El Sevilla recibe este sábado al Betis en el Sánchez-Pizjuán en el primer derbi de la temporada, con ocho puntos de renta de los verdiblancos en la tabla

Ha llegado el primer partido más esperado de la temporada en la capital hispalense y lo hace en circunstancias tan positivas como en cierto modo inesperadas, pues El Gran Derbi se presenta en Nervión con tintes europeos al alcanzar la jornada 13 con Sevilla y Betis en puestos europeos.

De este modo, los nervionenses han firmado un comienzo positivo con respecto a las expectativas y se marcharon al parón en la sexta plaza pese a un empate con el Alavés que dejó un sabor amargo después de haber caído contra el Getafe en el Coliseum.

En este sentido, los de García Plaza han mejorado sus prestaciones con respecto a la campaña pasada, lo que no ha evitado que la distancia con el eterno rival resulte considerable debido a la espectacular puesta en escena de los de Pellegrini, con su mejor arranque de la historia.

Ocho puntos de diferencia en la tabla

Así, los verdiblancos, cuartos en la clasificación y en la pugna con los tres clubes más poderosos de Europa, lucen 26 puntos en su casillero por los 18 del Sevilla, por lo que disfruta de una renta de ocho unidades sobre el 'vecino' que le otorga el cartel de favorito.

El Betis se presenta en el Ramón Sánchez-Pizjuán con dos victorias consecutivas en LaLiga ante Málaga y Elche y tres encuentros sin perder, y en vísperas del partido de Champions contra el Slovan Bratislava, en el que puede certificar matemáticamente su clasificación para la siguiente ronda entre los 24 primeros.

Cabe recordar que el último derbi en Nervión, hace casi un año, pues se disputó el 30 de noviembre de 2025, y se saldó con triunfo de los heliopolitanos por 0-2 con tantos de Pablo Fornals y Sergi Altimira.

Sevilla-Betis: ¿A qué hora comienza El Gran Derbi?

El Gran Derbi que enfrenta al Sevilla con el Betis, el más importante de la jornada 13, se disputará en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán este sábado 21 de noviembre de 2026, a partir de las 18:30 horas, por lo que ocupa la tercera franja horaria de la jornada sabatina.

Sevilla-Betis: ¿Dónde se puede ver por televisión este encuentro?

El duelo cainita podrá verse por plataforma de pago, más concretamente DAZN LaLiga, en los diales 55 en Movistar, y 113 para los clientes de Orange. Como siempre, resulta posible visualizar este duelo en diferentes dispositivos (Smart TV, móviles y tabletas) a través de las respectivas aplicaciones.

Sevilla-Betis: ¿Cómo seguir online este esperado partido?

Además de ver el derbi por televisión, ESTADIO Deportivo ofrece la opción a través de www.estadiodeportivo.com de seguir este esperado choque en un detallado minuto a minuto con todo lo que suceda en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Una vez finalizado el partido, la cobertura continuará con la crónica, las notas de los futbolistas del Sevilla y del Betis y las declaraciones de los principales protagonistas.