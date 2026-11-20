El exdelantero inglés se ha sincerado sobre los problemas de salud mental y alcoholismo que marcaron una de las etapas más complicadas de su vida, hasta el punto de llegar a plantearse el suicidio mientras triunfaba en el Manchester United

Wayne Rooney ha confesado que estuvo al borde del suicidio en su etapa como futbolista. / IMAGO

Wayne Rooney ha revelado en una confesión sin tapujos algunos de los episodios más duros de su vida, una revelación que permite conocer la cara más desconocida de una de las grandes leyendas del fútbol inglés.

El exfutbolista llegó incluso a plantearse quitarse la vida en una etapa marcada por el alcohol, el aislamiento y graves problemas personales﻿. Lo más impactante de su relato es que aquella situación se produjo cuando se encontraba en la cúspide del fútbol atravesando uno de los mejores momentos de su carrera deportiva.

En una entrevista en el pódcast británico 'Life At The Midpoint', Rooney, de 41 años, explicó cómo tocó fondo a mediados de sus veinte, incapaz de gestionar determinados episodios de su vida lejos de los terrenos de juego﻿. Esta durísima realidad contrastaba con su imagen de estrella mundial y con el protagonismo que tenía por entonces en el Manchester United, donde era uno de los futbolistas más importantes de la plantilla y del mundo.

Wayne Rooney sigue siendo uno de los grandes goleadores de la historia del Manchester United. / IMAGO

Se encerraba en casa durante dos días para beber

El exinternacional inglés describió cómo afrontaba aquellos momentos de angustia, refugiándose en el alcohol y alejándose de cualquier contacto con otras personas. Rooney podía pasar dos días encerrado en su domicilio, bebiendo sin parar, para después regresar a los entrenamientos e intentar aparentar normalidad. "Me iba a casa, me encerraba allí durante dos días y no hacía más que beber. Probablemente en la mejor etapa de mi carrera como futbolista", confesó, poniendo de manifiesto la enorme contradicción entre su rendimiento profesional y su situación personal.

"Me iba a casa, me encerraba allí durante dos días y no hacía más que beber. Probablemente en la mejor etapa de mi carrera como futbolista"

Aquella dinámica fue deteriorando su estado anímico hasta alcanzar un punto límite. "Llegué a un punto en el que consideraba el suicidio. Simplemente no quería estar con nadie. No quería ver a gente por la calle. No quería entrar en las tiendas", relató Rooney, que reconoció que atravesó una etapa en la que incluso las situaciones cotidianas se le hacían cuesta arriba.

La presión, sus problemas personales y el miedo a pedir ayuda

El exdelantero también relacionó aquella crisis con las decisiones que había tomado fuera del fútbol y con las consecuencias que tuvo que afrontar en su vida privada. Sus problemas sentimentales, las infidelidades y la presión mediática terminaron agravando una situación que también afectó a su matrimonio con Coleen Rooney, con quien se casó en 2008 y tiene cuatro hijos.

Rooney admitió que le costaba reconocer lo que estaba viviendo y que durante mucho tiempo trató de ocultar su vulnerabilidad. El contexto que rodeaba al fútbol y la percepción de que un hombre no debía mostrar debilidad tampoco ayudaron a que buscara apoyo antes. "No quieres mostrar ninguna debilidad, así que intentas disimularla", explica.

En esa misma línea, reconoció que, aunque sabía que algo no iba bien, le costaba aceptar su situación por miedo a lo que esa confesión pudiera representar. "Aunque era consciente de la situación en la que me encontraba, me resultaba difícil admitir que estaba en esa situación porque sentía que, por así decirlo, eso te hace sentir menos hombre".

Con el tiempo, Rooney recurrió a la terapia y encontró en su entorno, especialmente en su mujer, un apoyo fundamental para salir de aquel pozo. "Siempre me sentí cómodo en el campo de fútbol, pero con todo lo demás me costaba mucho", resumió.

Una leyenda que se quitó la careta

La confesión llega mientras Rooney participa en el programa británico 'I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!', grabado en Australia, donde está mostrando una faceta mucho más personal ﻿y alejada de su imagen como futbolista y entrenador.

Su trayectoria deportiva estuvo marcada por el éxito. Formado en el Everton, alcanzó la dimensión de estrella mundial tras fichar por el Manchester United en 2004. Allí permaneció 13 temporadas﻿, conquistó cinco Premier League y una Champions League﻿, entre otros muchos títulos, y terminó convirtiéndose en el máximo goleador histórico del club, con 253 tantos.

También fue durante años el máximo anotador de la selección inglesa﻿, con 53 goles en 120 partidos. Una carrera repleta de éxitos que, como ahora ha revelado, convivió con una batalla personal y psicológica que pocos conocían y que llegó a llevarle al límite.