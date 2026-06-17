La salida de Mateo Flores del Betis, a punto: las condiciones de su traspaso

Finalmente, el club verdiblanco no recibirá una compensación económica inmediata, pero sí podría ingresar dinero por el centrocampista en función de su rendimiento y mediante una futura venta por parte del Arouca portugués

Antes de dar el paso definitivo en materia de incorporaciones, el Real Betis busca hacer caja antes del 30 de junio para cuadrar sus cuentas y no ver afectado el límite salarial de cara a la 26/27. Para ello, dos son los dos grandes nombres propios que se encuentran en la rampa de salida: Sergi Altimira y Nelson Deossa. Pero, además, también pueden contribuir a alcanzar la cantidad necesaria (algo más de 20 millones de euros), otras operaciones menores mediante aquellos jugadores que regresan de cesión, sin dejar de mirar a otros jugadores sobre los que se mantienen derechos, como el brasileño Abner Vinícius.

En los los que vuelven de préstamo ya hay que tachar de la lista a Nobel Mendy, adquirido a título definitivo por el Rayo Vallecano por 3,5 millones de euros. Además, también se manejan ofertas por el meta Guilherme Fernandes, que esta última campaña ha militado en el Valladolid. Y otro que está a punto de hacer las maletas es Mateo Flores, pero no para mudarse de sitio, sino para continuar en el Arouca portugués.

El Arouca, satisfecho con Mateo Flores pese a sus lesiones

El centrocampista formado en la cantera verdiblanca, de 22 años, se ha visto lastrado en la 25/26 por sendas lesiones de rodilla que le han impedido gozar del protagonismo deseado en el conjunto luso. Pero, a pesar de ello, los 'Lobos', como se les conoce, se han mostrado satisfechos con su fútbol y han querido seguir contando con sus servicios, como informó ESTADIO Deportivo.

En el acuerdo alcanzando entre ambos clubes el pasado verano se pactó una opción de compra de 1,4 millones de euros por el 80% del pase, la cual habría pasado a ser obligatoria en caso de haber disputado 18 encuentros. Pero los referidos problemas físicos sólo han permitido que el centrocampista de Valencina de la Concepción, con contrato hasta 2029, juegue 12 partidos. Tras hacerlo en los tres primeros del curso, sufrió una lesión de menisco y no reapareció hasta enero. Pero solo dos choques después, volvió a caer y ya no regresó hasta el mes de abril, entrando desde el banquillo en los siete últimos compromisos de la Liga lusa, para un total de 189 minutos.

Un traspaso a coste cero, con bonus, por el 50% del pase

Por ello, la estrategia del Arouca ha sido renegociar a la baja, y según informa ABC de Sevilla, ya está cerca de cerrar un acuerdo que no conllevaría ninguna ganancia inmediata para el Real Betis, pues se formalizaría a coste cero, recogiéndose el pago de una serie de variables en función de su rendimiento deportivo.

Además, en la entidad verdiblanca piensan que su ex canterano, con un valor de mercado de un millón de euros según Transfermarkt, puede seguir creciendo y convertirse en una fuente de ingresos en el futuro. Por ello, conservarán el 50% de sus derechos. Una operación similar a la cerrada con el Valladolid por el también centrocampista Dani Pérez, por el que se ha pactado incluso una opción de recompra por si explota en el Pucela.

Los números de Mateo Flores de verdiblanco

De este modo, Mateo Flores está a un paso de desvincularse de un Real Betis donde se formó desde pequeño, progresando en sus escalafones inferiores hasta alcanzar el primer equipo. En la campaña 24/25, de hecho, llegó a disputar 17 encuentros a las órdenes de Manuel Pellegrini entre LaLiga, la Copa del Rey y la Conference League.