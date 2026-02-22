Francia no da tregua y encarrila el VI Naciones

Tercer triunfo del equipo galo, al que sólo Escocia puede impedir que se proclame campeón; será el próximo partido, en tierras escocesas

Francia mete la directa para lograr el VI Naciones y sigue solventando sus partidos con marcadores muy claros, ahora ante una Italia que había jugado a un gran nivel en los dos primeros partidos, pero a la que anuló con su intensidad.

Los franceses dejaron claro desde el inicio que son el mejor equipo de este torneo y que tienen todas las papeletas para sentenciarlo dentro de dos semanas en Escocia. El XV del Gallo apretó desde el primer minuto no tuvo que esperar mucho (minuto 5) para que Louis Bielle-Biarrey lograra su primer ensayo. A la media hora, el resultado era un convincente 21-0 con dos ensayos más de Emmanuel Meafou y Thomas Ramos.

Pese a ello, Italia no se vino abajo y, especialmente en el segundo tiempo, se vació para tratar de remontar. Algo que no logró, pero al menos le sirvió para llevarse una derrota honrosa pese al resultado (33-8) y ganarse el respeto de los franceses.

Irlanda humilla a Inglaterra en Twickenham

Inglaterra partía como favorita en el arranque de este torneo por las dudas que había dejado Francia a lo largo del año y por la renovación que está afrontando Irlanda. Sin embargo, cuando se llevan jugadas tres jornadas ya se ha quedado sin opciones después de perder la Calcuta Cup ante Escocia y, sobre todo, después de ser vapuleada este sábado por Irlanda en Twickenham.

Los irlandeses arrollaron a los ingleses en su templo por 21-42, en un parido en el que los de Andy Farrell fueron superiores en todo momento y se alzaron brillantemente con el Millenium Trophy.

XV del Trébol, que perdió con contundencia su primer partido de este VI naciones ante Francia, vuelve a tener opciones de ganar el torneo tras un triunfo que se fraguó en una primera parte en la que pasaron por encima de un rival errático y superado. El XV de la Rosa no apareció hasta los instantes finales de este primer periodo y, cuando lo hizo, ya caía por 022.

Los irlandeses pusieron la puntilla nada más arrancar la segunda mitad y supieron controlar la efervescencia de los ingleses, que estaban heridos en su orgullo. El resultado nunca peligró y, a diez minutos del final, sentenciaron con un ensayo de Osborne.

Escocia remonta un 20-5 a una Gales dolida

De la que se esperaba poco en este VI Naciones 2026 era de Escocia después de que perdiera en el partido inaugural ante Italia. Sin embargo, los escoceses se repusieron y ganaron a Inglaterra en la segunda jornada y se han convertido en aspirantes tras remontar un 20-5 ante Gales en los 25 últimos minutos, para acabar ganando por 23-26.

Los galeses, muy dolidos tras las dos primeras palizas encajadas, apretaron desde el principio, se fueron al descanso con esperanzador 17-5 y ampliaron su ventaja en el arranque de la segunda mitad. Sin embargo, Finn Russell comenzó la remontada y tras ensayos de Darcy Graham y George Turner, la culminó él mismo con la conversión de este último.

Resultados de jornada 3 del VI Naciones 2026

Francia 33-8 Italia

Gales 23-26 Escocia

Inglaterra 21-42 Irlanda

Clasificación del VI Naciones 2026 tras la jornada 3

1. Francia - 15 puntos

2. Escocia - 11

3. Irlanda - 9

4. Inglaterra - 5

5. Italia - 5

6. Gales - º