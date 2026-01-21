Así queda el grupo de España: calendario y horarios de los Hispanos en el Europeo de Balonmano Masculino 2026

Los Hispanos perdieron ante Alemania, pero entran en un grupo en la Main Round que se ha complicado con la derrota de Dinamarca ante Portugal y en el que está todo abierto

"Tenemos cuatro partidos por delante y eso va a permitir crecer al equipo y, por qué no, soñar, porque haber perdido estos dos primeros puntos no significa nada, tenemos todavía mucha competición por delante", señalaba el seleccionador español de balonmano, Jordi Ribera, pese a que acababa de perder ante Alemania y certificar que iba a pasar sin puntos a la segunda fase.

El técnico catalán sabía que España partía con desventaja, pero intuía lo que iba a pasar y lo que se va a encontrar en esta segunda fase. La prioridad era superar el duro grupo que tenía España, donde han quedado eliminadas Austria y Serbia, y ahora se enfrentará a Noruega, Dinamarca, Francia y Portugal con todo muy abierto por culpa de los duros cruces que les esperan a todos.

Por si había poco lío, la victoria de Portugal sobre Dinamarca, la gran favorita de este Europeo y que, además, juega como local en Herning, lo ha trastocado todo. Los lusos son ahora los que pasan con puntos y los daneses, como España, los que no pueden fallar más. Junto a ellos también han pasado con dos puntos Alemania -del grupo de los hispanos- y Francia. Y sin puntos está Noruega, que, como españoles y daneses, tiene equipo para pelear por las medallas. Espera una segunda fase apasionante y durísima.

La ventaja para el equipo español, que debuta el jueves ante Noruega, es que no tendrá que moverse de sitio, pues seguirá jugando en la sede de Herning donde ha disputado la primera fase. La desventaja son esos dos puntos de menos con los que parte y que le obligan a no fallar más. Aunque todos, viendo quienes son sus rivales, se dejarán puntos en el camino y, como dijo Jordi Ribera, nada está decidido de cada a esta Ronda Principal (Main Round).

Calendario y horarios del grupo de España en la Main Round

España arranca su participación en la segunda fase ante otra rival que se lo juega todo y que no puede fallar, una Noruega que pasó sin puntos y que tiene las mismas urgencias que el conjunto de Jordi Ribera.

Jueves 22 de enero

Alemania - Portugal (15:30 horas)

España - Noruega (18:00 horas)

Francia - Dinamarca (20:30 horas)

Sábado 24 de enero

Francia - Portugal (15:30 horas)

España - Dinamarca (18:00 horas)

Alemania - Noruega (20:30 horas)

Lunes 26 de enero

Portugal - Noruega (15:30 horas)

España - Francia (18:00 horas)

Alemania - Dinamarca (20:30 horas)

Miércoles 28 de enero

España - Portugal (15:30 horas)

Alemania - Francia (18:00 horas)

Dinamarca - Noruega (20:30 horas)