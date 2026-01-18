Así queda el Europeo de Balonmano Masculino 2026: resultados y clasificaciones tras la jornada 3 de fase de grupos hoy 17 de enero

La victoria de Serbia ante Alemania en el grupo de España deja una última jornada con todas las opciones abiertas; Francia sigue barriendo y suecia se estrena con triunfo en el Europeo de Balonmano Masculino 2026

Lío gordo en el grupo de España del Europeo de Balonmano Masculino 2026 después de que la Serbia de Raúl González haya vencido a la gran favorita, Alemania, de tres goles y ahora obligue a ésta a hacer lo propio ante el equipo de Jordi Ribera en la última jornada de la fase de grupos, no para luchar por el liderato, sino para poder pasar a la segunda fase.

El triunfo de los serbios deja en el aire el pase a la ronda principal a un equipo español que, con su victoria ante Austria por 30-25, ha dejado a los de Ribera como líderes en solitario. Aunque el resultado de serbios y alemanes también obliga a los españoles a no perder en la última jornada por más de dos goles, ya que podrían caer hasta la tercera posición.

Cuando se sorteó este Europeo 2026 se habló de que este grupo era el más fuerte y lo está demostrando. Austria, una selección de nivel, está eliminada y Alemania, finalista en los últimos Juegos Olímpicos, estaría ahora mismo fuera. Aquí todo está en al aire.

Más claro aparece todo en el Grupo C, que también ha disputado su segundo encuentro y en el que Francia y Noruega se destacan claramente sobre el resto y se jugarán la primera plaza entre ellos en la última jornada. De momento, los galos están barriendo a todo el que se pone por delante.

También se ha puesto este sábado en marcha el último grupo que quedaba por empezar, el E, donde ha estado a punto de producirse la segunda sorpresa del día en el duelo entre Croacia y Georgia. Los croatas sólo han podido ganar en el tramo final (32-29) a un equipo georgiano que les ha dado más problemas de los previstos.

Aquí, Suecia aparecía como gran favorita y lo ha certificado con un cómodo triunfo frente a los Países Bajos, pese a no sacar un marcador muy abultado.

Así quedan las clasificaciones del Europeo de Balonmano Masculino 2026

GRUPO A

Resultados 2ª jornada

España 30-25 Austria

Serbia 30-27 Alemania

Clasificación

1. España 4 (+7)

2. Serbia 2 (+1)

3. Alemania 2 (0)

4. Austria 0 (-8)

GRUPO B

Resultados 1ª jornada

Dinamarca 36-24 Macedonia del Norte

Portugal 40-34 Rumanía

Clasificación

1. Dinamarca 2 (+12)

2. Portugal 2 (+6)

3. Rumanía 0 (-6)

4. Macedonia del Norte 0 (-12)

GRUPO C

Resultados 2ª jornada

Francia 46-26 Ucrania

Republica Checa 25-29 Noruega

Clasificación

1. Francia 4 (+34)

2. Noruega 4 (+21)

3. República Checa 0 (-18)

4. Ucrania 0 (-37)

GRUPO D

Resultados 1ª jornada

Islas Feroe 28-28 Suiza

Eslovenia 41-40 Montenegro

Clasificación

1. Eslovenia 2 (+1)

2. Islas Feroe 1 (0)

3. Suiza 1 (0)

4. Montenegro 0 (-1)

GRUPO E

Resultados 1ª jornada

Croacia 32-29 Georgia

Suecia 36-31 Países Bajos

Clasificación

1. Suecia 2 (+5)

2. Croacia 2 (+3)

3. Georgia 0 (-3)

4. Países Bajos 0 (-5)

GRUPO F

Resultados 1ª jornada

Hungría 29-21 Polonia

Islandia 39-26 Italia

Clasificación

1. Islandia 2 (+13)

2. Hungría 2 (+8)

3. Polonia 0 (-8)

4. Italia -13 (-3)