El Atlético de Madrid recibe al Viking en el Riyahd Air Metropolitano con la obligación de sumar los tres puntos para no complicarse la clasificación a la siguiente ronda

El Atlético de Madrid afronta este miércoles una cita importante en su camino por la Champions League. El conjunto rojiblanco recibe al Viking en la quinta jornada de la fase liga, en un encuentro en el que necesita recuperar terreno y evitar que su situación clasificatoria se complique todavía más. Con cuatro puntos de doce posibles, los hombres de Diego Pablo Simeone están lejos de las primeras posiciones y necesitan empezar a encadenar resultados positivos.

La derrota por 0-2 ante el Bayern de Múnich en la anterior jornada europea dejó tocado al equipo madrileño, que ahora vuelve a jugar ante su afición con la necesidad de conseguir el triunfo. El Metropolitano debe ser el escenario de una reacción que permita al Atlético afrontar con más garantías las tres jornadas que todavía tendrá por delante.

Ganar para no complicarse más

El Atlético ocupa la vigesimotercera posición de la clasificación, con cuatro puntos, los mismos que su próximo rival. La distancia con los ocho primeros es ya considerable. El primer objetivo pasa por sumar una victoria que le permita mejorar su situación y consolidarse entre los 24 equipos que disputarán la eliminatoria previa.

Para ello, los rojiblancos necesitan recuperar su mejor versión en Europa. Hasta ahora han conseguido una victoria, un empate y dos derrotas, un balance insuficiente para un equipo acostumbrado a competir por objetivos ambiciosos en esta competición. El tropiezo ante el Bayern en casa fue un aviso y el duelo frente al Viking se presenta como una oportunidad para cambiar la dinámica.

El Viking en su partido de Champions frente al Bayern. / Imago.

Un rival que ya ha demostrado su peligro

Enfrente estará un Viking que también llega con cuatro puntos, ocupando la vigesimosegunda plaza. El conjunto noruego consiguió su primera victoria en esta edición de la Champions en la cuarta jornada, cuando goleó por 4-1 al Sabah. Además, ya fue capaz de empatar a tres ante el Bayern de Múnich.

De hecho, el Viking ha marcado en sus cuatro compromisos europeos esta campaña, y acumula nueve tantos en esta fase liga. No será, por tanto, un rival al que el Atlético pueda subestimar. Eso sí, los noruegos no han conseguido puntuar todavía lejos de casa. Será la primera vez en la historia que se de el enfrentamiento entre ambos clubes.

Horario y dónde ver el Atlético de Madrid - Viking de Champions League

El partido entre el Atlético de Madrid y Viking , correspondiente a la quinta jornada de la fase liga de la Champions League, se disputará este miércoles 25 de noviembre, a partir de las 21:00 horas, en el Riyahd Air Metropolitano.

El encuentro podrá seguirse en directo en España a través de M+Liga de Campeones. Además, se podrá consultar toda la información del choque, las alineaciones confirmadas y el desarrollo del partido en ESTADIO Deportivo.

Alineaciones probables

Atlético de Madrid: Oblak; Marcos Llorente, Le Normand, Hancko, Grimaldo; Giuliano Simeone, Johnny Cardoso, Pablo Barrios, Álex Baena; Julián Álvarez y Kang-in Lee.

Viking: Ostbo; Heggheim, Stensness, Falchener, Auklend; Joe Bell, Tobias Moi, Askildsen; Peter Christiansen, Erik Botheim y Zlatko Tripić.