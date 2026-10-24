Sábado de alegrías para García Plaza por dos regresos fundamentales en el Sevilla a dos días de recibir a Osasuna

Tras perderse las dos últimas sesiones, Stassin trabaja de nuevo con normalidad en la dinámica de grupo, a la par que Guridi recorta plazos y volverá a estar disponible antes de lo esperado

El entrenamiento de este sábado, el penúltimo antes de la visita de Osasuna al Ramón Sánchez-Pizjuán, ha deparado magníficas noticias para García Plaza en una semana con un imprevisto que había sacudido sus planes.

En este sentido, tras reaparecer contra el Real Madrid, Lucas Stassin no se puso ejercitar esta semana durante dos sesiones por problemas en el pubis que provocaron que el club tomara precauciones para que no volviera a estar lesionado.

Stassin vuelve tras perderse los últimos entrenamientos

Sin embargo, esta mañana se produjo un vuelco en lo positivo por la presencia del belga en el entrenamiento de hoy al mismo ritmo que sus compañeros, por lo que podría estar listo para la cita del lunes en Nervión contra los navarros. Este domingo, en rueda de presa, Luis García Plaza dará más detalles de su estado antes de ofrecer la lista para el choque de la jornada 10.

Cabe recordar que Stassin se perdió dos partidos tras su lesión contra el Deportivo y que su arranque como sevillista dista de ser el esperado por los problemas físicos, creciendo la preocupación por su ausencia en las dos sesiones anteriores, si bien ahora se ha recuperado el optimismo.

Guridi recorta plazos para su regreso

Además, el delantero no fue la única alegría para el técnico madrileño en el entrenamiento, pues también se sumó a la dinámica de grupo Jon Guridi, lo que, a priori, no estaba previsto ya por los plazos estimados de su recuperación de su lesión muscular. El mediocentro está acortando plazos a buen ritmo y podría reaparecer antes de lo que se esperaba.

Es difícil que esté listo contra Osasuna, e incluso para el choque copero contra el Sporting de Hortaleza, pero sí con casi toda seguridad estará contra el Getafe cuando se le esperaba contra el Alavés una jornada después.

Marcao y Miguel Sierra, los dos únicos lesionados

De este modo, también con Kochorashvili apto, la enfermería sevillista se está vaciando y, a día de hoy, solo queda un sempiterno paciente como Marcao y Miguel Sierra, que fue operado del hombre recientemente y que no estará disponible hasta el próximo año.

Cabe recordar que este lunes vuelve a estar disponible también Isaac Romero después de no estar contra el Real Madrid por su polémica expulsión ante el Levante. Si finalmente Stassin llegara a tiempo, como espera el cuerpo técnico, García Plaza contará con sus tres delanteros, lo que no sucede desde la cita contra el Deportivo de la Coruña en Riazor, donde se fraguó el último triunfo sevillista en la presente temporada.