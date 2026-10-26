Pedro Curtido habla sobre la posibilidad de que el Nuevo Benito Villamarín sea parte del Mundial 2030: "Ojalá haga falta una sede más y esté ahí construido"

El presidente de la RFAF, en un desayuno informativo convocado por la Asociación de Prensa Deportiva Sevillana, ha sido cuestionado sobre la posibilidad de que el feudo bético sea sede; aunque es una posibilidad que no se contempla actualmente

Sin lugar a duda, uno de los temas futbolísticos que acapara el foco en la actualidad nacional es la preparación del Mundial 2030. Aún quedan cuatro años, pero ya se empiezan a vivir esos preparativos para que nada falte en la mayor fiesta del fútbol mundial. En estos últimos meses, el protagonismo ha estado en la final del Mundial, con la disputa para que esta sea en España o en Marruecos. Un tema que ha monopolizado el discurso acerca de esta cuestión, pero aún hay temas importantes que poner encima de la mesa. Una de esas es la participación de Andalucía en este ámbito, teniendo en cuenta que es un territorio idóneo debido a su localización entre los tres países anfitriones.

En la mañana de este lunes, en el barrio de Nervión se ha producido una charla informativa de varios medios de comunicación con Pedro Curtido, presidente de la Real Federación Andaluza de Fútbol. Este acto, englobado dentro de la Asociación de Prensa Deportiva Sevillana, ha servido para conocer ciertos detalles acerca de la actualidad del deporte andaluz; tales como el trabajo que se realiza en las distintas categorías de esta comunidad, aunque no ha pasado desapercibido esta cuestión.

Transformar Andalucía para el Mundial 2030

Poco a poco se trabaja para que Sevilla sea la mejor sede posible de este campeonato. La Cartuja es, a día de hoy, la única sede de Andalucía que acogerá encuentros; una carrera en la que también estaba La Rosaleda pero que se acabó cayendo por el proceso de reforma que había que llevar a cabo. Pedro Curtido, dentro del plan de la RFAF, ha querido centrar los argumentos en hacer que esta comunidad sea el centro cultural y deportivo del evento.

"Ya llevamos trabajando algún tiempo, desde hace algún tiempo llevamos trabajando por este Mundial. Hemos ya aprobado dentro de la Fundación nuestra comisión del Mundial 2030 de la Fundación del Fútbol Andaluz. Pero es que creo que el Mundial va mucho más allá de la sede de La Cartuja y de los partidos que hay ya en cada sede. Hay muchas subsedes en Andalucía. La última noticia que teníamos de la RFEF es que tenemos ocho subsedes aquí en Andalucía. Hemos establecido ya un programa con muchísimas actuaciones que redundan en toda Andalucía. Creemos que es el epicentro del Mundial 2030, primero por situación geográfica entre España, Portugal y Marruecos. Después porque es el clima más semejante a cualquier país donde se juega el Mundial. Después por conexiones aéreas que en una hora y media están en cualquier punto de España o de Marruecos. Y, después, porque creo que tenemos la tierra más maravillosa del mundo para venir una selección y montar el campamento base".

¿Y el Nuevo Benito Villamarín es una posibilidad?

ESTADIO Deportivo, presente en la charla, ha querido preguntar sobre si en la RFAF se trabaja para que el Nuevo Benito Villamarín pueda llegar a ser una de las sedes. Una cuestión que, por el momento, no se contempla. "En noviembre tenemos la visita de la FIFA para la Cartuja. De momento y oficialmente no se ha hablado nada del Benito Villamarín. Si se da la posibilidad de que sea, ojalá tengamos dos estadios, incluso tres, si se puede. Pero de momento, ahora mismo la oficialidad está en La Cartuja. Se van a acometer algunas obras allí en la mejora en los accesos y en el estadio para llegar al nivel que pide o que exige FIFA. Y ojalá, ojalá haga falta una sede más y esté el Benito Villamarín ahí construido y tengamos un par de sedes aquí mundialistas en Andalucía", declaró.