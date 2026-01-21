Sabalenka mete miedo y se pasea en Melbourne

Aryna Sabalenka ha arrasado a la china Bai Zhouxuan en su partido de segunda ronda del Open de Australia, en un duelo muy cómodo en el que su rival sufrió el estar en la pista central

La segunda ronda del Open de Australia ya está en marcha y ha comenzado con la presencia de la número 1 del mundo, Aryna Sabalenka, quien tras dejar alguna duda en un debut en el que fue de menos a más, terminó con mucha soltura y cada vez más cómoda, lo que ha quedado claro en su retorno a la pista, pues se ha enfrentado a una de las grandes sorpresas de la primera jornada, la china Bai Zhouxuan, que sin embargo ha sufrido mucho al saltar a la Rod Laver Arena y no ha sido capaz de plantar cara a la bielorrusa.

Zhuoxuan, procedente de la previa, sorprendió en su debut a la rusa Anastasía Pavliuchénkova, pero este miércoles ha sido otra historia y no ha tenido opción alguna contra Sabalenka. La número 1 del mundo comenzó fuerte y fue de menos a más, aprovechando una rotura para llevarse la primera manga y desde ahí puso la velocidad de crucero y en la segunda fue un rodillo, destrozando a su rival con un 6-1 para cerrar el pase. Ahora se medirá en la tercera a la ganadora del duelo entre Anastasia Potapova y Emma Raducanu.

Svitolina deja buenas sensaciones, Shnaider no falla y la sorpresa es la turca Sönmez

En lo que se refiere al resto del inicio de esta jornada de segunda ronda destaca el dominio de Elina Svitolina. La ucraniana ya dejó buenas sensaciones en su debut ante la española Cristina Bucsa, pero en su segundo partido en Melbourne ha ido incluso un paso más allá, arrasando a la polaca Linda Klimovičová, en un partido que se diferenció mucho entre un set y otro, con el primero muy competido entre ambas, pero con un segundo en el que la 12ª cabeza de serie no dio opción alguna.

Por otro lado, una de las grandes historias de lo que va de torneo es la turca Zeynep Sönmez, que hizo historia para su país al ganar en primera ronda a la rusa Ekaterina Aleksandrova, 11ª favorita, y lo ha aprovechado a lo grande en la segunda fase, en la que ha pasado por encima de una rival más cómoda como la húngara Anna Bondar, a la que ha ganado en dos sets, 6-2 y 6-4. La que ha sufrido algo más es la prometedora rusa Diana Shnaider, 23ª cabeza de serie y uno de los talentos que se espera que crezcan esta campaña, pero que este miércoles ha tenido que remontar a la australiana Talia Gibson, que pese a ganar el primer set 7-5, ha cedido los dos siguientes por 5-7 y 3-6.