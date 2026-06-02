Debate Mundial en torno a Álvaro Fidalgo por su rendimiento en el Betis: "¿Qué diferencias hay"

La presencia del centrocampista verdiblanco en la lista de Javier Aguirre está siendo muy comentada en México, encontrando defensores y críticos incluso por parte de ex jugadores que, como él, se nacionalizaron tras llegar al país azteca

El Real Betis tendrá a siete representantes en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que arrancará el próximo 11 de junio. Todo un récord para el club verdiblanco que dejará además un importante pellizco económico gracias a la compensación de la FIFA a los clubes que ceden jugadores. Pero, sin duda, el caso más llamativo de todo es el de Álvaro Fidalgo, que en diciembre de 2024 se nacionalizó mexicano y justo el día en que firmó por el club heliopolitano cumplió los cinco años de residencia en el país azteca, lo que le permitía jugar con su selección.

Javier Aguirre no se lo pensó y lo llamó a filas en la primera oportunidad que tuvo, en el parón liguero de marzo. Fue titular en los amistosos ante Portugal y Bélgica y esas dos únicas presencias le han bastado para ganarse un sitio entre los 26 elegidos por el 'Vasco'. Aunque hubo algunas dudas al respecto por su pérdida de protagonismo a las órdenes de Manuel Pellegrini, su rol fue confirmado por el que que fuese técnico del Atlético de Madrid, entre otros, en la madrugada del pasado domingo, cuando volvió a darle un papel protagonista en el duelo preparatorio ante Australia.

La defensa del 'español' Marc Crosas

Pero la convocatoria del centrocampista nacido en Oviedo, que llegó a ser internacional sub 16 y sub 17 con España, es motivo de debate en México, encontrando defensores y críticos incluso entre quienes han vivido lo mismo que él. Entre los primeros se encuentra el catalán Marc Crosas, que también obtuvo el pasaporte del país azteca pero no llegó a jugar con el 'Tri', ejerciendo actualmente como comentarista deportivo en TUDN tras colgar hace años las botas.

"A muchos les tocó ser mexicanos, otros tuvimos el privilegio de elegir serlo. Y no lo digo porque una forma de ser mexicano valga más que otra, todo lo contrario. Lo digo porque cuando algo se elige, se abraza con plena conciencia, con gratitud, con orgullo y con responsabilidad. A muchos les tocó nacer mexicanos. Algunos tuvimos la fortuna de enamorarnos de México y elegir hacerlo nuestro. Por eso llevo tatuada aquella frase de Chavela Vargas: “Los mexicanos nacemos donde nos da la gana”. Porque ser mexicano es mucho más que el lugar donde naciste, es una forma de sentir, de vivir, de luchar, de tender la mano y de no dejar de creer", señaló en sus redes sociales el que fuese canterano del FC Barcelona, como anticipo de su defensa del jugador bético.

"Esta bandera no pertenece a quienes nacieron aquí ni a quienes llegaron después. Nos pertenece a todos los que la respetamos, la cuidamos y trabajamos cada día para dejar un país mejor del que encontramos. Álvaro lo hará dentro de una cancha y muchos otros intentamos hacerlo desde nuestras trincheras: en nuestro trabajo, en nuestras familias, en nuestras comunidades y en cada acción que busca sumar en lugar de restar. Porque México también se construye donde nos da la gana quererlo. Distintos caminos, la misma convicción y el mismo amor por México. Porque México no solo se hereda, México también se elige. México no es un lugar fijo, es algo que se lleva. Que se abraza y que, cuando lo eliges, ya nunca te suelta”, sentenció.

El 'argentino' Sambueza prefiere a Carlos Rodríguez

Pero no todos piensan que la presencia de Fidalgo en el Mundial sea justa. No ya por su país de nacimiento, sino por sus méritos deportivos, pues solo particippó en tres de las 10 últimas jornadas de LaLiga con el Real Betis, y su falta de experiencia como internacional. Ese es el argumento de otro ex futbolista naturalizado mexicano como Rubens Sambueza, argentino de nacimiento y mito del América, curiosamente el equipo en el que el 'Maguito' se encumbró en el país azteca. En su opinión, el también mediocentro Carlos Rodríguez han hecho más merecimientos.

"Con mucho respeto, gran jugador, pero el capitán de Cruz Azul... Dime en qué son diferentes futbolísticamente; puede que Fidalgo tenga un poquito más de dinámica, pero Charly llega a gol también y Álvaro no tanto últimamente, tienen buen manejo de pelota”, expresó Sambueza en el podcast 'Los Facheros del Futbol'.

Tres nacionalizados con México en el Mundial

Sea como fuere, lo cierto es que México se presentará en el Mundial con tres jugadores nacidos en el extranjero, más que nunca en su historia. Al futbolista verdiblanco, que ya expresó que todo ello supone una "doble responsabilidad", se suman el argentino Santiago Giménez, que llegó siendo un niño al jugar su padre, Christian 'Chaco' Giménez, en el país nortemaericano, y el colombiano Julián Quiñones.