Alineaciones Sevilla- Osasuna: alineación probable de Sevilla y Osasuna en la jornada 10 de LaLiga

Con tres bajas, García Plaza tiene que resolver varias dudas en el once tras el regreso de Kochorashvili e Isaac Romero, mientras que Arrasate apenas modificará su propuesta

Después del amargo empate con el Levante y la polémica derrota contra el Real Madrid, el Sevilla regresa la noche de este lunes al Sánchez-Pizjuán con la obligación de imponerse a Osasuna para no soltar la mano de las sensaciones positivas en el arranque de esta temporada y confirmar la solidez de este proyecto con García Plaza al frente.

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Para ello, el entrenador sevillista debe sobreponerse a solo dos ausencias por lesión, casos de Miguel Sierra y Marcao, ya que Jon Guridi ya se entrena con el resto de compañeros y finalmente entra en la convocatoria aunque no esté para 90 minitos. Mientras tanto, al canterano, una vez operado del hombro, no se le espera hasta principios del próximo año.

Vuelve Isaac Romero y llega Stassin

En el capítulo de buenas noticias, el técnico madrileño recupera a Isaac Romero una vez cumplida su sanción por su controvertida expulsión contra el Levante y también llega a tiempo Lucas Stassin después de estar algodones esta semana por molestias en el pubis que le impidieron entrenarse en varias sesiones.

El hecho de disponer de tres delanteros permitiría al míster regresar al 4-4-2, pero posiblemente, debido entre otras cosas al estado del belga, resulta más creíble que recurrirá de nuevo al 4-2-3-1, pero no a la versión empleada contra el Real Madrid, sino a la anterior a las múltiples bajas en la medular.

El centro del campo preferido de García Plaza

En este sentido, la vuelta de Kochorashvili tras superar sus molestias podría habilitar la medular preferida de García Plaza ante la realidad de que Guridi no está a tope, con Agoumé y el georgiano en el doble pivote y Fofana un paso por delante, más libre para sus romper líneas. También está la opción de renovar la confianza en Peque como mediapunta por delante de los dos franceses tras ofrecer buenas prestaciones en el Santiago Bernabéu y ser víctima de un codazo no penalizado, aunque parece menos probable. Plaza elogió mucho a Manu Bueno en la rueda de prensa de hoy.

La otra gran duda se presenta nuevamente en el costado derecho con el relevo para Miguel Sierra después de que Rubén Vargas fuera sustituido al descanso contra el Real Madrid en su primera titularidad del curso y Ejuke mejorase sus prestaciones considerablemente. Por ello, lo más seguro es que el nigeriano salga de inicio, por delante del internacional suizo y de Alfon, que aún no ha respondido en los minutos que ha tenido.

En la punta de lanza, si Stassin no está al cien por cien, todo apunta a una nueva titularidad para Ure, a menos que utilizara dos delanteros en cuyo caso Isaac Romero tendría el puesto asegurado.

El resto del once no debería presentar cambios a menos que García Plaza quisiera recuperar para la causa a Sangante en detrimento de Castrín, aunque sería extraño que desarmara la pareja de canteranos.

Tres bajas para Arrasate en Osasuna

Por parte osasunista, Jagoba Arrasate, que ha regresado al banquillo rojillo y no ha perdido contra el Sevilla en los últimos diez enfrentamientos, no dispone de los lesionados Jorge Herrando, Aimar Oroz y Romain del Castillo y, sobre el papel, no realizará muchos cambios en su once, con la única duda en la media entre Moi Gómez y Osambela.

Posibles onces:

Sevilla FC: Odysseas; Juan Iglesias, Andrés Castrín, Kike Salas, Suazo; Agoumé, Kochorashvili, Fofana; Ejuke, Félix Correia y Robbie Ure.

Osasuna: Aitor Fernández; Rosier, Catena, Boyomo, Bretones; Iker Muñoz, Moncayola; Rubén García, Moi Gómez, Dubasin; y Budimir.