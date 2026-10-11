Luís Castro, sobre el Sevilla: "Es un equipo muy agresivo, no toma riesgos y es eficaz, además ha cambiado la plantilla muy bien"

El técnico del Levante ha confirmad que ni Etta Eyong ni Hugo Sotelo llegan a tiempo para enfrentarse al Sevilla después de un parón que le hubiera gustado "que no hubiera sido tan largo"

Luís Castro, entrenador del Levante, ha analizado cómo llegan sus jugadores del largo parón de fútbol en LaLiga a pocas horas de enfrentarse al Sevilla este lunes a las 21:00 horas en el Estadio Ciutat de València.

"A mí me gustaría que no hubiera sido tan grande, pero hemos trabajado en algunas cosas para mejorar. Nos dio tiempo para recuperar algunos jugadores que tenían molestias, pero pienso que, en términos competitivos, nos hubiera gustado que no hubiera sido tan largo", ha reconocido el portugués tras tantos días sin competir.

También ha confirmado Luís Castro que no llegan a tiempo para la cita ante los de Luis García Plaza ni Etta Eyong ni Hugo Sotelo. "Hugo no está y Etta, tampoco. Este último empezó ayer la parte del calentamiento y un ejercicio que no tenía problemas en general. Hoy ha hecho el principio del entrenamiento. Está cerca de poder venir", ha explicado.

Cuestionado sobre cómo ha hecho para mantener motivados a sus jugadores durante el parón, Castro ha expresado: "Tenemos que preparar entrenamientos con calidad y entrenamientos para motivar a la gente. Hacer ejercicios que les gusten a los jugadores, para que estén más motivados. También hemos hecho ejercicios de detalles individuales para mejorar. Dentro del parón, tenemos que ver que cosas podemos aportar en el equipo".

En cuanto a su rival, el Sevilla, el técnico granota ha dicho: "Un Sevilla que aún no ha perdido fuera y está muy cómodo jugando fuera. Uno de los equipos más fuertes en los duelos de la Liga y son de los que más centros ponen. Es un equipo muy agresivo, casi no toma riesgos y es eficaz. En este momento están en una posición buena por eso mismo y los equipos fuera de casa están bien. Será un partido duro. Pienso que es uno de los equipos que ha cambiado la plantilla muy bien. Han conseguido hacer unas transferencias que no eran muy fáciles, en mi opinión. Entonces es uno de los buenos equipos de la Liga y tenemos que estar a nuestro mejor nivel".

Diego Moyano

"A mí me ha sorprendido de todo lo que han hablado de uno más que ha venido a entrenar. Más de veinte canteranos han venido a trabajar aquí. El filial jugaba viernes y yo no quería ningún jugador de ellos para que pudieran preparar el partido, al igual que el juvenil B y necesitábamos de un central y vinieron dos. Es un jugador que tiene proyección. Yo no miro los cadetes y no conocía muy bien, es una cuestión de la comunicación de dentro del club. Antes del entrenamiento ya había salido algo antes de la prensa. Yo no sé quién lo ha filtrado. Tiene catorce años y queda mucho para trabajar. No sé si volverá a entrenar más en el primer equipo, si necesitamos a un central, será uno del filial".

Ahora vienen 6 partidos en 19 días

"Es lo que hay. No es lo mejor para los jugadores, tanto tiempo sin competir, pero es lo que hay. Vamos a intentar, dentro de la plantilla que tenemos, hacerlo lo mejor posible en todos los partidos".

Cómo está Axel Tape

"Nosotros ya miramos a Axel antes de venir, no necesitaba mirarlo con Francia. Si juega o no, dependerá de su trabajo y el trabajo de su competencia. El resto de los internacionales ha sido bueno para ellos. Han tenido minutos y han podido jugar. En esas edades es bueno jugar para su evolución".

La adaptación de Ratkov y Musuayi

"Una de las buenas cosas del parón han sido ellos. Han trabajado muy bien y están cerca de lo que queremos. Pueden ser más útiles ahora de lo que eran antes. Pueden tener más minutos, aunque tenemos a Iván. Ellos están más cerca".