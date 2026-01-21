Coco Gauff sube el listón y Mirra Andreeva ha llegado para liarla en Australia

Una de las cosas que tienen en común las grandes estrellas del tenis femenino mundial es la juventud, pero entre todas destacan especialmente Coco Gauff y Aryna Sabalenka, quienes han llegado al Open de Australia para hacer grandes cosas

Si miramos las 10 mejores jugadoras del ranking mundial WTA podemos ver varias cosas en común, pero una de las más destacadas es que las grandes estrellas son casi todas muy jóvenes. Iga Swiatek, Aryna Sabalenka, Amanda Anisimova o Elena Rybakina aún no llegan a la treintena, pero si hay dos tenistas que destacan especialmente por su juventud, esas son Coco Gauff y Mirra Andreeva, que a sus 21 y 18 años están ya asentadas, especialmente la estadounidense por los años que las separan, pero ambas son la élite. Y lo están dejando claro en el Open de Australia, en el que tras dos rondas están siendo de las más fiables.

Gauff arrasa a Danilovic

Gauff, tercera favorita, se dejó solo cuatro juegos ante la serbia Olga Danilovic, a la que venció por 6-2 y 6-2 en apenas una hora y cuarto, para colarse en la tercera ronda, donde jugará con su compatriota Hailey Baptiste. Pese a sus 21 años, está por séptima vez en el cuadro principal en Melbourne, donde llegó a semifinales en el 2024 que perdió contra la a la postre campeona, la bielorrusa Aryna Sabalenka, pero eso es el pasado y este miércoles por la vía rápida para avanzar en la competición y alargar sus aspiraciones de lograr su tercer grande después del US Open 2023 y Roland Garros 2025.

La estadounidense, que cuando logró el triunfo en primera ronda ante la rusa Kamila Rakhomova, la victoria número 75, se convirtió en la jugadora más joven en llegar a esa cifra en un Grand Slam desde Maria Sharapova en el 2008, jugará el siguiente partido con Baptiste que batió a la australiana Storm Hunter por 6-2 y 6-1.

Andreeva no da opción a Sakkari

En el caso de Mirra Andreeva la segunda ronda era, sobre el papel, más complicada, pues la esperaba la griega Maria Sakkari, quien después de un 2025 para olvidar había comenzado a buen nivel esta campaña. No obstante, pese a los 18 años que suma la rusa, su nivel es el de las mejores y contra la helena lo demostró. 68 minutos le bastaron a la pupila de Conchita Martínez para firmar el triunfo en dos sets, por 6-0 y 6-4, en un partido en el que salió a un ritmo incontestable y aunque en la segunda manga obtuvo más resistencia, aprovechó a la perfección su oportunidad. Ahora se medirá a la rumana Elena-Gabriela Ruse, que superó en dos sets a la australiana Ajla Tomljanović.