Irlanda acaricia la Triple Corona y pone en vilo a Francia

El XV del Trébol llega a la última jornada con la oportunidad de ser campeón y la certeza de llevarse el mencionado trofeo en caso de batir a Escocia en Dublín

Imagen del partido disputado por Irlanda y Gales en el Seis Naciones de 2026.IMAGO

Fantástico partido del Seis Naciones el que hemos vivido entre Irlanda y Gales. Lejos de la pobre imagen dada en anteriores compromisos, una renacida selección galesa cayó con orgullo en Dublín por 27-17, si bien no pudo impedir que el XV del Trébol camine hacia la Triple Corona y llegue a la última jornada del Seis Naciones con opciones de ganar el título.

A pesar de llevar 15 partidos sin ganar en esta competición que dominaron en otros tiempos, el XV del Dragón certificó su recuperación peleando de tú a tú; es más, rozó el triunfo en la capital de Irlanda con una gran defensa y una agresividad que no puso sobre el campo en las dos primera jornadas, en las que fue batida por Inglaterra y Francia.

Ante tal exigencia, los irlandeses sudaron sangre para seguir vivos en la lucha contra Francia por el torneo y recibirán a Escocia en Dublín en la última jornada, el 14 de marzo, para dilucidar la Triple Corona, título que obtiene el que vence a los otros tres equipos entre británicos e irlandeses.

Pese al buen hacer de los hoy visitantes, estos siguen sumando sinsabores y apuntar a llevarse la "la cuchara de madera" por tercer año consecutivo, puesto que ya terminaron últimos también en 2024 y 2025.

Una recta final a tito de ensayo

Pese a que Irlanda estuvo en casi todo momento por delante, lo cierto es que el 24-17 con el que se llegó a los minutos finales dejaba a Gales a un ensayo de dar la sorpresa. No pudo, ya que Crowley, en el 77, sentenció el choque con un golpe de castigo que deja a los dragones sin doblegar a Irlanda desde 2021.

EL XV del Trébol llegará con opciones a la última jornada, pero el título está en manos de lo que haga Francia, que mañana se enfrenta a Escocia en Edimburgo y el 14 de marzo recibe a Inglaterra en París.

- Ficha técnica

27. Irlanda: O´Toole, Kelleher, Furlong, Ryan, Beirne, Conan, Timoney, Doris; Gibson-Park, Crowley; Stockdale, McCloskey, Ringrose, Baloucoune y Osborne. También jugaron Doak, Frawley, Stewart, Van der Flier, McCarthy, Milne, Clarkson y Tom Farrell.

17. Gales: Carre, Lake, Francis, Jenkins, Carter, Mann, Botham, Wainwright, Tomos Williams, Edwards, Adams, Hawkins, Eddie James, Mee y Rees-Zammit. También jugaron Nicky Smith, Cracknell, Elias, Beard, Griffin y Hennessey.

Marcador: 7-0, min.6: ensayo de Stockdale, que pasa Crowley. 7-3, min.17: golpe que pasa Edwards. 12-3, min.38: ensayo de Crowley. 12-10. min.42: ensayo de Carre, que pasa Edwards. 19-10, min.44: ensayo de Conan, que pasa Crowley. 19-17, min.63, ensayo de Botham, que pasa Edwards. 24-17, min.67: ensayo de Osborne. 27-17, min.77: golpe de Crowley

Árbitro: Karl Dickson, de Inglaterra. Mostró amarilla a Tomos Williams en el minuto 68.

Incidencias: Cuarta jornada del Torneo de las Seis Naciones. Partido disputado en el AVIVA Stadium, de Dublín. Lleno.