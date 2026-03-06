Jonas Vingegaard tiene para todos: las dudas con Evenepoel, el miedo a Pogacar y las expectativas con Del Toro

El ciclista danés del equipo Visma está a punto de debutar en la presente temporada con su participación en la París-Niza que comienza el domingo 8 de marzo

Estamos quizás ante el Jonas Vingegaard más determinado. Tras dos temporadas en las que su plan de preparación se ha visto golpeado primero por las lesiones y después por resultados no del todo satisfactorios, el dos veces ganador del Tour de Francia habla claramente sobre cómo se siente de cara a la campaña de 2026, así como de algunos de su principales rivales en el pelotón: Tadej Pogacar, Remco Evenepoel e Isaac del Toro.

Tras suspender su presencia en el UAE Tour por enfermedad, el danés dará sus primeras pedaladas oficiales en la París-Niza que comienza este domingo 8 de marzo. Llega con ganas y convencido de su trabajo previo, pero de igual modo con dudas respecto al estado de forma que atesora en estos momentos.

"Es la primera carrera del año y eso siempre te trae dudas sobre tu estado de forma, pero he tenido buen invierno y los entrenamientos han ido bien. Lo que pasa es que el resto ya ha corrido, y saben mejor dónde están", comenta en una entrevista con la radiotelevisión pública flamenca (Sporza) antes de recalcar que la lesión sufrida no fue importante.

"La lesión no fue tan grave, tenía peor pinta de lo que realmente era, y al día siguiente de caerme pude entrenar, así que dura no fue (...) pero tras esa caída me puse enfermo y tuve que cambiar los planes. No fue algo tan grave, he entrenado bien, estoy en buena forma y listo para correr", afirma.

El Giro y un aplazado duelo con Pogacar

Una de las cuestiones por las que se le preguntó es el hecho de que no vaya a cruzarse con Pogacar hasta el mes de julio. Vingegaard señala que es un tema que no le preocupa y que está convencido que el hecho de hacer doblete con el Giro de Italia y el Tour de Francia solo traerá consecuencias positivas.

"Yo siempre he visto que mi potencia absoluta es mayor cuando corro una segunda Gran Vuelta. Así que creo que esta apuesta me permitirá llegar mejor al Tour. Vi también que necesitaba un cambio tras correr cinco años el mismo programa de carreras. Tengo esa gran ambición de ganar el Giro, tras haber ganado el Tour y La Vuelta. ¿Pogacar imbatible? Que digan lo que quieran los analistas, no me preocupa. Yo me centro en mi plan", sentencia.

Evenepoel, Del Toro y Seixas, otros grandes rivales

Lo que tiene claro Vingegaard es que sus peleas de este año no serán en caso alguno cosa de dos, dando por hecho que otros corredores de prestigio (o emergentes) le plantearán siempre una dura batalla.

"Pese al pequeño contratiempo que ha tenido en el UAE Tour, porque creo que lo que hagas en primavera no importa para el verano; Evenepoel llegará fuerte al resto del año. En cuanto a Paul Seixas e Isaac del Toro, ambos obviamente tienen mucho talento, han empezado muy bien el año, y será interesante ver cómo avanza su temporada. Creo que ganarán muchas carreras y competirán en las Grandes Vueltas", sentencia.