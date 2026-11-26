El Getafe visita Georgia para medirse al FC Iberia 1999 en un momento especialmente delicado de la temporada. Los de José Bordalás atraviesan una mala dinámica tanto en LaLiga, donde han entrado en puestos de descenso, como en la Conference League, donde apenas han sumado un punto en las tres primeras jornadas

El Getafe afronta este jueves una cita de máxima importancia en su aventura europea. El conjunto azulón visita al Iberia en la cuarta jornada de la fase liga de la Conference League, obligado a conseguir su primera victoria en el torneo para mantener vivas sus opciones de alcanzar la siguiente ronda. El conjunto de Bordalás se encuentra en una situación más que complicada y necesita dar un paso adelante después de estas últimas semanas en las que el equipo no responde.

La derrota del pasado domingo ante el Atlético de Madrid en el Coliseum por 0-3 ha sido la última derrota que ha cosechado el conjunto azulón. Los madrileños encadenan una racha negativa de resultados, y han terminado en puestos de descenso tras la conclusión de la decimotercera jornada del campeonato doméstico.

Europa tampoco está siendo un refugio para el Getafe

La competición continental tampoco está sirviendo para cambiar la dinámica del Getafe. Los de Bordalás solo han logrado un punto en sus tres primeros encuentros, después de empatar ante el Universitatea Craiova (1-1) y sufrir una humillante derrota frente al Lugano (2-5) y otra frente al Brighton (0-1), ambas en el Coliseum.

Estos resultados han dejado al conjunto madrileño en la trigésima posición en la clasificación. El margen de error es cada vez menor y el equipo necesita empezar a sumar de tres en tres si quiere meterse entre los 24 primeros, que son los que dan acceso a las eliminatorias.

Una oportunidad para cambiar la dinámica

El desplazamiento a Georgia se presenta como una oportunidad para reaccionar ante un rival que también necesita puntos. El FC Iberia 1999 ocupa la vigesimonovena posición, con un punto, por lo que el enfrentamiento es de gran importancia para los dos equipos si quieren seguir con opciones de meterse entre los 24 primeros.

FC Iberia 1999, próximo rival del Getafe en Conference League. / Imago.

Después de este encuentro, los azulones todavía tendrán dos jornadas por delante, frente al Inter Escaldes y al Ajax. Sin embargo, el calendario no invita a confiarse, dejar escapar puntos en Georgia podría complicar seriamente sus aspiraciones. Bordalás necesita una respuesta de sus jugadores para que la crisis de resultados no acabe con el sueño europeo.

Horario y dónde ver el FC Iberia 1999 - Getafe de Conference League

El partido entre el Iberia 1999 y el Getafe, correspondiente a la cuarta jornada de la fase liga de la Conference League, se disputará este jueves 26 de noviembre, a partir de las 18:45 horas, en el Mikheil Meskhi Stadium.

El encuentro podrá seguirse en directo en España a través de Movistar Plus. Además, se podrá consultar toda la información del choque, las alineaciones confirmadas y el desarrollo del partido en ESTADIO Deportivo.

Alineaciones probables

Iberia 1999: Makaridze, Kobuladze, Amisulashvili, Selimović, Jinjolava, Dadiani, Kardava, Tiboué, Sikharulashvili, Dzagania y Natchkebia.

Getafe: Soria, Kiko Femenía, Davinchi, Djené, Mojica, Mangala, Gudelj, Andrés García, Satriano, Terrats e Iván Azón.