Tras caer ante el Besiktas, el Real Madrid se enfrenta al rival más exigente, un Olympiacos que llega con ganas de revancha

El Real Madrid llega tocado a su partido más difícil de la semana. Si en los planes del equipo blanco pasaba por sumar un triunfo en las dos difíciles salidas que tenía estos días en Euroliga, seguramente sería ante el Besiktas en Estambul. Y no lo logró.

Ante Olympiacos lo tiene todo en contra. Se enfrenta al actual campeón, al hasta ahora colíder de esta Euroliga y a un rival que le tiene ganas después de haber perdido frente a los madridistas la final de la Supercopa Euroliga.

Por si fuera poco, los griegos jugaron el martes en Chipre ante el Maccabi y han tenido un día más de descanso que los madridistas, que llegaron desde Turquía este jueves con el mazazo añadido de la derrota sufrida el miércoles.

“Tenemos que aprender de la derrota y seguir con la cabeza levantada, mejorando y tratando de jugar un partido mejor mañana. Contra el Olympiacos vamos a jugar contra un equipo muy bueno y físico. Tenemos que estar juntos y mejorar los pequeños detalles que no hicimos bien en el último partido”, reconoce Andrés Feliz sobre un partido que, como poco, se puede calificar de complicado.

Andrés Feliz, uno de los mejores del Real Madrid / @rmbaloncesto

No en vano, no sólo tiene una plantilla muy larga, sino que entre las estrellas están Sasha Vezenkov, Evan Fournier, Codi Miller-Macintyre o Tyson Ward. Además de Jean Montero, MVP de la pasada ACB, aunque será baja en este encuentro por lesión.

“Va a ser un partido con un nivel físico muy alto. Tenemos que estar preparados para eso y también mentalmente. Jugamos contra un gran equipo y tenemos que salir concentrados desde el primer minuto. Tenemos que poner el nivel físico muy alto y hacer un gran partido”, añadía el dominicano.

A qué hora es el Olympiacos - Real Madrid de la Euroliga

El partido de la Euroliga 2026-2027 entre el Olympiacos y el Real Madrid, perteneciente a la jornada 13 de la fase regular de la máxima competición del baloncesto continental, se va a disputar este viernes 20 de noviembre a partir de las 20:15 horas en el Pabellón de la Paz y la Amistad de Atenas.

Dónde ver en TV y online el Olympiacos - Real Madrid de la Euroliga

Este partido entre el Olympiacos y el Real Madrid se podrá ver a través de Movistar +. Los derechos de la Euroliga en España los tiene esta plataforma, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales. En este caso, el duelo del Real Madrid en Grecia se retransmitirá a través de M+ (dial 8).

De igual forma, podrás seguir todas las novedades de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, en el que encontrarás las mejores crónicas de los partidos, al igual que de la Liga ACB y la NBA.