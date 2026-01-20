Así queda el Europeo de Balonmano Masculino 2026: resultados y clasificaciones tras la jornada 5 de fase de grupos hoy 19 de enero

Alemania y Francia pasan con puntos a la segunda fase del Europeo 2026 en un grupo donde España y Noruega, sin ellos, piensan dar guerra

La selección española de balonmano masculino cerró su participación en la fase de grupos del Europeo 2026 con una derrota ante Alemania que la condena a pasar a la Ronda Principal (Main Round) sin puntos y teniendo que ganar a Francia o Dinamarca, o a ambas, para poder alcanzar la lucha por las medallas.

Los pupilos de Jordi Ribera no hicieron un mal partido, pero Alemania estuvo incontenible en ataque, contó con una eficacia altísima en sus lanzamientos lejanos y también tuvo algo de fortuna en los momentos clave, en los que los Hispanos podrían haber equilibrado el partido. Los germanos se jugaban pasar a la siguiente ronda y España solo ser primera o segunda, y eso también se notó.

España sabía que había asegurado su pase antes de jugar este partido por la derrota previa de Serbia ante Austria, que relega a los balcánicos a la última plaza del grupo.

Ambas, Alemania y España, estarán en una fase en la que Francia y Noruega ya sabían que irían a parar a ese mismo grupo, pero no se sabía quien pasaría con puntos y quien no. Serán los galos, que ganaron a los anfitriones por 38-34 en una exhibición ofensiva de ambos equipos. Noruega parte como España, con cero puntos.

El tercer grupo que se jugaba este lunes era el E y, aunque sólo se disputaba aún la segunda jornada, ya quedaron definidas las dos selecciones que estarán en la fase siguiente. Suecia y Croacia ganaron a Georgia y Países Bajos y ya se han asegurado ser primera y segunda. Entre ellas se disputarán, en la última jornada, la primera posición.

Así quedan las clasificaciones del Europeo de Balonmano Masculino 2026

GRUPO A

Resultados 3ª jornada

Austria 26-25 Serbia

Alemania 34-32 España

Clasificación

1. 3. Alemania 4 puntos (+2)

2. España 4 (+5)

3. Austria 2 (-7)

4. Serbia 2 (0)

GRUPO B

Resultados 2ª jornada

Macedonia del Norte 29-29 Portugal

Rumanía 24-39 Dinamarca

Clasificación

1. Dinamarca 4 (+27)

2. Portugal 3 (+6)

3. Macedonia del Norte 1 (-12)

4. Rumanía 0 (-21)

GRUPO C

Resultados 3ª jornada

República Checa 38-29 Ucrania

Francia 38-34 Noruega

Clasificación

1. Francia 6 (+38)

2. Noruega 4 (+17)

3. República Checa 2 (-9)

4. Ucrania 0 (-46)

GRUPO D

Resultados 2ª jornada

Montenegro 24-37 Islas Feroe

Suiza 35-38 Eslovenia

Clasificación

1. Eslovenia 4 (+4)

2. Islas Feroe 3 (+13)

3. Suiza 1 (-3)

4. Montenegro 0 (-14)

GRUPO E

Resultados 2ª jornada

Países Bajos 29-35 Croacia

Georgia 29-38 Suecia

Clasificación

1. Suecia 4 (+14)

2. Croacia 4 (+9)

3. Georgia 0 (-12)

4. Países Bajos 0 (-11)

GRUPO F

Resultados 2ª jornada

Italia 26-32 Hungría

Polonia 23-31 Islandia

Clasificación

1. Islandia 4 (+21)

2. Hungría 4 (+14)

3. Polonia 0 (-16)

4. Italia 0 (-19)