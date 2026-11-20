EL CEO de la entidad verdiblanca, Ramón Alarcón, ha expuesto las claves del Nuevo Estadio Benito Villamarín y no sólo lo ha definido como un proyecto estratégico para el club, sino como una respuesta a las necesidades de la ciudad de Sevilla

La construcción del Nuevo Benito Villamarín avanza a un ritmo más lento y más costoso de lo esperado﻿, lo que alargará la obligada estancia en La Cartuja, pero el Real Betis sigue convencido de que se trata de un pilar estratégico que va a revolucionar la historia de la entidad y va a aportar recursos suficientes para conseguir que el equipo verdiblanco se establezca "de forma permanente entre los cinco mejores clubes de LaLiga EA Sports﻿".

El Betis expone su proyecto en el foro Estadios Summit que se celebra en Madrid

En este sentido se ha expresado el CEO del Real Betis, Ramón Alarcón﻿, que este mismo jueves ha expuesto todo lo que la remodelación del estadio va a suponer para la entidad y para su afición durante una intervención en el Foro Estadios Summit que se ha celebrado los días 18 y 19 de noviembre en el estadio Metropolitano, moderno hogar del Atlético de Madrid.

En concreto, el alto dirigente heliopolitano ha participado en una mesa redonda titulada ﻿'Real Betis y el nuevo Benito Villamarín: el estadio como piedra angular del plan estratégic'﻿. ﻿"Estamos muy ilusionados y el Benito Villamarín va a ser un motor que catapulte al Betis a ser un club top 'five' de España de manera permanente", ha pregonado.

Ramón Alarcón posa en el Benito Villamarín tras su nombramiento como CEO del Real Betis. / Real Betis

﻿Al menos tres años de obras y unos 170 millones de euros de inversión

"El nuevo estadio es algo muy bueno para la marca del club, para el aficionado y para la proyección del club hacia fuera", ha argumentado Ramón Alarcón, que ha considerado más que justificada una remodelación que se extenderá al menos hasta el inicio de la temporada 2028/2029 y que exigirá una inversión que ha calculado en unos 170 millones de euros. "Es un elemento clave para que el club dé un salto de calidad".

Además del reclamo deportivo, Ramón Alarcón ha asegurado que la construcción del nuevo coliseo de La Palmera será un eje fundamental para el crecimiento de la capital de Andalucía: "Uno de los pilares de la ciudad es incrementar el turismo de congresos y convenciones y en eso estamos faltos de infraestructuras. El estadio del Betis responde a una necesidad de la ciudad y está alineado con la estrategia turística de Sevilla﻿".

No promete una final de Champions ni conciertos de Taylor Swift

En este sentido, ha remarcado la necesidad de entender el estadio de fútbol como "un espacio vivo que esté operativo durante todo el año, no sólo en los días de partido, y que favorezcan al entorno y al vecindario". "El estadio debe ser un lugar para un turista, pero también para un sevillano. Que no sean castillos inaccesibles, sino una gran construcción que invite a entrar todos los días. Que el fútbol sea la marca y lo que le da valor, pero hay que llenarlo de actividad", ha defendido Alarcón.

Imagen de la maqueta del Nuevo Benito Villamarín con el estado que tendrá tras las obras. / Real Betis

En este punto, aunque el Benito Villamarín puede ser sede del Mundial 2030 precisó que la intención no es otra que aprovechar al máximo las instalaciones, sin imaginar eventos ostentosos que generen incomodidades e incluso gastos: ﻿﻿"A veces cometemos el error de querer una final de la Champions﻿, pero eso es como comprar un traje solo para una fiesta; para eso, igual es mejor alquilarlo".

"Si quieres albergar una final, hay que ver si tiene sentido en el plan de negocio. Lo importante del continente es el contenido. Habrá grandes conciertos o no, pero se puede hacer una programación de flamenco o de otra cosa. No hay que pensar en un macroconcierto de Taylor Swift﻿", ha concluido el CEO del Real Betis.