todo viene motivado por la victoria de Serbia ante Alemania en la segunda jornada, contra todo pronóstico, por 30-27. Tras ésta, el grupo ha quedado con España con cuatro puntos y serbios y alemanes con dos, por lo que de ganar Serbia a Austria -que aún tiene alguna mínima opción de pasar- este lunes y de vencer los alemanes a los españoles habría un triple empate y los goles decidirían quien pasa a la siguiente fase.

Sólo una de las opciones posibles elimina a España, pero esa opción no es descabellada, de ahí que los pupilos de Jordi Ribera tengan que ofrecer su mejor versión ante una de las selecciones que aparecía como favorita antes de empezar el campeonato.

Las tres opciones de España para clasificarse en el Europeo de Balonmano 2026

España tiene cuatro opciones a la vista que se pueden dar, una de ellas la eliminaría y las otras tres les clasificaría para la Ronda Principal del Europeo de Balonmano Masculino 2026. Éstas son las opciones que se pueden dar:

1. Que Serbia no gane a Austria. España se clasificaría automáticamente. Que fuera primera o segunda dependería de su resultado con Alemania. Si gana pasa con dos puntos y, si pierde, con cero.

2. Que Serbia gane a Austria y España gane o empate ante Alemania. En este caso sería primera de grupo y, como veíamos antes, pasaría con dos puntos.

3. Que Serbia gane a Austria y España pierda por menos de 3 goles frente a Alemania. Habría un triple empate a cuatro puntos que clasificaría a serbios y españoles, y España pasaría como primera con dos puntos.

4. Que Serbia gane a Austria y España pierda por tres goles o más frente a Alemania. Habría un triple empate a cuatro puntos que eliminaría a España y clasificaría a serbios y alemanes.

Hay que tener en cuenta que las igualadas se deciden considerando sólo los resultados que se den entre los equipos implicados.

España iría a un grupo con Dinamarca y Francia

España no sólo debe pasar, sino que debe intentar hacerlo con dos puntos para tener opciones en una Ronda Principal del Europeo 2026 muy dura, donde se enfrentaría con los dos primeros clasificados de los grupos B, que previsiblemente serán Dinamarca y Portugal o Macedonia del Norte, y C, en el que ya están clasificadas Francia y Noruega.

De ese grupo, sólo los dos primeros lucharían en semifinales por las medallas, de ahí la importancia de tener un poco de colchón para poder aspirar a una de esas dos primeras posiciones.