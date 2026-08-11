El agente de Natan confirma las intenciones del Barça y los contactos con el Betis: "Es cierto"

Andre Cury habla abiertamente de las conversaciones entre clubes para el fichaje del brasileño y apunta a su salida del Betis "si recibe una buena oferta"

La vía del Barça para hacer caja con Natan ha tomado forma en las últimas horas después de que en junio trascendiera que en el Camp Nou barajaban el nombre del brasileño para reforzar la zaga.

La cesión de Ronald Araujo al Liverpool, oficial este lunes, ha precipitado los acontecimientos en esta dirección, al menos a lo que información se refiere. De hecho, TNT Sports Brasil afirmó el lunes que el Barça ha contactado directamente con el Betis para conocer de primera mano lo que pide por el defensa, que, a sus 25 años, tiene contrato en vigor hasta 2030.

Andre Cury revela contactos Barça-Betis por Natan

Y hoy, esta interés azulgrana ha sido confirmado por el propio agente del futbolista, Andre Cury. Tanto es así que, en declaraciones al medio árabe Erem News, el agente ha expresado públicamente que ha habido contactos entre clubes por el zaguero, si bien ha aclarado que, por ahora, no hay oferta sobre la mesa.

"Es cierto que el Barcelona está interesado en Natan, pero no hemos recibido ninguna oferta oficial”, reveló Cury, que fue más allá en sus apreciaciones al ratificar las conversaciones entre el Betis y el Barcelona.

"El Barcelona no habló conmigo, pero sí con la directiva del Real Betis sobre su interés en fichar a Natan este verano", señaló el representante, que no descarta en absoluto la salida de Natan de Heliópolis con rumbo a Camp Nou: "Si el Betis recibe una buena oferta, creo que podrá marcharse".

No cabe duda que la opción del Barça seduce considerablemente a Natan, que ha dejado claro que solo abandonará La Cartuja para crecer sensiblemente a nivel económico y deportivo.

El Barça, en busca de un central

La salida de Ronald Araujo provoca que el Barcelona mire el mercado de centrales pese a contar con Cubarsí, Gerard Martín y Christensen, sin olvidar que la de central es la posición natural de Eric García. Según apuntan la prensa catalana las preferencias son Laporte, del Athletic, y el 'Cuti' Romero, del Tottenham, si bien Cury ha vuelto a poner en el candelero a Natan, muy bien valorado también en Camp Barça.

Este interés confirmado por su agente le viene de perlas al Betis en todos los sentidos, pues los azulgranas se erigen en una vía interesante para engrosar sus arcas y porque alimenta la puja de cara a que lleguen propuestas que se aproximen a las pretensiones verdiblancas.

Las pretensiones del Betis y la reacción de Natan tras acabar el entrenamiento

En este sentido, el Betis le ha adjudicado a Natan un valor de 35 millones, aunque, posiblemente, estudiaría propuestas algo inferiores por un futbolista tasado por Transfermarkt en 25 millones de euros. El brasileño es la llave para dar un aso al frente en la planificación, pero en ningún caso se malvenderá, porque tampoco se erige en una obligación a nivel financiero.

A la salida de la ciudad deportiva tras concluir el entrenamiento de este martes, varios aficionados le pidieron a Natan que se quedara en el Betis, a lo que el futbolista reaccionó con una sonrisa sin respuesta.