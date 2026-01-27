Jonas Vingegaard sufre una caída y el equipo Visma pide prudencia

El dos veces ganador del Tour de Francia dio con sus huesos en el suelo durante un entrenamiento en el que terminó enfadado con un ciclista aficionado

Parece que Jonas Vingegaard está abonado a los problemas –incluso cuando parece imposible que aparezcan–. El ciclista danés del equipo Visma Lease a bike estaba entrenando el lunes 26 de enero cuando se ha caído durante su paso por el puerto Fuente de la Reina, en Málaga. Dicho así, y tras ver su equipo descartar una lesión de importancia, la noticia no debería tener más recorrido, la cuestión es que ha provocado un debate sobre la preparación de los profesionales, ya que echan la culpa del incidente a un amateur que iba tras la rueda del dos veces ganador del Tour de Francia.

Así es. Justo después de señalar que Vingegaard está bien, en la estructura neerlandesa apuntan a otro ciclista como causante de la caída y piden prudencia para dejar que los profesionales puedan rodar con la mayor seguridad posible.

El comunicado de Visma tras la caída de Vingegaard

"Jonas Vingegaard sufrió una caída durante el entrenamiento del lunes. Afortunadamente, se encuentra bien y no sufrió lesiones graves. Como regla general, en el equipo instamos a los ciclistas aficionados a priorizar siempre la seguridad. Por su propio bienestar y el de los demás, les pedimos que permitan a los ciclistas entrenar y les den el mayor espacio y tranquilidad posibles", reza el comunicado emitido por redes sociales.

Según la misiva de la formación, Vingegaard se vio obstaculizado por un ciclista aficionado que se encontraba en la misma carretera, por lo que el Visma reclama justo que se les de espacio para que puedan prepararse para la temporada sin sufrir contratiempos como este. La cuestión es que el otro actor de esta 'anécdota' no lo ve igual.

La respuesta del ciclista amateur

Vista la reacción de Vingegaard y lo comentado por el equipo, el ciclista amateur ha realizado su propio comunicado a través de una publicación en Strava, en la cual comenta la caída y cómo se produjeron los hechos.

"Puedes ser un profesional, pero también tienes que ser humilde. Jonas Vingeggard se cayó al intentar soltarme en un descenso. Me detuve a preguntarle cómo estaba, pero se enfadó porque iba detrás suya. Fue demasiado rápido y acabó en el suelo", escribe el aficionado.

Discusión abierta en redes sociales

Dejando de lado el clásico debate de ciclistas y coches –que tiene lo suyo–, las redes sociales se han mostrado divididas entre los que critican a los no profesionales que intentan seguir la rueda de un enorme corredor como Jonas, al entender que lo hacen por hacerse viral y obtener unos likes, y quienes entienden que la carretera es de todos y que no se puede pedir exclusividad. Lo único cierto al cien por cien es que es un deporte muy marcado por sus características, las cuales obligan a entrenamientos públicos que pueden dar lugar a algún incidente como el narrado.