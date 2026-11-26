El cuadro orelluts solo ha encajado cinco goles después de 14 jornadas disputadas. Solo Arsenal en la Premier League (7) y Dortmund en la Bundesliga (7), se le acercan

El Castellón de Pablo Hernández ya demostró el pasado curso que con una temporada completa tiene mimbres para pelear por el ascenso. La llegada de Pablo Hernández la pasada temporada, con el curso ya empezado y en sustitución de Johan Plat y con los castelonenses en puestos de descenso. Esta temporada el Castellón está confirmando las buenas sensaciones que mostró el cuadro orelluts en la 2025/26.

El Castellón es segundo después de haber disputado 14 jornadas en LaLiga Hypermotion. Los de Pablo Hernández tendrán que disputar el partido que les queda pendiente ante el Eibar, correspondiente a la jornada 13, el próximo miércoles 9 de diciembre a partir de las 21:00 horas. Si el Castellón es capaz de vencer a los eibarreses, podrían ponerse como líderes de la Segunda división superando al Almería de García Pimienta.

El Castellón, el menos goleado de Europa

Pero los números que llaman especialmente la atención en el bson los que hacen referencia a los goles encajados. El cuadro de Pablo Hernández solo ha recibido cinco goles después de 14 disputados en Segunda división. Si comparamos esta cifra con la Primera y la Segunda división de las principales ligas europeas, solo hay dos equipos que se le acercan en Europa.

Total En casa Fuera Total En casa Fuera Jornada 16 PTS. PJ PG PE PP GF GC PTS. PJ PG PE PP GF GC PTS. PJ PG PE PP GF GC 1 Almería ALM = 35 15 11 2 2 29 13 19 7 6 1 0 17 6 16 8 5 1 2 12 7 2 CD Castellón CAS = 33 14 10 3 1 26 5 14 6 4 2 0 14 1 19 8 6 1 1 12 4 3 Girona FC GIR = 27 15 8 3 4 26 14 17 9 5 2 2 18 8 10 6 3 1 2 8 6

AscensoPlayoff de ascensoDescenso

En la Premier League, el Arsenal de Mikel Arteta solo ha encajado siete goles después de 11 jornadas. Por otro lado en la Bundesliga, el Dortmund ha encajado también siete goles pero en una jornada menos que los británicos (10). Después hay equipos como Lille con ocho en 11 jornadas o Brighton y Leeds con nueve en contra después de 11 jornadas.

Pablo Santiago analiza el momento del Castellón

Sobre la situación del Castellón de Pablo Hernández habló este miércoles Pablo Santiago. "El vestuario está tranquilo. Se vive mucho más el día a día, el saber lo que nos queda por delante todavía y que estamos haciendo las cosas bien. Ya llegará la hora de mirar la clasificación más detenidamente", admitió el jugador orelluts sobre la obsesión del equipo al mirar la clasificación.

Además, en relación al nivel defensivo, apostó por el trabajo desde todas las líneas: "Estamos haciendo un trabajo espectacular desde Matthys, desde la defensa y desde el primero que aprieta, que es el delantero". El Castellón tendrá cinco partidos en cuestión de 15 días pero Pablo Santiago apuesta por la amplitud de la plantilla: "Tenemos una plantilla amplia y para eso está. Necesitamos de todos, todo el mundo está disponible juegue o no juegue".