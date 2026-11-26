El Sevilla se ha posicionado para llevarse a coste cero al central de 27 años, pero el Levante prepara una última ofensiva para convencer al jugador con una cifra cercana a la que pide para renovar

Dela, en un partido con el Levante. / Imago

La dirección deportiva del Sevilla centra su atención en el próximo mercado invernal, en el que pretende reforzar la delantera y la banda derecha si dispone de margen salarial, pero también trabaja en la planificación de la temporada siguiente a sabiendas de aprovechar las oportunidades de cara a dicha ventana.

Los movimientos de Antonio Cordón reglaron al Sevilla el fichaje gratis de una pieza clave como Juan Iglesias y también el de Sangante, y José Ignacio Navarro, segundo de abordo por entonces, pretende maximizar también el mercado de futbolistas con la carta de libertad.

El Sevilla, posicionado por Dela﻿, que acaba contrato

Contexto en el que la dirección deportiva se ha fijado en Adrián de la Fuente, central del Levante conocido futbolísticamente como 'Dela' y que termina contrato ﻿el 30 de junio de 2027.

Con un valor de mercado de cinco millones de euros, el polivalente zaguero, también puede desempeñarse de lateral derecho, se erige a día de hoy en una oportunidad de mercado, ya que, por ahora, la distancia es enorme entre el club granota y el futbolista de El Escorial ﻿para alcanzar un acuerdo para la renovación.

Dela, en un partido con el Levante. / Imago

Desde Valencia, como recogió ayer ESTADIO Deportivo﻿, afirman que el Sevilla está bien posicionado para conseguir su llegada a coste cero﻿, al igual que el Valencia, también interesado en sus servicios.

Último intento del Levante para renovarle

Sin embargo, además de los valencianistas y de otros pretendientes, José Ignacio Navarro debe salvar otro obstáculo, pues en la capital de Turia, más concretamente la Cadena SER﻿, aseguran que el Levante no ha dicho todavía su última palabra.

De ese modo, el periodista José Manuel Alemán informa de que, ante los movimientos de clubes de Primera para negociar gratis a partir el del mes de enero, el Levante prepara un contraataque para tratar de convencer finalmente al zaguero ﻿de que continúe en el Ciutat de Valencia.

Esta información afirma que Dela está abierto a quedarse siempre y cuando en Orriols acepten las condiciones puestas sobre la mesa en la primera semana de agosto.

Una ficha que podría encajar en Nervión

Lo que está claro es que el Levante está dispuesto a realizar un esfuerzo para retenerle y prepara una ofensiva que incluye una propuesta de dos temporadas más una opcional a razón de una cantidad anual muy cercana a los 1,4 millones de euros brutos que exige el defensor para firmar un nuevo contrato.

El Levante prepara una ofensiva que incluye una propuesta de dos temporadas más una opcional a razón de una cantidad anual muy cercana a los 1,4 millones de euros brutos

Esta cifra entraría ajustada en la hoja de ruta sevillista, pero podría encajar con los movimientos que se producirán en la masa salarial sevillista.

Cabe recordar que a la par que se posiciona por los servicios de Dela, que vería con buenos ojos dar el salto a Nervión, el Sevilla negocia la renovación de Andrés Castrín, que, como aseguraron a ESTADIO Deportivo desde el entorno del jugador, se está tratando en un tono cordial.

Dos salidas cantadas en la defensa del Sevilla

Ahora mismo, García Plaza dispone del líder Kike Salas, por el que llegarán ofertas cuantiosas en verano, Andrés Castrín, Arouna Sangante, el recuperado Marcao y Fábio Cardoso, si bien los dos últimos tienen sus días contados en el Ramón Sánchez-Pizjuán.