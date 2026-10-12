Levante - Sevilla, en directo el partido de la jornada 8 en LaLiga EA Sports en vivo online

Sigue, minuto a minuto con ESTADIO Deportivo, el encuentro entre granotas y blanquirrojos en el Ciutat de Valencia para echar el cierre a la jornada del regreso de la competición liguera después de tres semanas de parón

Quédate por aquí con nosotros porque vamos a empezar repasando todo lo que ha dejado la previa y estaremos por aquí hasta más allá de la medianoche de este martes para ofrecerte también la crónica del choque, las notas de los jugadores, un análisis de las acciones más polémicas y todas las reacciones de los protagonistas.

Abrimos directo desde ya para contarte en directo, minuto a minuto, el partido entre Levante UD y Sevilla FC que cierra la jornada 8 en LaLiga y que se celebrará a partir de las 21:00 horas de este festivo 12 de octubre en el estadio Ciutat de València.

Tanto es así que, en una decisión de últimas hora, se ha anunciado un despliegue policial reforzado especialmente tras los incidentes que se produjeron este mediodía en las inmediaciones del estadio Ciutat de València

Antes de entrar en harina, cabe desear que la previa termine de desarrollarse sin más altercados después de las tumultuarias riñas registradas durante toda la mañana.

Al margen de esa igualada en Cornellà, el equipo nervionense ganó sin encajar al Athletic Club (0-3) y al RC Deportivo de La Coruña (0-1)

Fue ante el RCD Espanyol (1-1) , después de jugar muchos minutos con 10 futbolistas por la polémica expulsión de Sangante y con un gol concedido en un error fatal de Carmona sobre la bocina.

El equipo de Luis García Plaza afronta ante el Levante su cuarta salida de la temporada y hasta ahora sólo ha cedido un empate . Es decir, suma siete puntos de nueve lejos de Nervión.

Tras empezar esta nueva edición de LaLiga EA Sports con dos salidas seguidas, goleó al Real Betis (5-2) en el estreno ante su afición y luego fue goleado por el FC Barcelona (2-4) .

El conjunto dirigido por Luís Castro juega contra el Sevilla su tercer partido como local en la 26/27 después de acumular una victoria y una derrota .

La buena noticia es el regreso de Rubén Vargas, que no participa desde la jornada 1 y la gran sorpresa ha sido la primera convocatoria del descartado Fábio Cardoso tras su negativa a buscar una salida el pasado verano. También vuelve Kike Salas, tras caerse ante el Barça por unas leves molestias

Tampoco ha llegado a tiempo Lucas Stassin , que sufrió en Riazor un problema en el aductor del que sigue sin estar recuperado cuando ya va a cumplir un mes en el dique seco

Luis García Plaza no puede contar con Marcao Teixeira , que después de 9 meses de lesión volvió durante el parón para jugar el Trofeo Antonio Puerta y pidió el cambio a los 20 minutos. Sufre una dolencia en el recto anterior (zona recurrente en sus largos períodos de convalecencia) y estará al menos un mes parado

De los tres, el que más cerca está de volver es el delantero camerunés, quien este pasado domingo ya trabajó con el grupo en una pequeña parte de la sesión.

Castro mantiene las tres ausencias esperadas: Hugo Sotelo , que lleva un mes parado por un esguince de rodilla; Karl Etta Eyong , que ya va por las siete semanas en el dique seco por una lesión en el recto anterior; y Alejandro Pino , ausente desde abril por una luxación en el hombro.

Luis García recupera a Kike Salas, pero no a Lucas Stassin, debiendo valorar además el cansancio acumulado en el parón por internacionales como Suazo o Kochorashvili. Por su parte, Luís Castro se ha guardado hasta última hora una lista con el jovencísimo Diego Moyano despertando expectación

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El técnico del Levante confirmó en rueda de prensa que ni Etta Eyong ni Hugo Sotelo llegan a tiempo después de un parón que le habría gustado "que no hubiera sido tan largo"

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Además, repasó varios nombres propios de su equipo : aclaró el estado físico de Rubén Vargas, elogió a Félix Correia, apretó las tuercas a Robbie Ure y desveló los nuevos capitanes de la plantilla para esta 26/27

El entrenador del Sevilla FC admite que el parón también se le ha hecho "muy largo" y asegura tener "la sensación de que fuera el primer partido de Liga", por lo que mantiene la incertidumbre sobre cómo responderán sus jugadores ante el Levante.

En el banquillo visitante estará Luis García Plaza , un técnico con una vinculación especial con la entidad granota, pues consiguió el ascenso a Primera división en 2010

El primer enfrentamiento en la máxima categoría nacional tuvo lugar el 15 de marzo de 1964 y terminó con marcador de 1-1. El precedente más reciente data del pasado 23 de abril y el Levante UD se impuso por 2-0 gracias a un doblete del exsevillista Iván Romero

El enfrentamiento entre ambos equipos en territorio granota presenta un balance favorable al Sevilla FC. En los 17 partidos disputados en Primera división con el Levante UD como local, los valencianos han conseguido cinco victorias por las ocho del conjunto andaluz y cuatro empates .

A todos los equipos se les ha hecho largo el parón y, en su caso, el Sevilla FC además ha tenido que esperar dos días más hasta un total de 23; pues lo empezó un día antes y regresa dos días después para cerrar la jornada 8 en LaLiga EA Sports en la noche de este festivo lunes 12 de octubre con un duelo ante el Levante UD que arrancará a partir de las 21:00 horas en el estadio Ciutat de Valencia.

El Levante cae a zona de descenso antes de recibir al Sevilla

El Levante UD no termina de arrancar. Sólo suma una victoria en siete jornadas, la goleada por 5-2 ante el Real Betis en la tercera jornada. Empató sin goles en la segunda y en la cuarta, en las respectivas visitas a CA Osasuna y Málaga CF. El resto son todo derrotas.

Empezó mal desde el debut frente al RCD Espanyol (3-0) y encajó dos seguidas justo antes del parón, frente al FC Barcelona (2-4) y el Villarreal CF (3-1). Todo ello, unido al resto de resultados de la jornada hace que los de Luís Castro reciban al Sevilla FC en puestos de descenso, antepenúltimos con sólo cinco puntos de 21.

El Sevilla seguirá quinto, pase lo que pase en Valencia

Mucho más positiva ha sido la puesta en escena del Sevilla FC en la temporada 2026/2027. Es cierto que se fue al paréntesis por los compromisos de las selecciones después de perder por 1-3 ante el FC Barcelona; pero sólo ha sido doblegado por el líder invicto y por el Atlético de Madrid (1-3). Al margen de esos contados tropiezos, rascó un empate -y estuvo a punto de ganar con 10 jugadores- en la visita al RCD Espanyol (1-1) y ha sumado cuatro triunfos: frente al Rayo Vallecano (2-1), al Athletic Club (0-3), al Valencia CF (1-0) y al RC Deportivo de La Coruña (0-1).

Con 13 puntos de 21, los de Luis García Plaza se marcharon al parón asomados al balcón de los puestos europeos y van a cerrar esta jornada 8 desde esa atalaya. Son quintos y no pueden alcanzar al cuarto, el Atlético de Madrid con 18 puntos; mientras que el sexto es la Real Sociedad, también con 13 puntos pero con peor diferencia de goles. Así las cosas, aun perdiendo contra el Levante iniciará la jornada 9 en zona continental.

Las bajas en el Levante - Sevilla

En el equipo granota se pierden el encuentro por lesión Hugo Sotelo, Karl Etta Eyong y Alejandro Primo; mientras que en los nervionenses son baja por motivos físicos Lucas Stassin y Marcao Teixeira. A cambio, los visitantes recuperan a Rubén Vargas, que no juega desde la jornada 1, y por primera vez en muchos meses aparece en una convocatoria Fábio Cardoso.