Junior Firpo explica lo ocurrido con su lesión y el Betis le llama inmediatamente por la importancia de su baja: "Quiere saber qué tengo"

El carrilero señala lo que sintió para pedir el cambio y admite que el club verdiblanco ha insistido en saber qué tiene por la importancia su posible baja, de la que culpa a la nueva medida de la FIFA

El 'Virus FIFA' había respetado al Betis en el presente parón hasta que Junior Firpo se vio obligado a abandonar el terreno de juego en el partido de la madrugada del viernes que enfrentó a la República Dominicana contra Haití.

El lateral se retiró a los diez minutos debido a unas molestias que generan incertidumbre en el Betis de cara al maratón de partidos que afrontan ahora en un calendario muy exigente. Por ello, los servicios médicos se pusieron en contacto de inmediato con el futbolista para conocer su estado físico, como señaló el propio carrilero durante la concentración de su selección en medios locales.

Junior admite que el club lo llamó de inmediato para para saber qué tiene

De este modo, Junior precisó que es lo que había sentido para pedir el cambio y se autodescarta para la siguiente cita del combinado caribeño, dejando entrever que no tardará en regresar a la capital hispalense para ser tratado por los galenos verdiblancos.

En este sentido, en sus declaraciones señaló que aún no conoce qué tiene afectado, pero sí entiende que el dolor sufrido fue por encima de lo normal y reconoce que llegado tocado del anterior encuentro.

"No lo sé todavía. La verdad es que venía con molestias del partido contra Trinidad y Tobago y sentí un pequeño estiramiento más fuerte de la cuenta. Hay que esperar las pruebas a ver si regreso al club, que ya me llamó y quiere ver qué hay".

Culpa de su lesión a la extensión del parón

Así, el lateral no cree viable su presencia ante nicaragua, pues "si no pude jugar el anterior partido, no creo que sea posible", a la par que entiende que su problema puede derivar de la longevidad de este parón, en el que cambia por completo la metodología de trabajo habitual.

"Seguro que sí ha influido. No entendí muy bien por qué cambiaron el parón. Antes jugábamos dos partidos en diez días y era mejor que hacer cuatro en once. Ellos sabrán", lamentó Junior Firpo, instado por el club a que regrese lo antes posible en el caso de que no se encuentre en condiciones de continuar para poder someterlo a pruebas y determinar la gravedad de la lesión, crucial de cara a los muchos encuentros importantes que se avecinan en próximas fechas.

Baja notable para el Betis

Cabe recordar que Junior entra dentro de las rotaciones de Pellegrini y que lo está alternando con Fran García para no cargar al internacional español, por lo que su ausencia, más allá de las críticas recibidas por un sector de la afición, trastoca los planes del entrenador bético.

Junior fue titular en los dos partidos anteriores de la República Dominicana En el primer compromiso, el pasado 25 de septiembre, jugó 78 minutos en el triunfo por 3-2 ante Nicaragua, partido en el que se desempeñó como improvisado mediocentro ofensivo. Tres días después, ya en su posición, acumuló otros 81' en la victoria por 1-2 contra Trinidad y Tobago.