El tenista murciano, que no jugará hoy los individuales en la Copa Davis, sigue recuperándose de la lesión que sufrió en las ATP Finals

Dejó dudas en Turín, por su lesión y por sus palabras, no se entrenó hasta el miércoles, se le reservará hoy para el dobles si hiciera falta y hubo quien le pidió que renunciase y descansase, pero Carlos Alcaraz se comprometió con la Copa Davis y este año estará en Bolonia tratando de recuperar el cetro para España ocho años después de que se coronara por última vez en Madrid de la mano de Rafa Nadal.

Ante Austria, los individuales los jugarán Rafa Jódar y Dani Mérida, y si logran resolver la papeleta, Alcaraz no jugaría hasta el sábado posiblemente, por lo que tendría cinco días para recuperarse completamente de los problemas en los isquiotibiales con los que acabó en Turín, en las ATP Finals.

El tenista español, que ha demostrado su compromiso con el equipo español, ha señalado en la previa del duelo que continúa trabajando en su recuperación y fortaleciendo la zona afectada para evitar nuevas molestias.

"Han sido unos días bastante buenos. Todavía estoy recuperándome y sigo haciendo algunos ejercicios para fortalecer esa zona y evitar que aparezca cualquier dolor o problema", afirma el tenista español.

Alcaraz prioriza el descanso tras Turín

Por eso, tras conquistar el título en Turín el pasado domingo, Alcaraz señaló que ha aprovechado estos días para descansar y que se encuentra bien. Además, destacó la confianza que tiene en todos los integrantes del equipo español y reconoció que vivir la competición desde fuera también supone un esfuerzo emocional. "Emocionalmente es duro, porque también vives todo desde fuera, viendo cada partido. Así que ahora mismo estoy preparado para afrontar esta semana y, evidentemente, tengo mucha confianza en cada miembro del equipo", advierte el tenista murciano.

El equipo español de Copa Davis / RFET/ @alvarodiazPHOTO

Tras su ausencia en la pasada edición, cuando se lesionó de forma similar en las ATP Finals y no pudo jugar la Davis, Carlos Alcaraz no ha querido renunciar este año, pero eso no quita que advierta una vez más sobre la exigencia del calendario y la importancia de gestionar mejor los descansos.

En este sentido, considera que las experiencias acumuladas a lo largo de la temporada deben servir para aprender y reorganizar los torneos, los entrenamientos y los periodos de recuperación.

El calendario ATP pasa factura

"Exigirte jugar todas las semanas es algo que, tarde o temprano, acaba pasándote factura. Creo que tenemos que aprender de estas experiencias. A lo largo de tu carrera tienes que cometer errores para aprender de ellos y después mejorar, reorganizando un poco todo: los torneos, los entrenamientos, los días de descanso... Haré -en el futuro- las cosas de otra manera y creo que todo el mundo debería hacerlo así", reflexionaba el tenista de El Palmar.

Alcaraz, que ya fue campeón de la Copa Davis júnior con España en 2018, se quedó con la espina clavada hace dos años, cuando no pudo evitar, al caer en dobles, que Rafa Nadal pudiera despedirse a lo grande. Es un título que no tiene y que también quiere llevar a sus vitrinas.