Luis García Plaza se toma a risa la expulsión de Isaac Romero: "Jugando con 11 no nos empata el Levante"

El entrenador del Sevilla FC no entiende que un jugador pueda ver la segunda amarilla por mandar callar a un grada que está tirando botellas: "a mí me ha dado una"; no obstante, reconoce los errores defensivos de su equipo, que después de perdonar varias ocasiones para haber sentenciado mucho antes, se dejó llevar por la locura del tramo final

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Para Luis García Plaza "hay dos jugadas clave": el 1-2 y la expulsión de Isaac Romero

"Perdemos dos, perdemos dos puntos. Durante 60 minutos hemos sido muy superiores, muy superiores. Después es verdad que nos han apretado. Creo que la clave está en recibir el 1-2 nada más hacer el 0-2. Y después metemos el 2-3 y nos quedamos con 10 por la expulsión de Isaac. Esas son las dos jugadas claves. Creo que hasta el 0-2 vamos incluso cortos. Teníamos que haber ido 0-3 ó 0-4 hasta ese momento".

"El 2-2 les mete a ellos otra vez en el partido y se vuelve el partido muy loco. Nos vuelven a empatar en una jugada con muchos rebotes y rechaces cuando nos estaban apretando. En esa fase nos han apretado mucho, pero cuando haces el 2-3, si nos nos llegamos a quedar con 10 no empatamos. Ya después de la roja no podíamos ir a la presión alta, entonces nos embotellaban y a base de echar pelotas podía haber un rechazo y así se nos ha ido", ha analizado Luis García Plaza ante las cámaras de Movistar+.

Lamenta las ocasiones falladas pero está orgulloso del equipo: "14 puntos es un buen bagaje"

"Estás con 10, ellos juegan en casa, te meten muy abajo... La idea nuestra no es meternos tan abajo, pero te meten, porque estás con 10 y no puedes salir a tapar centros y al final ahí tienes que tener un poquito de fortuna. Ha habido rebotes, rechaces y tienes que tener un poquito de fortuna", ha insistido desde la 'zona flash' del Ciutat de Valencia, lamentando las ocasiones falladas en el tramo final del primer tiempo y en el inicio del segundo: "Hasta el 0-2, nuestro partido tenía que ir 0-3 o 0-4. Fácil, además. Jugando muy bien, llegando muy bien, con ocasiones muy claras... No lo matas y cuando no matas un partido ellos tienen pegada, se ponen 1-2, y el partido se ha vuelto loco. Ellos han jugado directo...".

"Estoy orgulloso de los jugadores. El calentón es no matar el partido en el minuto 60 cuando lo tienes para ir ganando muy, muy claramente. Pero no es por el esfuerzo de ellos estar haciendo una temporada magistral. Creo que estamos muy bien, sabiendo a qué jugamos y transmitiendo muchas cosas con mucha gente aún adaptándose y creciendo en la categoría. Estoy muy contento. A partir de ahí, teníamos nueve partidos primeros en que teníamos Real Madrid, Atlético y Barça. A ver qué pasa con el Madrid, pero yo creo que hacer 14 puntos es un gran bagaje".

El técnico del Sevilla FC se queja de la expulsión de Issac Romero y la lesión de Miguel Sierra

"En el 3-3 era una cosa que me han dicho, pero después nada. Estaba bien pitado. O sea, no hay nada que protestar ahí. La única cosa que no me ha gustado es que ha habido una jugada en la que lesionan a Miguel (Sierra) y no ha habido ni falta. Eso sí que yo creo que es algo... pero, bueno, ya está. Tengo que felicitar al Levante porque creo que le ha echado mucho carácter, mucha casta y al final ha empatado por eso, aunque creo si llegamos a seguir con 11 ese último gol no entra", ha insistido.

"Después de hacer lo más difícil, marcar el 2-3, expulsan a un jugador por eso... Me lo tomo a risa. A ver si cuando jueguen otros equipos, sobre todo los grandes, les permiten hacer de todo o no", se quejaba Luis García Plaza. Luego, en rueda de prensa, se mostró aún más contrariado por esa segunda amarilla a Isaac Romero, que ha visto la segunda amarilla por mandar callar a una grada que ha comenzado a lanzar objetos. "Bueno, manda a callar y según el reglamento es amarilla; a ver cuándo lo hagan otros equipos, Porque sé que si lo hace uno del Levante también lo expulsan, pero a los de arriba... Que lo expulsen también".

"A veces, los futbolistas... Es amarilla si mandas callar a la afición. Es verdad que ellos tiran botellas y... lo que digo siempre, no hablo de Isaac Romero sino de todos: a cualquier futbolista le insultan, le dicen de todo y tú no puedes decir nada. A mí me han tirado una botella que me ha dado. Entonces, también hay que identificar a esa gente que tira una botella. Pero no aquí, en cualquier campo".

Los incidentes entre aficionados radicales en la previa

"No sé, nos han comentado que ha pasado algo en la mañana y yo lo único que puedo hacer es condenar cualquier violencia. Creo que la violencia está fuera del deporte y de la vida. No lo entiendo. No hay ninguna rivalidad entre clubes", ha respondido el técnico del Sevilla FC, que también ha sido preguntado por