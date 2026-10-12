Levante 3-3 Sevilla: Brusco reencuentro con esa parte de sí mismo que tanto detesta

El Sevilla FC firma un partido sólido y pleno de autoridad que dinamita inesperadamente a partir del 0-2, sacando una versión que recordaba al desastroso equipo de los dos últimos cursos; especialmente en un largo tiempo añadido en el que no fue capaz de defender el 1-2 ni el posterior 2-3

¡Vaya partido loco con el que Levante UD y Sevilla FC han cerrado la jornada 8 en LaLiga EA Sports! Qué mejor manera de describirlo que empezar por el desenlace, reseñando que hubo 14 minutos de tiempo añadido en el que se pasó del 1-2 en el 90+3 al definitivo 3-3 en el 90+10' y en el que Isaac Romero vio una surrealista expulsión por mandar callar a la grada en la celebración del gol que remontaba lo remontado; un contratiempo que se suma a la lesión de Miguel Sierra, que se hizo daño en el hombro y no parece poca cosa.

El choque en el Ciutat de València fue la adaptación futbolística del extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde. El Sevilla FC se reencontró con su otro yo, con esa parte de sí mismo que intenta mantener oculto porque no lo soporta. Durante la primera hora de partido tuvo la renovada apariencia de solidez defensiva y prolífico atacante que se fue al descanso perdonando el 0-2 que encontró en la reanudación. Su reencuentro con el Sevilla FC del pasado llegó un minuto después de tanto de Félix Correia, una desconexión castigada por Iván Romero. A partir de ahí todo fue calamitoso. Vlachodimos salvó hasta donde pudo.

A pesar de todo, el Sevilla sigue invicto a domicilio y cierra la jornada quinto con 14 puntos; pero evidentemente esta vez pesa más lo que dejó escapar que lo que amarró. El Levante, por su parte, sale de los puestos de descenso a los que cayó a lo largo del fin de semana y marca la salvación en el decimoséptimo puesto con 6 puntos.

Robbie Ure: primer gol, segunda asistencia y mucho trabajo

En el Sevilla FC volvía Kike Salas, tras perderse el duelo contra el Barça antes del parón por unas molestias, y el resto era lo esperado: con Robbie Ure en busca de su estreno goleador aprovechando que Stassin no se recuperó a tiempo para ser titular. Tampoco inventó mucho Luís Castro, que sólo sorprendió con la inclusión de Kadwe en el eje defensivo y de Musauyi para acompañar en punta al exsevillista Iván Romero, en detrimento del exbético Mandi y de Thiago.

Era el día de Ure. Tenía que serlo. Sentía esa presión. Marcó Peque, marcó Stassin, marcó Isaac Romero... Y el suyo no llegaba. Ni siquiera con su selección, con la madera como obstáculo. Con el Sevilla FC había dado una asistencia, había provocado un penalti y ha generado muchas ocasiones con esa presión incansable; pero el gol se le resistía al joven escocés hasta este lunes. El primero no podía ser de otra manera: un gol de '9' currante. Presionó muy arriba y se aprovechó de una fallida cesión de Ndukwe (una de las novedades en el once del Levante) para batir con suspense a Ryan en el minuto 13.

El arte de hacer que no pase nada

Antes de marcar, Félix Correia había perdonado una muy clara el gol, el Sevilla FC contemporizó. Dio un inteligente pasito atrás y juntó las líneas, cediendo la iniciativa a los locales pero sin conceder espacios y mostrando movimientos posicionales muy estudiados.

Se ve mucho trabajo táctico por parte del entrenador y una muy buena respuesta de los jugadores, trabajadores y solidarios en las ayudas. A veces, Luis García Plaza gritaba para pedir que adelantasen de nuevo la línea de presión; pero la máxima era no exponer. Controlar el partido con o sin balón.

'Kocho' y Agoumé se escalonaban para ayudar en la salida mientras Fofana, imperial todocampista ganador de duelos, dividía y rompía líneas con movimientos verticales. Dejó una conducción por dentro sobrado de zancada en la que se quedó sin campo y conectó un bonito tuya-mía con Robbie Ure que el escocés cruzó en exceso. Siempre con los extremos abriendo mucho el campo y con los cuatro de atrás casi en línea cubriendo las espaldas. Y, si no aparecen vías para jugar, balón en largo para los atacantes. Cero complicaciones.

El Levante sólo inquietó con un disparo lejano de Dela que exigió a Vlachodimos tirar de reflejos, ya que el griego estaba muy tapado y además el balón le botó en el área pequeña antes de que su manopla rozase lo justo para desviar a córner. Con todo controlado, el Sevilla apretó un poco en el tramo final y se fue al descanso con la sensación de haber perdonado.

Fue muy clara la mencionada acción de Ure, Ryan cerró puños para repeler un zapatazo de Juan Iglesias y Miguel Sierra pisó área, haciendo recular a su par hasta encontrar espacio, para soltar un zurdazo que pegó en la espalda de Dela antes de irse a córner rozando el larguero.

El VAR valida el gol de Félix Correia; Iván Romero recorta justo después

El Sevilla FC se fue al descanso perdonando y volvió en la reanudación perdonando de nuevo. Primero, Robbie Ure, a los pocos segundos de reiniciarse el partido. Le falta acierto, pero es currante y muy pillo. Tiró un desmarque rápido en un saque de banda aprovechando que no hay fuera de juego, sentó al defensa con el control orientado... y remató muy mal. Aún más clara fue la que tuvo de nuevo Miguel Sierra, que estrelló un zapatazo en el larguero tras la enésima contra con Fofana rompiendo líneas a golpe de zancada y Suazo habilitando al granadino.

El 0-2 acabó llegando, pero con mucho suspense innecesario y con muy poca vigencia. Félix Correia aprovechó una gran asistencia de cabeza de Ure para marcar a portería vacía. La acción fue anulada por fuera de juego en primera instancia, pero el VAR acabó dando validez ante la rotunda claridad de las imágenes. En la acción inmediatamente siguiente, el exsevillista Iván Romero marcaría su tercera diana al club en el que se formó en sólo dos partidos tras fusilar con un zapatazo en el área tras un gran pase filtrado de Brugué. Todo esto, en los diez primeros minutos de la segunda parte.

Lesión de Miguel Sierra y caos absoluto

Todo se torció a raiz de la lesión de Miguel Sierra, que fue desequilibrado sin balón por Manu Sánchez y cayó sobre su hombro. El caos absoluto llegó ya al filo del 90', con el Levante UD volcado a la desesperada, el muro de hormigón del Sevilla FC se convirtió en un montoncito de arena.

Vlachodimos salvó por dos veces ante Brugué antes de encajar el 2-2 en el segundo minuto de un eterno tiempo añadido. Isaac Romero, en el 95', parecía devolverlo todo a su sitio; pero otra nefasta defensa visitante (impropia del resto del partido) dio pie al definitivo 3-3, con el que Ndukwe se desquitó de su horrendo fallo en el 0-1 con el Sevilla FC jugando ya con 10.

Ficha técnica en el Levante - Sevilla de LaLiga

3- Levante UD: Ryan; Toljan (Nacho Pérez 90'), Dela, Ndukwe, Manu Sánchez; Víctor Díaz (Thiago Fernández 56'), Oriol Rey (Requena 68'), Olasagasti (Paco Cortés 90'), Brugué; Iván Romero y Musuayi (Ratkov 56').

3- Sevilla FC: Vlachodimos; Juan Iglesias, Castrín, Kike Salas, Suazo; Agoumé, Fofana, Kochorashvili (Guridi 87'); Miguel Sierra (Alfon 67'), Félix Correia (Julio Díaz 73') y Robbie Ure (Isaac Romero 67') (90+6').

Árbitro: Adrián Cordero Vega (Colegio aragonés). Expulsó por doble amarilla al sevillista Isaac Romero (90+6'). Amonestó a los locales Dela y Requena, a los jugadores visitantes Félix Correia, Castrín y Alfon y al técnico nervionense, Luis García Plaza.

Goles: 0-1 (13') Robbie Ure; 0-2 (54') Félix Correia; 1-2 (57') Iván Romero; 2-2 (90+3') Dela; 2-3 (90+5') Isaac Romero; 3-3 (90+10') Ndukwue.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 8 en LaLiga EA Sports disputado en el Estadio Ciutat de València de la capital levantina.