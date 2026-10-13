Mazazo para Miguel Sierra, quirófano y adiós a 2026: el parte médico del Sevilla confirma la gravedad de la lesión del canterano

El canterano nervionense, que a sus 22 años se había ganado a pulso ser titular indiscutible en el equipo de Luis García Plaza, pidió el cambio en el partido ante el Levante UD después de caer sobre su hombro y se retiró directamente al vestuario entre lágrimas de impotencia

Tenía muy mala pinta desde el principio y en la tarde de este martes se han confirmado esas agoreras sensaciones: Miguel Sierra no podrá evitar el quirófano y dice adiós a 2026 justo cuando se había ganado a pulso un puesto de titular en el primer equipo del Sevilla FC. Se intuía la gravedad de la dolencia en el hombro desde el mismo momento en el que cayó con todo el peso sobre la articulación, totalmente desequilibrado por culpa de un 'recadito' que le dejó el jugador del Levante Manu Sánchez en una acción sin balón en la que Cordero Vega no sólo no pitó falta sino que amonestó al entrenador, Luis García Plaza.

Sierra tuvo que dejar su puesto a Alfon en el minuto 67 de un partido en el que había gozado de dos buenas ocasiones, una fue repelida por la espalda de Dela y la otra se estrelló contra el larguero. Sus gestos de dolor, tendido sobre el césped e incluso sus manifiestos problemas para incorporarse y caminar -a pesar de que la lesión era en el hombro- eran del todo evidente.

Ni siquiera se sentó en el banquillo y, entre lágrimas de impotencia, se marchó directamente al vestuario visitante para someterse a una primera exploración por parte de los médicos del club nervionense, que ya a su regreso a Sevilla le han practicado pruebas más rigurosas para comprobar el alcance exacto.

El parte médico de Miguel Sierra: qué lesión tiene y cuánto tiempo estará sin jugar con el Sevilla

Según el parte médico facilitado por el Sevilla FC, Miguel Sierra sufrió una seria lesión en el partido frente al Levante UD que le impidió concluir el encuentro y en la mañana de este martes ha sido sometido a pruebas médicas que han confirmado que sufre "una luxación acromioclavicular del hombro derecho" que le obligará a pasar por el quirófano para ser operado "en los próximos días".

Como suele ser habitual, el club nervionense no especifica el tiempo aproximado que el joven extremo granadino estará alejado de los terrenos de juego y se guarda algunas pistas al no especificar el grado de la luxación. No obstante, los expertos consultados por ESTADIO Deportivo calculan un mínimo de entre dos y tres meses, teniendo en cuenta el proceso post-operatorio, convalecencia y recuperación. Como pronto, para inicios de 2027. Luego, claro está, empezaría a ganar ritmo competitivo y es evidente que le va a costar alcanzar el excelso nivel que estaba mostrando.

Luis García Plaza lo vio antes que nadie: amonestado por protestar una acción en la que el árbitro ni siquiera pitó falta

"En el 3-3 era una cosa que me han dicho, pero después nada. Estaba bien pitado. O sea, no hay nada que protestar ahí. La única cosa que no me ha gustado es que ha habido una jugada en la que lesionan a Miguel (Sierra) y no ha habido ni falta. Eso sí que yo creo que es algo... pero, bueno, ya está", esgrimía, mordiéndose la lengua e intentando que no sonase a excusa.

"Tengo que felicitar al Levante porque creo que le ha echado mucho carácter, mucha casta y al final ha empatado por eso, aunque creo si llegamos a seguir con 11 ese último gol no entra", espetó Luis García Plaza en una rueda de prensa en la que se quejó de esa acción con el canterano y, sobre todo, con la surrealista expulsión de Isaac Romero.

Lo mucho que pierde el Sevilla con la baja de Miguel Sierra

Miguel Sierra se empezó a ganar el puesto en los entrenamientos de la recta final de la pasada temporada. Ahí, Luis García Plaza no tenía tiempo para probar cosas nuevas, pero le dijo: "Prepárate, que el año que viene vas a ser importante". No se han fallado el uno al otro. El atacante fue el máximo goleador de la pretemporada, con tres dianas, y desde este pasado lunes comparte el 'pichichi' blanquirrojo en esta 26/27 con Isaac Romero -dos tantos cada uno-.

Además, en la primera jornada provocó un penalti en la remontada ante el Rayo Vallecano (2-1), en la segunda forzó la tempranera expulsión de Yuri Berchiche en el triunfo contra el Athletic Club (0-3) y, tras estrenarse como goleador ante el Atlético de Madrid y dar la victoria en la visita al RC Deportivo de La Coruña (1-3), ha tenido actuaciones destacadas en casi todos los encuentros. De hecho, ha sido titular en las ocho jornadas disputadas hasta la fecha en LaLiga EA Sports y suma 565 minutos de 720 posibles.

Los partidos que se pierde Miguel Sierra; ¿Oportunidad para Rubén Vargas?

Esta lesión podría ser una oportunidad para el recién recuperado Rubén Vargas, que en el Ciutat de València volvía a una convocatoria más de dos meses después y se quedó sin minutos tras ver salir a Alfon González y Julio Díaz por el dolorido Miguel Sierra y por el amonestado Félix Correia.

Desde la visita del próximo sábado al Real Madrid hasta el duelo en el Ramón Sánchez-Pizjuán del 3 de enero, Miguel Sierra se podría perder un mínimo de 10 partidos más lo que sea capaz de avanzar el Sevilla FC en la Copa del Rey. Éste es el calendario hasta finales de diciembre de 2026, en el período aproximado que estará de baja. En 2027, el equipo arranca pronto: 2 o 3 de enero ante el Villarreal CF en La Cerámica.