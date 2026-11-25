El técnico argentino celebró la aportación goleadora de sus delanteros en una noche que necesitaba el equipo rojiblanco, aunque dejó claro que no debe tratarse como algo excepcional

El Atlético de Madrid encontró ante el Viking (2-0) una victoria necesaria en la Champions League y, de paso, una inyección de confianza para dos futbolistas que necesitaban recuperar protagonismo: Alexander Sorloth y Julián Alvarez. Ambos fueron titulares y respondieron a la apuesta de Diego Pablo Simeone con los dos tantos que resolvieron el encuentro en el Metropolitano.

Esta circunstancia fue muy celebrada especialmente por el técnico argentino después del partido, aunque lanzó un mensaje que deja poco lugar a la interpretación: los goles de sus delanteros no deben ser noticia sino algo habitual.

Diego Pablo Simeone da instrucciones a sus jugadores a viva voz durante el partido. / IMAGO

Con los tres puntos, el 'Cholo' mantiene vivas sus opciones de terminar entre los ocho primeros de la fase de liga o, en su defecto, asegurar una plaza entre los 24 equipos que avanzarán a la siguiente ronda.

Simeone quiere que los goles de sus delanteros sean habituales

Preguntado por el hecho de que los goles hubieran llegado precisamente de sus delanteros, Simeone fue bastante conciso: "Normal. Tendría que ser más normal en los equipos. Tenemos delanteros importantes y esto sucederá más veces".

"Normal. Tendría que ser más normal en los equipos. Tenemos delanteros importantes y esto sucederá más veces".

El argentino no quiere que se interprete como una liberación que Julián Álvarez haya recuperado el contacto con el gol. De hecho, cuando le preguntaron si se quitaba un peso de encima cada vez que marcaba el argentino, aprovechó para mostrarle públicamente su respaldo y dejar claro que su confianza en él permanece intacta. "No, soy muy respetuoso con él. No tengo que quitarme pesos. Confío en él, creo en él, lo quiero como persona y lo defiendo como futbolista", respondió Simeone, en una declaración que supone una nueva reivindicación de uno de los jugadores más importantes de su proyecto.

Elogios a Grimaldo y reconocimiento a Le Normand

El entrenador rojiblanco también tuvo palabras de reconocimiento para Grimaldo, que sigue ofreciendo un rendimiento muy regular y se ha convertido en una pieza importante para el equipo. Simeone destacó especialmente su compromiso, incluso teniendo poca competencia directa en su posición. "Es bueno para el equipo, no solamente por lo individual. Hablábamos con Alejandro de que tiene poca competencia y pueden aparecer los demonios de que 'hoy juego un poquito menos porque el próximo domingo voy a jugar igual', pero no baja el nivel. Está comprometido con lo que necesitamos, nos da muchísimo y esperamos cuidarlo y que siga dando lo que tiene", explicó.

"Hablábamos con Alejandro de que tiene poca competencia y pueden aparecer los demonios de que 'hoy juego un poquito menos porque el próximo domingo voy a jugar igual', pero no baja el nivel"

También se refirió a Robin Le Normand, después de que el central reconociera públicamente la buena gestión que el técnico ha realizado con él. Simeone quiso devolverle los elogios y puso en valor tanto su calidad humana como su profesionalidad. "Con Robin tenemos una relación muy linda. Es un chico increíble, con un corazón enorme y un trabajo espectacular. A los que trabajan los defiendo siempre", sentenció.

Victoria importante para dar otro paso en Europa

Más allá de las cuestiones individuales, Simeone valoró muy positivamente la actuación colectiva de sus jugadores. El Atlético necesitaba ganar después de un inicio europeo que había complicado sus aspiraciones y respondió con una actuación seria, especialmente después de superar los primeros momentos de dificultad ante el conjunto noruego.

"Los chicos lo interpretaron muy bien. De inicio, fueron a buscar el partido que necesitábamos. Tres puntos muy importantes para intentar llegar a estar entre los ocho primeros o bien estar entre los 24. Hicimos un partido serio, intenso. En el primer tiempo nos pudimos haber ido con algún gol más", analizó el entrenador.