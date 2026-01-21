Todos los resultados del Open de Australia 2026 el 21 de enero: Alcaraz sabe sufrir, Zverev y De Miñaur presentan candidatura, miedo con Sabalenka y Gauff...

El Open de de Australia ha vivido este miércoles el inicio de su segunda ronda, en la que han saltado a la pista los dos números 1, además de muchos de los grande candidatos a la victoria

El Open de Australia ha vivido este miércoles el inicio de su segunda ronda, en la que han tomado parte muchos de los grandes candidatos a levantar la corona en poco menos de dos semanas. Empezando por los dos números 1, Carlos Alcaraz y Aryna Sabalenka, los dos con victorias contundentes, aunque en el caso del español con cierto sufrimiento inesperado que deja claro que en un Grand Slam ganar no es fácil en ninguna circunstancia. Aunque eso sí, para Coco Gauff si que lo ha sido, aunque el tercer cabeza de serie masculino, Alexander Zverev, lo ha pasado peor y se ha vuelto a dejar un set.

Además de Alcaraz, el otro español que tomaba parte en esta jornada era Alejandro Davidovich, que ha protagonizado uno de los mejores partidos del día contra Reilly Opelka, en una agonía que casi le cuesta la eliminación, pero que ha terminado ganando y ahora se medirá a otro gran triunfador del día, Tommy Paul. Por otro lado, la gran esperanza australiana, Álex de Miñaur, tampoco ha fallado, aunque remontando a una promesa como Hamad Medjedovic.

Resultados Open de Australia miércoles 21 de enero

Resultados masculinos (2ª ronda)

Carlos Alcaraz (ESP/1) a Yannick Hanfmann (ALE) 7-6 (/4), 6-3, 6-2

Corentin Moutet (FRA/32) a Michael Zheng (USA) 3-6, 6-1, 6-3, 2-0 (abandon)

Tommy Paul (USA/19) a Thiago Agustín Tirante (ARG) 6-3, 6-4, 6-2

Alejandro Davidovich (ESP/14) a Reilly Opelka (USA) 6-3, 7-6 (3), 5-7, 4-6, 6-4

Alexander Bublik (KAZ/10) a Marton Fucsovics (HUN) 7-5, 6-4, 7-5

Tomás Martín Etcheverry (ARG) a Arthur Fery (GBR) 7-6 (4), 6-1, 6-3

Francisco Cerúndolo (ARG/.18) a Damir Dzumhur (BIH) 6-3, 6-2, 6-1

Frances Tiafoe (USA/29) a Francisco Comesaña (ARG) 6-4, 6-3, 4-6, 6-2

Alex de Miñaur (AUS/6) a Hamad Medjedovic (SRB) 6-7 (5), 6-2, 6-2, 6-1

Alexander Zverev (ALE/3) a Alexandre Muller (FRA) 6-3, 4-6, 6-3, 6-4

Andrey Rublev (RUS/13) a Jaime Faria (POR) 6-4, 6-3, 4-6, 7-5

Daniil Medvedev (RUS/11) a Quentin Halys (FRA) 6-7 (9), 6-3, 6-4, 6-2

Fabian Marozsan (HUN) a Kamil Majchrzak (POL) 6-3, 6-4, 7-6 (5)

Learner Tien (USA/25) a Alexander Shevchenko (KAZ) 6-2, 5-7, 6-1, 6-0

Nuno Borges (POR) a Jordan Thompson (AUS) 6-7 (9), 6-3, 6-2, 6-4

Resultados femeninos (2ª ronda)

Aryna Sabalenka (BLR/1) a Zhuoxuan Bai (CHN) 6-3, 6-1

Anastasia Potapova (AUT) a Emma Raducanu (GBR/28) 7-6 (3), 6-2

Victoria Mboko (CAN/17) a Caty McNally (USA) 6-4, 6-3

Clara Tauson (DIN/14) a Polina Kudermetova (UZB) 6-3, 3-6, 7-5

Yulia Putintseva (KAZ) a Elsa Jacquemot (FRA) 6-1, 6-2

Zeynep Sönmez (TUR) a Anna Bondar (HUN) 6-2, 6-4

Iva Jovic (USA) a Priscilla Hon (AUS) 6-1, 6-2

Jasmine Paolini (ITA/7) a Magda Frech (POL) 6-2, 6-3

Coco Gauff (USA/3) a Olga Danilovic (SRB) 6-2, 6-2

Hailey Baptiste (USA) a Storm Hunter (AUS) 6-2, 6-1

Karolina Muchova (CHE/19) a Alycia Parks (USA) 4-6, 6-4, 6-4

Magda Linette (POL) a Ann Li (USA) 6-3, 6-3

Elina Svitolina (UCR/12) a Linda Klimovicova (POL) 7-5, 6-1

Diana Shnaider (RUS/23) a Talia Gibson (AUS) 3-6, 7-5, 6-3

Elena-Gabriela Ruse (RUM) a Ajla Tomljanovic (AUS) 6-4, 6-4

Mirra Andreeva (RUS/8) a Maria Sakkari (GRE) 6-0, 6-4