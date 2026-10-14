Las lesiones vuelven a azotar al Sevilla: parte médico oficial y tiempo de baja para Jon Guridi, el penúltimo en caer

El extremo canterano tendrá que pasar por el quirófano para iniciar una recuperación de en torno a tres meses y el mediocentro vasco ha sufrido una lesión muscular cuando salió como último cambio en el duelo del lunes ante el Levante UD. Además, Kochorashvili también volvió tocado de Valencia y es duda para visitar al Real Madrid

Después de tres años en los que ha sido golpeado de manera permanente por las lesiones, parecía que el Sevilla FC también había desterrado ese problema en este tan positivo inicio de la temporada 2026/2027. Pero sólo lo parecía. El multireincidente Marcao Teixeira reabrió la veda en el duelo ante el Aston Villa en el Trofeo Antonio Puerta disputado durante el parón y a la vuelta del mismo se han encadenado las malas noticias para Luis García Plaza.

El martes confirmó que se queda sin Miguel Sierra hasta 2027 y en el entrenamiento de este miércoles ha perdido también a Jon Guridi. Además, Giorgi Kochorashvili, que fue titular en Valencia a pesar del desgaste acumulado en los partidos con la selección de Georgia, ha elevado a cuatro las bajas por motivos físicos en la sesión matinal.

Crecen las bajas en el Sevilla FC a cuatro días de visitar al Real Madrid

El Sevilla FC volvió al trabajo en la tarde del martes, después del alocado empate firmado en la noche del lunes ante el Levante UD, y en la mañana de este miércoles ha vuelto a ejercitarse en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios en la segunda jornada de trabajo para preparar el duelo del próximo domingo ante el Real Madrid en la jornada 9 de LaLiga EA Sports.

Tras esta segunda sesión de trabajo ha trascendido que Guridi sufre una lesión muscular que le aparta de las convocatorias, como mínimo, durante cuatro o cinco encuentros y se une a las bajas de Miguel Sierra, Marcao y el sancionado Isaac Romero -expulsado de manera controvertida ante el Levante-. Más leves parecen las molestias de 'Kocho', lo que no evita la preocupación del cuerpo técnico justo cuando acaban de conocer la baja de otro mediocentro como es el ex del Alavés.

Parte médico oficial sobre la lesión Jon Guridi y tiempo de baja estimado del centrocampista del Sevilla FC

"La primera plantilla del Sevilla FC completó este miércoles una nueva sesión de entrenamiento en la que no participó Jon Guridi. El centrocampista vasco sufre una lesión en el aductor largo del muslo izquierdo, por lo que ha iniciado tratamiento de recuperación y queda pendiente de evolución", ha explicado el club nervionense a través de un comunicado. Los especialistas consultados por ESTADIO Deportivo calculan un periodo de convalecencia que puede oscilar entre las dos y las cinco semanas.

En mismo escrito, los médicos del plantel nervionense explican también que la ausencia de Giorgi Kochorashvili se debe a unas molestias que le obligaron a quedarse en el gimnasio de la ciudad deportiva realizando trabajo específico bajo la supervisión de los recuperadores del club, junto a los otros lesionados de la plantilla: Miguel Sierra, Marcao y el canterano Iker Muñoz, que venía entrando en las últimas listas de un Luis García Plaza que ha completado el grupo con otros jugadores del Sevilla Atlético como Jorge Moreno, Nico Guillén, Manuel Ángel Castillo o Ibra Sow.

Los partidos que se perderá Guridi entre LaLiga EA Sports y la Copa del Rey

A lo largo del próximo mes, el Sevilla FC disputará cinco encuentros, cuatro de ellos correspondientes a LaLiga EA Sports más el partido único que dirimirá la eliminatoria de Primera Ronda en la Copa del Rey. En principio, Jon Guridi llegará a tiempo para disputar El Gran Derbi por primera vez: será el 21 ó 22 de noviembre en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Justo antes de recibir al Betis en Nervión habrá un nuevo parón liguero, esta vez de 'sólo' dos semanas, que le servirá al futbolista de Azpeitia (31 años) para poder recuperar ritmo el competitivo, ponerse a punto y volver a ofrecerse como ese experimentado soldado al servicio de Luis García Plaza que avalan las estadísticas.