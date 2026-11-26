El conjunto txuri-urdin visita Londres para enfrentarse al Crystal Palace, colista de la Premier League. Los de Matarazzo necesitan dejar atrás el tropiezo en liga y sumar los tres puntos para escalar posiciones en la tabla

La Real Sociedad visita este jueves Selhurst Park para enfrentarse al Crystal Palace en la quinta jornada de la fase liga de la Europa League, un encuentro directo entre dos conjuntos que llegan igualados a cinco puntos y que necesitan sumar para mejorar su posición en la clasificación.

Los donostiarras ocupan actualmente la vigésima plaza, con una victoria, dos empates y una derrota en las cuatro jornadas disputadas. Por delante tienen una ocasión importante para escalar posiciones y dejar atrás a un rival que, pese a su situación en Inglaterra, también está encontrando dificultades en Europa.

La Real quiere recuperar sensaciones en Europa

El conjunto txuri-urdin llega a Londres después de caer por 3-2 ante el Racing de Santander en LaLiga. Una derrota que frena su buen hacer en el campeonato doméstico, y que obliga al equipo a cambiar rápidamente el chip para centrarse en una competición en la que todavía tiene margen de mejora.

En Europa, la Real comenzó con una derrota ante el Bournemouth (1-2), pero consiguió reaccionar en las siguientes jornadas. Empató frente al Union Saint-Gilloise (1-1), firmó una contundente goleada por 0-6 ante el Lillestrom y volvió a sumar un punto contra el Olympique de Lyon (1-1). Tres encuentros consecutivos sin perder que buscará prolongar en territorio inglés.

La victoria permitiría a los de Matarazzo superar a un rival directo y afrontar con mayor tranquilidad los siguientes compromisos. Después de esta visita, todavía tendrán que recibir al Torreense y viajar a Turín para enfrentarse a la Juventus, por lo que cada punto puede resultar determinante.

Un rival en apuros en la Premier League

Enfrente estará un Crystal Palace que atraviesa una situación muy delicada en el campeonato inglés. Los londinenses son colistas de la Premier League, con solo siete puntos en once jornadas, y acumulan cinco derrotas consecutivas en la competición doméstica. La última llegó el pasado sábado, cuando cayeron por 3-2 ante el Coventry City.

Mateta y Yeremy Pino. / Imago.

Ese mal momento también se ha trasladado a Europa. El Palace comenzó con una contundente victoria por 4-0 ante el Lech Poznań, pero desde entonces no ha vuelto a ganar, perdió frente al Olympique de Lyon y empató contra el Besiktas y el Hoffenheim. Así, suma también cinco puntos y ocupa la vigesimoprimera posición, justo por detrás de la Real Sociedad.

El conjunto inglés tratará de aprovechar el factor campo para cambiar su dinámica, pero los donostiarras tienen ante sí una buena oportunidad para llevarse la victoria ante un rival en caída libre, y dar un salto en la clasificación.

Horario y dónde ver el Crystal Palace - Real Sociedad

El partido entre el Crystal Palace y Real Sociedad, correspondiente a la quinta jornada de la fase liga de la Europa League, se disputará este jueves 26 de noviembre, a partir de las 21:00 horas, en el Selhurst Park

El encuentro podrá seguirse en directo en España a través de M+Liga de Campeones. Además, se podrá consultar toda la información del choque, las alineaciones confirmadas y el desarrollo del partido en ESTADIO Deportivo.

Alineaciones probables

Crystal Palace: Dean Henderson, Jaydee Canvot, Chris Richards, Harry Ahanor, A. Khalaili, Dwight McNeil, Quinten Timber, Tyrick Mitchell, Daichi Kamada, Jørgen Strand Larsen y Eddie Nketiah.

Real Sociedad: Unai Marrero, Jon Aramburu, Igor Zubeldia, Mamadou Sarr, Sergio Gómez, Take Kubo, Jon Gorrotxategi, Beñat Turrientes, Gonçalo Guedes, Mikel Oyarzabal y Orri Óskarsson.