El traspaso de Mateo Flores al Arouca ya es oficial: las cifras de la operación

Aunque no jugó (por culpa de las lesiones) el mínimo de partidos exigido para que el club de Aveiro, una vez lograda la permanencia, tuviera que comprar el 80% de su pase, ambas entidades se han puesto de acuerdo para otra fórmula que dejará réditos en el futuro si el valencinero explota

Una lesión de menisco y otra muscular, herencia de la anterior, impidieron un estreno en condiciones de Mateo Flores con el FC Arouca, que había apostado fuerte por él el verano pasado, pactando con el Real Betis una cesión con opción de compra que se volvía obligatoria si los del distrito de Aveiro consumaban la permanencia (como así fue) y el valencinero disputaba un mínimo de encuentros (se quedó en doce participaciones y apenas 189 minutos. De todas formas, el mediocentro se encontró a gusto con los auriazules y éstos quedaron satisfechos con sus prestaciones, por lo que ambas entidades han reformulado el acuerdo para que todas las partes salgan ganando en el trato.

A sus 22 años, no tenía sitio a las órdenes de Manuel Pellegrini el aljarafeño, incluso con la revolución en ciernes en la parcela ancha verdiblanca. Por esa razón, ha aceptado de buen grado un traspaso que, para los lusos, no tiene coste ahora, pero, como se ha demostrado en operaciones como la del Talavera CF y Souleymane Faye, puede ser muy rentable a medio plazo. De esta forma, los heliopolitanos han hecho público este viernes el pacto para que Mateo Flores se convierta a título definitivo en futbolista arouquense hasta el 30 de julio de 2029, si bien queda cierto control sobre los derechos del centrocampista formado en Los Bermejales.

El Betis conserva el 50% de una futura venta de Mateo

Ha decidido el Real Betis posponer su objetivo de monetizar la salida de Mateo Flores, cuyo 80% del pase estaba tasado en 1,4 millones de euros, que se habrían ingresado de haber alcanzado los 18 partidos oficiales con la camiseta amarilla, ya que el otro factor para que su opción de compra se volviera obligación pasaba por la permanencia del Arouca, que terminó octavo (de 18). Ahora, con el nuevo pacto entre clubes, si el de Valencina de La Concepción es traspasado, la mitad de los réditos totales que deje (no de la plusvalía, ya que se va a coste cero) irán a parar a las arcas verdiblancas.

Segunda venta del verano que se confirma y séptima salida

Antes de que el traspaso de Mateo Flores al Arouca (a coste cero, pero conservando el 50% de una futura venta) haya sido oficial, el Real Betis confirmaba la semana pasada que el Rayo Vallecano ejercía la opción de compra por el 80% de los derechos de Nobel Mendy, cifrada en 2,8 millones fijos y variables que lo harían superar los cuatro millones, más la citada quinta parte de cualquier ingreso futuro de los franjirrojos con el senegalés. Además, Sofyan Amrabat terminó su préstamo y volvió (por ahora) al Fenerbahçe y Adrián San Miguel decidió retirarse de los terrenos de juego, mientras que Ricardo Rodríguez y Cédric Bakambu acaban y no renovarán. Por último, se ejercerá la cláusula de rescisión unilateral del contrato del 'Chimy' Ávila, tasada en 50.000 euros, por lo que el rosarino será agente libre en breve.