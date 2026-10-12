Levante - Sevilla, en directo el partido de la jornada 8 en LaLiga EA Sports en vivo online
Sigue, minuto a minuto con ESTADIO Deportivo, el encuentro entre granotas y blanquirrojos en el Ciutat de Valencia para echar el cierre a la jornada del regreso de la competición liguera después de tres semanas de parón
Levante
Sevilla
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Las estadísticas de los Levante - Sevilla
El enfrentamiento entre ambos equipos en territorio granota presenta un balance favorable al Sevilla FC. En los 17 partidos disputados en Primera división con el Levante UD como local, los valencianos han conseguido cinco victorias por las ocho del conjunto andaluz y cuatro empates.
El primer enfrentamiento en la máxima categoría nacional tuvo lugar el 15 de marzo de 1964 y terminó con marcador de 1-1. El precedente más reciente data del pasado 23 de abril y el Levante UD se impuso por 2-0 gracias a un doblete del exsevillista Iván Romero
Kochorashvili vuelve a casa
El centrocampista georgiano ha estado saludando a sus excompañeros en el Levante UD
En el cuadro granota también juega de titular Iván Romero, futbolista formado en la cantera del Sevilla FC
En el banquillo visitante estará Luis García Plaza, un técnico con una vinculación especial con la entidad granota, pues consiguió el ascenso a Primera división en 2010
¡También sale el once del Levante!
Luís Castro juega de la siguiente manera:
- Mathew Ryan, fijo en portería
- Línea de cuatro en defensa con Toljan, De la Fuente, Ndukwe (banquillazo para Mandi) y Manu Sánchez
- Oriol Rey, Olasagasti y Musuayi ocuparán la zona ancha
- Arriba, Víctor García y Brugué serán los extremos; con el exsevillista Iván Romero como '9'
¡Ya hay once en el Sevilla FC!
Luis García Plaza sale, más o menos, con lo esperado y a priori dibujará un 1-4-3-3
- Vlachodimos se mantienen intocable en la portería
- En defensa también son fijos Juan Iglesias, Andrés Castrín, Kike Salas y Gabriel Suazo
- Giorgi Kochorashvili entra en su vuelta a Valencia y acompaña a Lucien Agoumé (suma pleno de minutos) y Youssouf Fofana
- Miguel Sierra y Félix Correia escoltarán desde los extremos a Robbie Ure, que busca su primer gol
El Levante ya está en el Ciutat de Valencia
Ha llegado con hora y media de antelación
Luis García Plaza, obligado a volver a empezar
El entrenador del Sevilla FC admite que el parón también se le ha hecho "muy largo" y asegura tener "la sensación de que fuera el primer partido de Liga", por lo que mantiene la incertidumbre sobre cómo responderán sus jugadores ante el Levante.
Además, repasó varios nombres propios de su equipo: aclaró el estado físico de Rubén Vargas, elogió a Félix Correia, apretó las tuercas a Robbie Ure y desveló los nuevos capitanes de la plantilla para esta 26/27
Luís Castro, sobre el Sevilla
"Es un equipo muy agresivo, no toma riesgos y es eficaz; además, ha cambiado la plantilla muy bien"
El técnico del Levante confirmó en rueda de prensa que ni Etta Eyong ni Hugo Sotelo llegan a tiempo después de un parón que le habría gustado "que no hubiera sido tan largo"
Posible onces en el Levante - Sevilla
Luis García recupera a Kike Salas, pero no a Lucas Stassin, debiendo valorar además el cansancio acumulado en el parón por internacionales como Suazo o Kochorashvili. Por su parte, Luís Castro se ha guardado hasta última hora una lista con el jovencísimo Diego Moyano despertando expectación
Las bajas del Levante
Castro mantiene las tres ausencias esperadas: Hugo Sotelo, que lleva un mes parado por un esguince de rodilla; Karl Etta Eyong, que ya va por las siete semanas en el dique seco por una lesión en el recto anterior; y Alejandro Pino, ausente desde abril por una luxación en el hombro.
De los tres, el que más cerca está de volver es el delantero camerunés, quien este pasado domingo ya trabajó con el grupo en una pequeña parte de la sesión.
Las bajas del Sevilla
Luis García Plaza no puede contar con Marcao Teixeira, que después de 9 meses de lesión volvió durante el parón para jugar el Trofeo Antonio Puerta y pidió el cambio a los 20 minutos. Sufre una dolencia en el recto anterior (zona recurrente en sus largos períodos de convalecencia) y estará al menos un mes parado
Tampoco ha llegado a tiempo Lucas Stassin, que sufrió en Riazor un problema en el aductor del que sigue sin estar recuperado cuando ya va a cumplir un mes en el dique seco
La buena noticia es el regreso de Rubén Vargas, que no participa desde la jornada 1 y la gran sorpresa ha sido la primera convocatoria del descartado Fábio Cardoso tras su negativa a buscar una salida el pasado verano. También vuelve Kike Salas, tras caerse ante el Barça por unas leves molestias
El Levante, una de cal y otra de arena en casa
El conjunto dirigido por Luís Castro juega contra el Sevilla su tercer partido como local en la 26/27 después de acumular una victoria y una derrota.
Tras empezar esta nueva edición de LaLiga EA Sports con dos salidas seguidas, goleó al Real Betis (5-2) en el estreno ante su afición y luego fue goleado por el FC Barcelona (2-4).
El Sevilla busca mantenerse invicto a domicilio
El equipo de Luis García Plaza afronta ante el Levante su cuarta salida de la temporada y hasta ahora sólo ha cedido un empate. Es decir, suma siete puntos de nueve lejos de Nervión.
Fue ante el RCD Espanyol (1-1), después de jugar muchos minutos con 10 futbolistas por la polémica expulsión de Sangante y con un gol concedido en un error fatal de Carmona sobre la bocina.
Al margen de esa igualada en Cornellà, el equipo nervionense ganó sin encajar al Athletic Club (0-3) y al RC Deportivo de La Coruña (0-1)
Lamentables incidentes entre hinchas de Levante y Sevilla
Antes de entrar en harina, cabe desear que la previa termine de desarrollarse sin más altercados después de las tumultuarias riñas registradas durante toda la mañana.
Tanto es así que, en una decisión de últimas hora, se ha anunciado un despliegue policial reforzado especialmente tras los incidentes que se produjeron este mediodía en las inmediaciones del estadio Ciutat de València
¡Buenas tardes!
Abrimos directo desde ya para contarte en directo, minuto a minuto, el partido entre Levante UD y Sevilla FC que cierra la jornada 8 en LaLiga y que se celebrará a partir de las 21:00 horas de este festivo 12 de octubre en el estadio Ciutat de València.
Quédate por aquí con nosotros porque vamos a empezar repasando todo lo que ha dejado la previa y estaremos por aquí hasta más allá de la medianoche de este martes para ofrecerte también la crónica del choque, las notas de los jugadores, un análisis de las acciones más polémicas y todas las reacciones de los protagonistas.
¡Vamos al lío!
A todos los equipos se les ha hecho largo el parón y, en su caso, el Sevilla FC además ha tenido que esperar dos días más hasta un total de 23; pues lo empezó un día antes y regresa dos días después para cerrar la jornada 8 en LaLiga EA Sports en la noche de este festivo lunes 12 de octubre con un duelo ante el Levante UD que arrancará a partir de las 21:00 horas en el estadio Ciutat de Valencia.
El Levante cae a zona de descenso antes de recibir al Sevilla
El Levante UD no termina de arrancar. Sólo suma una victoria en siete jornadas, la goleada por 5-2 ante el Real Betis en la tercera jornada. Empató sin goles en la segunda y en la cuarta, en las respectivas visitas a CA Osasuna y Málaga CF. El resto son todo derrotas.
Empezó mal desde el debut frente al RCD Espanyol (3-0) y encajó dos seguidas justo antes del parón, frente al FC Barcelona (2-4) y el Villarreal CF (3-1). Todo ello, unido al resto de resultados de la jornada hace que los de Luís Castro reciban al Sevilla FC en puestos de descenso, antepenúltimos con sólo cinco puntos de 21.
El Sevilla seguirá quinto, pase lo que pase en Valencia
Mucho más positiva ha sido la puesta en escena del Sevilla FC en la temporada 2026/2027. Es cierto que se fue al paréntesis por los compromisos de las selecciones después de perder por 1-3 ante el FC Barcelona; pero sólo ha sido doblegado por el líder invicto y por el Atlético de Madrid (1-3). Al margen de esos contados tropiezos, rascó un empate -y estuvo a punto de ganar con 10 jugadores- en la visita al RCD Espanyol (1-1) y ha sumado cuatro triunfos: frente al Rayo Vallecano (2-1), al Athletic Club (0-3), al Valencia CF (1-0) y al RC Deportivo de La Coruña (0-1).
Con 13 puntos de 21, los de Luis García Plaza se marcharon al parón asomados al balcón de los puestos europeos y van a cerrar esta jornada 8 desde esa atalaya. Son quintos y no pueden alcanzar al cuarto, el Atlético de Madrid con 18 puntos; mientras que el sexto es la Real Sociedad, también con 13 puntos pero con peor diferencia de goles. Así las cosas, aun perdiendo contra el Levante iniciará la jornada 9 en zona continental.
Las bajas en el Levante - Sevilla
En el equipo granota se pierden el encuentro por lesión Hugo Sotelo, Karl Etta Eyong y Alejandro Primo; mientras que en los nervionenses son baja por motivos físicos Lucas Stassin y Marcao Teixeira. A cambio, los visitantes recuperan a Rubén Vargas, que no juega desde la jornada 1, y por primera vez en muchos meses aparece en una convocatoria Fábio Cardoso.