Así queda el Europeo de Balonmano Masculino 2026: resultados y clasificaciones tras la jornada 5 de fase de grupos hoy 19 de enero
Alemania y Francia pasan con puntos a la segunda fase del Europeo 2026 en un grupo donde España y Noruega, sin ellos, piensan dar guerra
La selección española de balonmano masculino cerró su participación en la fase de grupos del Europeo 2026 con una derrota ante Alemania que la condena a pasar a la Ronda Principal (Main Round) sin puntos y teniendo que ganar a Francia o Dinamarca, o a ambas, para poder alcanzar la lucha por las medallas.
Los pupilos de Jordi Ribera no hicieron un mal partido, pero Alemania estuvo incontenible en ataque, contó con una eficacia altísima en sus lanzamientos lejanos y también tuvo algo de fortuna en los momentos clave, en los que los Hispanos podrían haber equilibrado el partido. Los germanos se jugaban pasar a la siguiente ronda y España solo ser primera o segunda, y eso también se notó.
España sabía que había asegurado su pase antes de jugar este partido por la derrota previa de Serbia ante Austria, que relega a los balcánicos a la última plaza del grupo.
Ambas, Alemania y España, estarán en una fase en la que Francia y Noruega ya sabían que irían a parar a ese mismo grupo, pero no se sabía quien pasaría con puntos y quien no. Serán los galos, que ganaron a los anfitriones por 38-34 en una exhibición ofensiva de ambos equipos. Noruega parte como España, con cero puntos.
El tercer grupo que se jugaba este lunes era el E y, aunque sólo se disputaba aún la segunda jornada, ya quedaron definidas las dos selecciones que estarán en la fase siguiente. Suecia y Croacia ganaron a Georgia y Países Bajos y ya se han asegurado ser primera y segunda. Entre ellas se disputarán, en la última jornada, la primera posición.
Así quedan las clasificaciones del Europeo de Balonmano Masculino 2026
GRUPO A
Resultados 3ª jornada
Austria 26-25 Serbia
Alemania 34-32 España
Clasificación
1. 3. Alemania 4 puntos (+2)
2. España 4 (+5)
3. Austria 2 (-7)
4. Serbia 2 (0)
GRUPO B
Resultados 2ª jornada
Macedonia del Norte 29-29 Portugal
Rumanía 24-39 Dinamarca
Clasificación
1. Dinamarca 4 (+27)
2. Portugal 3 (+6)
3. Macedonia del Norte 1 (-12)
4. Rumanía 0 (-21)
GRUPO C
Resultados 3ª jornada
República Checa 38-29 Ucrania
Francia 38-34 Noruega
Clasificación
1. Francia 6 (+38)
2. Noruega 4 (+17)
3. República Checa 2 (-9)
4. Ucrania 0 (-46)
GRUPO D
Resultados 2ª jornada
Montenegro 24-37 Islas Feroe
Suiza 35-38 Eslovenia
Clasificación
1. Eslovenia 4 (+4)
2. Islas Feroe 3 (+13)
3. Suiza 1 (-3)
4. Montenegro 0 (-14)
GRUPO E
Resultados 2ª jornada
Países Bajos 29-35 Croacia
Georgia 29-38 Suecia
Clasificación
1. Suecia 4 (+14)
2. Croacia 4 (+9)
3. Georgia 0 (-12)
4. Países Bajos 0 (-11)
GRUPO F
Resultados 2ª jornada
Italia 26-32 Hungría
Polonia 23-31 Islandia
Clasificación
1. Islandia 4 (+21)
2. Hungría 4 (+14)
3. Polonia 0 (-16)
4. Italia 0 (-19)