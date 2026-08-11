Contratiempo inoportuno con Petit que no altera el plan inicial en el Betis

El delantero charrúa sufre problemas musculares que le impidieron ejercitarse hoy con el equipo en un momento clave del mercado mientras que el club trabaja en la decisión consensuada entre todas las partes

Quedan tres semanas para el cierre de mercado y continúa sin resolverse el futuro inmediato de Gonzalo Petit pese a que plan contemplado en la hoja de ruta verdiblanca apenas ha sufrido alteraciones y se ha visto reforzado por las decisiones tomadas por Pellegrini en la presente pretemporada.

Así, el técnico le dio minutos en los primeros partidos de pretemporada para verlo en acción más allá de que, desde primera hora, no lo consideraba para el próximo proyecto, con el obstáculo, además, de que no hay fichas libres de extracomunitario en el primer equipo.

Sin embargo, tras estos duelos en los que predominaron las probaturas, el 'Ingeniero' lo dejó fuera de la convocatoria para viajar Dublín, al igual que Iker Losada y, aunque lo citó contra el Bournemouth, no disputó ni un solo minuto, reflejo de que se ejecutará la planeada salida en este mercado.

Consenso en su salida como cedido

De hecho, como ya indicó ESTADIO Deportivo, el club y el charrúa, a sabiendas de que saltar al primer equipo ahora es imposible, coinciden en que lo más conveniente es que continue con su rodaje lejos de La Palmera en condición de cedido, con la preferencia de una nueva aventura en la Segunda división.

Es cierto que, tras desembolsar 4,5 millones por el 85% del pase, en Heliópolis no están completamente cerradas las puertas a un traspaso definitivo, para lo que llamadas ha habido llamadas de más allá de las fronteras nacionales, si bien solo se accedería si fuera irrechazable, lo que no ha ocurrido hasta ahora.

En el club se mantiene confianza total en a evolución de Petit y el jovencísimo delantero, su deseo de triunfar a la larga en La Cartuja, por lo que se sigue con la idea firme de un préstamo mientras continúan las peticiones, sobre todo desde la Categoría de Plata, en la que ya se han posicionado clubes como Sporting, Valladolid o Albacete, entre otros.

Inoportunos problemas musculares antes del comienzo liguero

Mientras se toma la decisión definitiva, el delantero uruguayo, que llegó procedente del Nacional de Montevideo, ha sufrido un contratiempo inoportuno justo antes del comienzo de LaLiga. De hecho, esta mañana causó baja en el entrenamiento bético debido a problemas musculares que le impedirán entrenar, como mínimo, en lo que resta de esta semana, perdiendo, probablemente, la posibilidad de viajar a Bari para el amistoso contra el inter del sábado.

No obstante, desde el club apuntan que estas molestias no revisten gravedad, por lo que no cambian en absoluto los planes de salida, que han entrado en la cuenta atrás al aproximarse poco a poco el final de mercado.

Petit ha dado visto bueno a una nueva cesión tras jugar a préstamo el curso anterior en Mirandés y Granada, con números destacados en proporción con su protagonismo. El Betis espera que rompa en la 26/27 para poder hacerle sitio en el siguiente proyecto.