El centrocampista azulgrana regresó a la titularidad en Champions ante el Sabah y asumió el rol que Hansi Flick le viene concediendo esta temporada, destacando que siempre está preparado para ser "un gran jugador de equipo"

Sin duda, no está teniendo Gavi el inicio de temporada que esperaba después de ganar el Mundial con España el pasado verano. El centrocampista de Los Palacios, rescatado por De la Fuente pese a perderse gran parte del curso por una grave lesión, esperaba que ese fuese el punto de inflexión que le devolviera al escaparate. Pero en el FC Barcelona le está costando más de la cuenta volver a sentirse importante.

Los números de Gavi en el FC Barcelona

En LaLiga solo ha sido titular en dos de los seis encuentros ha disputado, siendo baja en otros dos y quedándose hasta en cinco sin salir del banquillo, mientras que en Champions sí había disputado las cuatro primeras jornadas, pero ninguna desde el inicio. Este rol secundario se venía acentuado en las últimas semanas, al acumular tan solo 37 minutos de juego en los cinco últimos choques oficiales. Pero Hansi Flick le devolvió al once ante el Sabah y el andaluz respondió junto a otros componentes de la llamada 'unidad B'.

No saldrá en enero, aunque cuenta con pretendientes

Dada su situación, así como la intención del club azulgrana de hacer caja con algún traspaso para poder fichar, el nombre de Gavi viene siendo apuntado como una de las opciones para hacer negocio. El pasado verano, de hecho, ya estuvo en la agenda del Manchester United. En Inglaterra anunciaron que los 'reds devils' estaban dispuestos a pagar 40 millones de euros por el centrocampista, que fue quien rechazó esta posibilidad.

Ahora también ha mostrado su interés el Nápoles, pero el internacional no está por la labor de salir, como ya apuntó su agente, Iván de la Peña. Es más, tras el partido en Bakú dejó claro que asume el papel que le ha tocado interpretar, de momento, bajo la dirección del técnico alemán.

Recuerda la gran "competencia" que existe y destaca su mentalidad: "Es casi más importante que la calidad"

"Hay competencia, es lo que tiene estar en el mejor club del mundo. Todos son buenos y el míster da oportunidades y pone a jugadores cuando cree oportuno. Al final, es él quien manda. Yo nunca he sido una estrella, soy un jugador de equipo, soy un gran jugador de equipo ﻿y estaré para el equipo cuando me necesite", afirmó en Movistar Plus.

De este modo, el canterano culé pone por delante el bien del grupo, destacando que se siente preparado para rendir al máximo cuando le toque. "Si juegas menos minutos se nota, pero no hay excusas, las temporadas son largas y cada jugador debe tener su rol. Creo que la mentalidad de un jugador es casi más importante que su calidad y sus otras cualidades. Si tienes la mentalidad adecuada para afrontar este tipo de partidos, serás un jugador importante. Es lo que creo, y cuando entras en los partidos en los que tienes tu oportunidad con la mentalidad correcta, las cosas salen bien. Considero que mi mentalidad es única, y puede parecer poco humilde que lo diga yo mismo, pero es la verdad. Si no soy yo quien se lo cree, ¿quién se lo va a creer?﻿", añadió en DAZN.

Gavi, durante un lance del partido de Champions ante el Sabah. / Imago

Gavi no se rinde﻿: "Siempre he sabido superar las adversidades"

En este sentido, Gavi recordó que, a sus 22 años, le ha costado bastante llegar a la élite, por eso no piensa rendirse a las primeras de cambio. "Pese a las graves lesiones que he sufrido y a los años difíciles que viví cuando llegué a La Masia y estaba solo, siempre he sabido superar las dificultades y valerme por mí mismo , también gracias a mi familia", señaló, destacando por otro lado el valor del triunfo obtenido en la Champions ante el Sabah (1-4).﻿

"Es un paso importante, no era fácil por el viaje, el campo estaba seco aunque no es excusa, hemos ido de menos a más. Hemos ganado ritmo", sentenció el palaciego.