"Yo me he hecho ahora más futbolero gracias o por culpa de mi hijo", llegó a reconocer el alcalde hispalense en una entrevista con ESTADIO Deportivo

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, posa junto al presidente del Sevilla FC, José María del Nido Carrasco, y al del Betis, Ángel Haro. / Sevilla FC

El popular José Luis Sanz Ruiz (Sevilla, 1968), actual alcalde de Sevilla y uno de los principales representantes del PP en la política municipal de Andalucía, vivirá este sábado un nuevo derbi sevillano como alcalde de la capital hispalense.

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, llegó al Ayuntamiento hispalense el 17 de junio de 2023, cuando tomó posesión del bastón de mando tras imponerse el PP en las elecciones municipales y puso fin a ocho años de gobiernos socialistas en la capital andaluza.

José Luis Sanz, alcalde de Sevilla y sevillista confeso

Sevillano y sevillista confeso, Sanz ha mostrado públicamente su vinculación con el Sevilla FC, aunque también ha defendido en distintas ocasiones la importancia del Real Betis para la ciudad y la necesidad de que la rivalidad futbolística no traspase los límites del deporte. De hecho, el alcalde de Sevilla jugó un papel muy importante para la rivalidad cainita entre Sevilla FC y Real Betis en marzo de 2025, cuando los clubes se distanciaron ligeramente ante la crispación de sus dirigentes. “El derbi lo gana la ciudad de Sevilla, con los presidentes en el palco”, llegó a afirmar Sanz en declaraciones a ESTADIO Deportivo.

José Luis Sanz, alcalde de Sevilla, junto a Ángel Haro, presidente del Betis, y José María Del Nido Carrasco, presidente del Sevilla FC. / Ayto. Sevilla

“Estoy convencido de que tenemos el mejor derbi del mundo; ninguna otra capital europea tiene un derbi como éste"

No le cabe duda a José Luis Sanz, alcalde de Sevilla, que El Gran Derbi es “el mejor del mundo”. Y es que aunque el fútbol es lo más importante de las cosas menos importantes de la vida, en semana de derbi todo se colapsa un poco más en la ciudad de Sevilla. “Hay que planificar muchas cosas”, recordaba en dicha entrevista el alcalde, quien, sin ir más lejos, recibió a los presidentes de ambos equipos, el sevillista José María del Nido Carrasco y el bético Ángel Haro, el pasado miércoles. Un acto protocolario en el que todos quisieron representar la cordialidad existente entre instituciones y la importancia de esta cita deportiva para la ciudad de Sevilla.

“Evidentemente, el Ayuntamiento no se paraliza; todo lo contrario, hay que estar pendiente de muchas cosas, de organizar muchas cosas. Garantizar la seguridad ciudadana y que el transporte público, la limpieza… Que funcione todo como un reloj”, reconocía José Luis Sanz a ED, quien sacaba pecho sobre el derbi hispalense: “Estoy convencido de que tenemos el mejor derbi del mundo; ninguna otra capital europea tiene un derbi como éste. Tenemos dos grandes equipos que son escaparate de la ciudad de Sevilla en el mundo”.

Sevillista, pero no antibético

Ya en el aspecto más personal, José Luis Sanz confesó una vez más su sevillismo, al mismo tiempo que se declara seguidor del Betis siempre que no juegue contra el Sevilla. “Como sevillista confeso, pues yo no he sido nunca antibético, ni mi abuelo ni mi padre. Tuve la suerte de que nunca me hicieron antibético. Yo, mientras que el Betis no juegue con el Sevilla, siempre quiero que el Betis gane”, decía José Luis Sanz durante su entrevista con ESTADIO Deportivo: “Evidentemente, como sevillista, tengo en este partido y en este derbi también mi preferencia”.

"Mientras que el Betis no juegue con el Sevilla, siempre quiero que el Betis gane”

Los presidentes de Sevilla y Betis, junto al alcalde José Luis Sanz, en el palco.. / CORDON PRESS

“Yo siempre he sido sevillista”, asegura Sanz, quien al ser preguntado por un ídolo futbolístico de la infancia lo tiene claro: “De la época recuerdo a Biri Biri, a Scotta, Maradona… Yo viví la época de Maradona”.

Y es que su sevillismo viene de cuna: “Mi padre era muy sevillista y he ido muchas veces con mi padre al campo. Pero, fíjate, yo me he hecho ahora más futbolero gracias o por culpa de mi hijo. O sea, yo vivo ahora el fútbol con mucha más intensidad gracias o por culpa de mi hijo. He llevado muchas veces al niño al campo, o porque me gusta ver el partido con el niño”.