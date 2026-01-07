Finaliza el calvario de Mateo Flores en su cesión y acerca un nuevo ingreso extra para el Betis

Cedido con obligación de compra en el Arouca sujeto a una condición, el canterano bético ha vuelto a entrenar tras una lesión de cuatro meses, lo que ayudará a que el Betis pueda percibir el montante pactado en verano

Dentro de un contexto de preocupación por el discreto protagonismo de la mayoría de los cedidos el pasado verano, casos de Gonzalo Petit, Ismael Barea y Sergio Arribas, el Betis ha recibido una grata noticia en las últimas horas con otra joven promesa que salió en el periodo estival y pronto sufrió un duro percance físico.

Así las cosas, el club verdiblanco renovó hasta 2029 al centrocampista Mateo Flores para después alcanzar un acuerdo con el Arouca para su cesión con obligación de compra a la conclusión de curso en el caso de que el conjunto portugués lograra la permanencia.

Mateo Flores sufrió una grave lesión y ya está de vuelta

De este modo, tras disfrutar de minutos en las tres primeras jornadas con una participación creciente partiendo desde el banquillo, en un entrenamiento previo a la cuarta semana de competición la mala suerte se cebó con el de Valencina de la Concepción, con una grave lesión al sufrir la rotura del menisco externo de su rodilla. Un serio contratiempo que, a priori, lo mantendría alejado de los terrenos de juego entre dos y tres meses, si bien el tiempo de baja finalmente se ha ampliado a cuatro meses, pues se lesionó a finales de agosto.

Un calvario que, sin embargo, ha llegado a su fin a comienzos de año, pues este martes volvió a entrenarse con el resto de sus compañeros como señal de que se ha recuperado de una lesión que ha frenado su progresión a sus 21años. De momento, como informan desde Portugal, el sevillano ya está a disposición del técnico Vasco Seabra, si bien se actuará con cautela y con un plan conservador de cara a que Mateo recupere completamente la condición física para reaparecer sobre el terreno de juego.

El pellizco económico que ingresaría el Betis si el Arouca se salva

Su regreso, un anuncio muy positivo para todas las partes, favorece a los intereses del Betis, pues, más allá de alegrarse mucho obviamente por dejar atrás su pesadilla, el canterano puede ayudar a que se cumpla la condición para que el Arouca tenga la obligación de pagar los 1,4 millones pactados por el 80% de su pase al término del préstamo, un pellizco importante para las arcas heliopolitanas.

En este sentido, el Arouca ocupa el decimosexto puesto, con solo dos puntos de renta sobre el descenso, por lo que el regreso del centrocampista podría ser importante para salir de la zana baja y acercar a La Cartuja el montante acordado. En cualquier caso, el Betis necesita que disponga de continuidad para que se revalorice por si finalmente el equipo luso no se salva y hay que buscarle una salida en verano.

Cabe recordar que el valencinero, clave en el filial verdiblanco, debutó el curso pasado en el primer equipo y llegó a participar en un total de 17 encuentros, por lo que es un futbolista con bagaje y firme proyección con contrato en vigor hasta 2029.