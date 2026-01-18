Los Hispanos se complican y Jordi Ribera manda un aviso

El seleccionador español, muy contento con el triunfo ante Austria, advierte sobre errores en tiros fáciles, que no se pueden cometer ante Alemania si España quiere seguir viva en el Europeo de Balonmano Masculino 2026

España ha ganado los dos primeros partidos del Europeo de Balonmano Masculino 2026 ante dos rivales muy duros, Serbia y Austria, y, sin embargo, no podrá fallar ante Alemania si no quiere verse fuera de la siguiente fase. Es lo que tiene el grupo más duro de este Campeonato de Europa. El triunfo de los serbios ante Alemania cambia todo el panorama y ahora, España se puede permitir hasta perder de dos goles ante los germanos para seguir adelante, pero no más, porque si no, un triunfo de los serbios frente a Austria los eliminaría.

Lo que es seguro es que con el 30-25 logrado por España, la venganza está cumplida y Austria, que fue el verdugo de los Hispanos en el Europeo 2024, ya está eliminada. "Hemos hecho un partido muy completo. Creo que el equipo ha dado un paso adelante. Ha crecido y eso siempre es importante. Hemos hecho una primera parte muy buena tanto en ataque como en defensa", aseguraba el seleccionador español, un Jordi Ribera que no estuvo tan contento con la segunda mitad ni con determinados errores que vio en su equipo y que no pueden repetirse este lunes ante Alemania.

"En la segunda parte el rendimiento del portero de Austria ha sido muy bueno. Además, hemos fallado muchos lanzamientos claros que nos podrían haber dado un resultado más tranquilo, pero aun con esos errores hemos mantenido el nivel defensivo", reconocía y señalaba a esa defensa como la clave del triunfo, ya que dejó a los austriacos en 12 y 13 goles en cada una de las partes.

La defensa y la portería, claves para España

Mucha culpa del rendimiento de esa defensa ha sido el papel del pivote Adel Serdio, que junto al sevillano Antonio Serrradilla, formaron un bloque casi impenetrable ante los austriacos.

"Hemos estado muy, muy serios desde el principio. Creo que en estos dos partidos hemos dado un paso adelante en defensa, con mucha agresividad, y eso se está notando", afirmaba el jugador asturiano, que cree que con la seguridad atrás, en ataque, sus compañeros están más sueltos. "En ataque estamos jugando muy fluidos y esto nos da mucha confianza", añadía Serdio.

"Teníamos que ganar sí o sí y creo que hemos dado un golpe sobre la mesa. Hemos demostrado que queríamos estar en la siguiente ronda", concluía el pivote español, que tendrá ahora que seguir luchando para ganarse una plaza en esa siguiente fase. Y Alemania no será, precisamente, un rival cómodo. Aunque España está con mucha confianza tras estas dos victorias.

La otra pieza de ese muro defensivo han sido los porteros. Nacho Biosca con sus paradas en los penaltis y Sergey Hernández, MVP del partido, frenaron a los austriacos cuando trataron de venirse arriba. "La aportación de la portería se ha elevado también, sobre todo, en los momentos en los que Austria se acercó en el marcador", reconocía Jordi Ribera al respecto.