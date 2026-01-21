El Betis anuncia el traspaso de Félix Garreta tras perder protagonismo en el filial

El central, que sufrió un gravísimo accidente cuando apuntaba al primer equipo para la 24/25, abandona las filas verdiblancas tras el acuerdo alcanzado y anunciado por el club verdiblanco

Los movimientos en el mercado verdiblanco empiezan a sucederse y, mientras se trabaja para cerrar la salida de Bakambu para poder reforzar la punta de lanza, el Betis ha sorprendido con el anuncio oficial del traspaso de Félix Garreta, considerado en su momento uno de los futbolistas más prometedores de la cantera heliopolitana.

De este modo, la entidad verdiblanca ha comunicado el acuerdo alcanzado para su pase definitivo al Antequera, rival del Betis en el Grupo 2 de Primera RFEF. "El Real Betis Balompié y el Antequera CF han llegado a un acuerdo para el traspaso de Félix Garreta al equipo antequerano. El Club agradece a Félix su compromiso y profesionalidad durante su periplo como futbolista verdiblanco y le desea la mejor de las suertes en sus próximos retos", reza la nota lanzada por el Betis para oficializar un movimiento en cierto modo sorprendente por lo alto que apuntaba el central, pero que cuadra dentro de un contexto en el que había perdido protagonismo.

Así las cosas, Garreta comenzó como titular a las órdenes de Javi Medina, para después, lastrado también por una fractura nasal, ir perdiendo protagonismo, hasta el extremo de que no disputa ni un minuto desde la derrota contra el Villarreal B por 4-1 el 11 de octubre. Un ostracismo inesperado cuando arrancó el curso por las muchas esperanzas que había depositadas en él una vez había regresado al fútbol tras sufrir un percance gravísimo, y que ha precipitado su salida definitiva a los 21 años.

Un grave accidente lo dejó al borde de la muerte cuando despuntaba en Segunda

Y es que Félix apuntaba al primer equipo para la campaña 24/25 por su elevado rendimiento durante su cesión en el Amorebieta cuando sufrió un accidente que lo dejó en coma y al borde de la muerte a principios de mayo de 2024. Un año después reapareció en los terrenos de juego en el filial del Betis con la intención de retomar su prometedora carrera y, como se ha reseñado, contó con la confianza del anterior míster en los albores de la 25/26.

Sin embargo, el futbolista, que durante sus peores momentos, siempre contó con el apoyo del Betis y fue recibido a lo grande cuando obtuvo el alta médica, no ha podido mantener su estatus de titular y tanto el club como el polivalente defensa han tomado la decisión de separar sus caminos.

Su falta de continuidad también ha provocado que no pueda dar el salto de categoría pese a haber demostrado mucho en el Amorebieta en Segunda, y continúe en la tercera categoría nacional en las filas de un Antequera, exequipo de Javi Medina y que marcha decimocuarto en el Grupo 2, el mismo que Betis Deportivo y Sevilla Atlético.