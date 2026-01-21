Así queda el Europeo de Balonmano Masculino 2026: resultados y clasificaciones tras la jornada 6 de fase de grupos hoy 20 de enero

La derrota de Dinamarca a manos de Portugal da más emoción al grupo en el que España juega en la segunda fase; sorprendente eliminación de Islas Feroe y liderato de Islandia por delante de Hungría

Sorpresa en la penúltima jornada de la fase de grupos del Europeo 2026 de Balonmano Masculino. Dinamarca perdió en casa ante Portugal y pasa sin puntos y por detrás, por goles, de España en su mismo grupo de la Main Round. Islas Feroe, que tenía casi hecho el pase, ve cómo se queda fuera después de que Suiza barra a Montenegro. Islandia acaba por delante de Hungría tras derrotarla por la mínima en el duelo directo...

Sin duda, la gran sorpresa fue la derrota danesa a manos de una Portugal que antes de empezar esta última jornada se jugaba, incluso, la clasificación.

Los lusos, no obstante, pudieron afrontar con tranquilidad su partido ante los daneses, pues aunque Macedonia del Norte había ganado a Rumanía y los había cogido a tres puntos, ellos tenían que perder por 18 goles o más para caer eliminados. Y por muy buenos que fueran los daneses, ya clasificados, no parecía probable que tal paliza se fuera a dar.

Lo que tampoco parecía probable es que Dinamarca perdiera y que lo hiciera jugando en casa y en un duelo decisivo. Aunque les queda a cada uno cuatro partidos en la segunda fase, partir sin puntos cuando tienes enfrente a potencias como Francia y Alemania, aparte de España y Noruega, es muy peligroso para el equipo danés.

En los otros dos grupos que se vivió el desenlace del D, la paliza de Suiza sobre Montenegro (26-43) obligaba a las Islas Feroe a ganar a Eslovenia, pero los balcánicos querían pasar con puntos a la segunda fase y no lo hubieran hecho de haber perdido con los feroeses. Fueron a ganar y dejaron a los insulares sin premio.

En el Grupo F ya se sabía quién pasaría, pero no quien sería primero y ahí Islandia sorprendió a Hungría (23-24) en un final de infarto.

Este miércoles se cierra la primera fase con el último grupo que queda en competición, el E, con Suecia y Croacia ya clasificadas y con un duelo directo entre ambas con el primer puesto en juego.

Así quedan las clasificaciones del Europeo de Balonmano Masculino 2026

GRUPO A

Resultados 3ª jornada

Austria 26-25 Serbia

Alemania 34-32 España

Clasificación

1. Alemania 4 (+2)

2. España 4 (+5)

3. Austria 2 (-7)

4. Serbia 2 (0)

GRUPO B

Resultados 3ª jornada

Dinamarca 29-31 Portugal

Macedonia del Norte 24-23 Rumanía

Clasificación

1. Portugal 5 (+8)

2. Dinamarca 4 (+25)

3. Macedonia del Norte 3 (-11)

4. Rumanía 0 (-24)

GRUPO C

Resultados 3ª jornada

República Checa 38-29 Ucrania

Francia 38-34 Noruega

Clasificación

1. Francia 6 (+38)

2. Noruega 4 (+17)

3. República Checa 2 (-9)

4. Ucrania 0 (-46)

GRUPO D

Resultados 3ª jornada

Montenegro 26-43 Suiza

Eslovenia 30-27 Islas Feroe

Clasificación

1. Eslovenia 6 (+7)

2. Islas Feroe 3 (+10)

3. Suiza 1 (+14)

4. Montenegro 0 (-31)

GRUPO E

Resultados 2ª jornada

Países Bajos 29-35 Croacia

Georgia 29-38 Suecia

Clasificación

1. Suecia 4 (+14)

2. Croacia 4 (+9)

3. Georgia 0 (-12)

4. Países Bajos 0 (-11)

GRUPO F

Resultados 3ª jornada

Polonia 28-29 Italia

Hungría 23-24 Islandia

Clasificación

1. Islandia 6 (+22)

2. Hungría 4 (+15)

3. Italia 2 (-18)

4. Polonia 0 (-17)